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Барселона - Леганес. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
Барселона - Леганес: Прогноз и анонс матча ⋉ 16.06.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол
Выход из карантина пугал "Барселону" – клуб писал письма и обращения, подчеркивая, что марафон, который запланировали организаторы Ла Лиги, может выйти боком в плане перегрузки игроков. Конечно, угроза такая есть, но как показывает практика – далеко не каждый матч этого финального отрезка будет для грандов тяжелым.
Например, в 28-м туре "Барселона" не почувствовала сопротивления со стороны "Мальорки" и единственная сложность этого поединка – это логистика. Ожидается, что легко будет и в матче с "Леганесом", который теперь уже состоится на родном для "блаугранас" стадионе. Есть нюанс, связанный со сверхмотивацией "пепинерос" в связи со скандальным трансфером Мартина Брайтвайта. Однако класс команд настолько разный, что для "Леганеса" даже супернастрой преимуществом не станет.
Это при условии, если "Барселона" не будет валять дурака. Против "Мальорки" каталонцы не включали максимальных скоростей, и этого хватило для разгрома – но там свое влияние на игру имел быстрый гол Артуро Видаля. А если "Леганес" всей командой "окопается" в своей штрафной? А если Кике Сетьен решит приберечь Месси и не выпустит его в основе?
А смысл придержать аргентинца на скамейке запасных есть. Уже в пятницу каталонцы отправятся на выезд к грозной "Севилье", поэтому отдых Месси не помешает. Тем более, на его месте может сыграть тот, кому это больше нужно. Тот же Брайтвайт забил в прошлом матче свой первый гол за "Барсу", но еще не утвердился в качестве основного игрока. А здесь матч с бывшей командой... Луис Суарес восстановился после травмы и ему нужно набирать тонус. Гризманн провалил игру на Майорке, поэтому также должен доказывать свою зрелость. А еще есть молодежь, первым в очереди среди которой стоит Ансу Фати.
Кадровые потери "Барселоны" - это давно травмированный Усман Дембеле и дисквалифицированный Хорди Альба. Все остальные – в распоряжении Сетьена, как и в распоряжение Хавьера Агирре все, кроме Ивана Шимановски (травма), Сиоваса и Оскара Арнаиса (дисквалификации). "Леганес" – команда старательная и трудолюбивая, однако ей очень не везет. Например, в 28-м туре "пепинерос" не уступали "Вальядолиду" по рисунку игры, однако не добыли ни одного очка. И так бывает часто. "Леганес" – предпоследний в таблице, опережая "Эспаньол" лишь по дополнительным показателям.
Прогноз. Победа "Барселоны" 3:1.
Ставка: в семи матчах, проведенных против "Барсы" в Ла Лиге, "Леганес" одержал лишь одну победу. Но в шести из этих семи поединков забивал. Поэтому предполагаем, что и на этот раз удастся огорчить тер Штегена или, возможно, Нето. Но выиграть или хотя бы добыть ничьи – нет. Однако и разгрома не ожидаем. Интересная ставка – "победа "Барселоны" в 1-2 мяча".