Реал - Эйбар. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 28-й тур. Испания. Мадрид. Стадион Альфредо Ди Стефано. 14.06.2020. 20:30 Арбитр в поле – Гульермо Гуадра. Трансляция в Украине - "Футбол 2", MEGOGO, Oll.tv

"Реал" – фаворит, но давайте посмотрим на результаты мадридцев, с которыми те ушли на карантин: только одна победа в последних пяти поединках. И хотя эта победа была над "Барселоной", факта расточительства это не перечеркивает. Ничья с "Сельтой", поражения от "Леванте" и "Бетиса" – это то, что не позволило мадридцам оставить за собой первое место турнирной таблицы.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Поэтому говорить о том, что на поле стадиона Альфредо Ди Стефано мы гарантированно увидим односторонний футбол, не стоит. "Эйбар" победил лишь в одном из последних семи матчей перед карантином, но эта команда способна демонстрировать характер. Собственно, к этому побуждает и ситуация в турнирной таблице. "Оружейники" опережают зону вылета на два очка, поэтому должны играть от ножа. Даже против "Реала".

Положительный опыт у басков в этом противостоянии есть. В 2018-м году "Эйбар" победил "Реал" со счетом 3 0, хотя было это на собственном стадионе. Двумя годами ранее "Эйбар" отстоял ничью 1:1 на "Бернабеу", но в контексте отчетного поединка не надо переоценивать фактор поля. Матч будет без болельщиков, да и состоится на резервной арене мадридцев – стадионе имени "Альфредо Ди Стефано".

В этом матче "Реал" рассчитывает на три очка и планирует сильно не перегрузить игроков, ведь в двух следующих турах мадридцам будут противостоять грозные соперники – "Валенсия" и "Реал Сосьедад". Кадровые потери у Зидана есть, но не критичные. Лука Йович травмирован, однако он все равно команде почти не помогает. А Начо, которого также беспокоят проблемы со здоровьем – это запасной вариант, в котором сейчас "Реал" не нуждается. На одной из предматчевых тренировок повредил мышцы Лукас Васкес. Стоит также упомянуть о неготовности Мариано Диаса. Зато в заявке "Реала" Эден Азар и Марко Асенсио. Зидан радуется, что наконец-то они выздоровели.

Потери "Эйбара" – это дисквалифицированный Эскаланте и травмированный Иван Рамис.

Прогноз. Победа "Реала" 3:1.

Ставка : спрогнозируем, что для "Реала" этот матч закончится с уверенным счетом, который будет добыт в тяжелой игре. "Эйбар" в таких поединках не раскрывается и довольно неплохо использует контратаки. Несмотря на, в целом, надежную оборону мадридцев (всего 19 пропущенных в 27-и матчах), прогнозируем гол в их ворота. Неплохая ставка – победа "Реала" с форой (-1).