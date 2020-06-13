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Атлетик - Атлетико. Анонс и прогноз на матч Примеры

Испания
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Симеоне без Бургоса, баски без Адуриса.

Атлетик - Атлетико. Анонс и прогноз на матч Примеры
UA-Футбол
Новина українською
Примера. 28-й тур
14 июня. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" 15:00 "Атлетико"
Трансляция: Футбол 3, MEGOGO
Арбитр: Хосе Луис Гонсалес

Много потерь понесли обе стороны перед "атлетическим" дерби. Из-за этого предсказать его исход будет даже сложнее обычного.

Баски остались без чистых центрфорвардов. В разгар карантина закончил карьеру живой символ "Атлетика", 39-летний нападающий Ариц Адурис. В то же время молодой Асьер Вильялибре не поможет против "Матрасников" из-за травмы.

Кроме него, вне заявки на матч остался опытный универсал Оскар Де Маркос. А вот правый бек Иньиго Лекуэ сегодня провел первую тренировку после повреждения и попал в список из 23. Вероятно, в воскресенье тренерский штаб даст ему пару десятков минут.

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У Диего Симеоне проблемы еще пожестче. Его после девяти лет совместной работы неожиданно покинул ассистент Херман Бургос - ожидается, что 51-летний специалист возглавит один из топ-клубов Аргентины. Среди вариантов называют даже "Ривер Плейт". Кроме того, вне заявки на "Атлетик" остались четверо игроков основы - защитники Врсалько и Фелипе, а также вингеры Жоау Феликс и Витоло. Хорошо хоть Анхель Корреа в последний момент успел восстановиться - скоростные игроки у Симеоне нынче в дефиците.

Говорить о форме команд бессмысленно - и те, и другие не играли с середины марта, и лишь тренеры знают, в каком состоянии их подопечные вернулись после карантина. Теоретически возможно абсолютно все. Ранее мы видели, как "Бавария" и "Боруссия" без раскачки показывали футбол топ-уровня, а вот "Ювентус" и "Милан" в первом матче после паузы выглядели поразительно бестолково.

Однозначно можно спрогнозировать лишь два момента. Во-первых, "Атлетику" будет сильно не хватать своих фанатов. В нормальное время "Сан-Мамес" оказывает сумасшедшее давление на гостей, и неслучайно команда Гаиски Гаритано добыла 7 из 9 побед в текущей Примере как раз в родных стенах.

Ну а во-вторых, здесь не стоит ждать голевой феерии. У "Атлетико" вторая лучшая оборона в лиге (21 пропущенный), у "Атлетика" - третья (23). Что же касаются атакующих показателей, то здесь обе команды пасут задних в Примере, забивая чуть более гола за 90 минут: у "Матрасников" - 1,14, у басков - 1,07. Добавьте к этому унылые пустые трибуны - и получим высокий риск нулевой ничьи.

Цифры и факты

  • Лишь два матча "Атлетико" в текущей Примере закончились с ТБ 3,5. У "Атлетика" таких поединков было пять. По этому показателю обе команды среди худших в Испании
  • 7 из 9 побед в текущей Примере "Атлетик" одержал дома. В том числе баски обыграли "Барселону" (1:0), "Реал Сосьедад" (2:0) и "Вильярреал" (1:0)
  • "Атлетико" 3 из 4 поражений в текущей Примере схлопотал на выезде. При этом 2 из 3 выездных поражений "Матрасникам" нанесли баскские клубы - 0:2 с "Эйбаром" и 0:2 с "Реал Сосьедадом"
  • Лучший бомбардир "Атлетика" Рауль Гарсия (9 голов) в 2014 году выигрывал Примеру с "Атлетико"
  • В целом, "Атлетик" - удобный соперник для команды Симеоне. В 10 последних очных матчах "Матрасники" одержали семь побед при двух ничьих и всего одном поражении

Ориентировочные составы

В отсутствие Вильялибре и Адуриса на острие атаки "Атлетика" почти наверняка выйдет номинальный хавбек Рауль Гарсия.

Анхелю Корреа пока рано играть весь матч, поэтому на фланге у "Атлетико", вероятно, появится Янник Феррейра-Карраско. По слухам, Симеоне доволен его усердием и хочет продлить аренду еще на год. Также Marca пишет, что в старте выйдет герой матча на "Энфилде" Маркос Льоренте.

Есть интрига у столичных и в центре нападения - Мората и Диего Коста на равных сражаются за место в основе. В этот раз, думается, выйдет бразилец, ведь "Атлетик" играет с тремя центрбеками, борьба в штрафной будет плотной, и бойцовские качества выйдут на первый план.

"Атлетик": Симон - Капа, Йерай, Нуньес, Иньиго Мартинес, Берчиче - Дани Гарсия, Весга - Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия, Муньяин

"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Хосе Хименес, Ренан Лоди - Сауль, Партей, Льоренте, Коке - Феррейра-Карраско, Диего Коста

Прогноз на матч "Атлетик" - "Атлетико"

Намечается классический "низовой" матч, отсюда и наш выбор - ТМ 2. Букмекеры предлагают такой вариант за 1,8-1,85.

Также привлекательно выглядит ставка на минимум голов от "Матрасников" - индивидуальный тотал 2 предлагают в среднем за 1,45. Да, не шибко много, но и риск сравнительно мал - лишь в 2 из 10 последних выездных игр в Примере "Атлетико" забивал 2 гола и больше.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Ла Лига Прогнозы
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