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Барселона - Леганес. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Леганес: Прогноз и анонс матча ⋉ 16.06.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Барселона - Леганес. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 29-й тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 16.06.2020. 23:00. Арбитр в поле – Хуан Мартинес. Трансляция в Украине – "Футбол 1", MEGOGO

Выход из карантина пугал "Барселону" – клуб писал письма и обращения, подчеркивая, что марафон, который запланировали организаторы Ла Лиги, может выйти боком в плане перегрузки игроков. Конечно, угроза такая есть, но как показывает практика – далеко не каждый матч этого финального отрезка будет для грандов тяжелым.

Например, в 28-м туре "Барселона" не почувствовала сопротивления со стороны "Мальорки" и единственная сложность этого поединка – это логистика. Ожидается, что легко будет и в матче с "Леганесом", который теперь уже состоится на родном для "блаугранас" стадионе. Есть нюанс, связанный со сверхмотивацией "пепинерос" в связи со скандальным трансфером Мартина Брайтвайта. Однако класс команд настолько разный, что для "Леганеса" даже супернастрой преимуществом не станет.

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Это при условии, если "Барселона" не будет валять дурака. Против "Мальорки" каталонцы не включали максимальных скоростей, и этого хватило для разгрома – но там свое влияние на игру имел быстрый гол Артуро Видаля. А если "Леганес" всей командой "окопается" в своей штрафной? А если Кике Сетьен решит приберечь Месси и не выпустит его в основе?

А смысл придержать аргентинца на скамейке запасных есть. Уже в пятницу каталонцы отправятся на выезд к грозной "Севилье", поэтому отдых Месси не помешает. Тем более, на его месте может сыграть тот, кому это больше нужно. Тот же Брайтвайт забил в прошлом матче свой первый гол за "Барсу", но еще не утвердился в качестве основного игрока. А здесь матч с бывшей командой... Луис Суарес восстановился после травмы и ему нужно набирать тонус. Гризманн провалил игру на Майорке, поэтому также должен доказывать свою зрелость. А еще есть молодежь, первым в очереди среди которой стоит Ансу Фати.

Кадровые потери "Барселоны" - это давно травмированный Усман Дембеле и дисквалифицированный Хорди Альба. Все остальные – в распоряжении Сетьена, как и в распоряжение Хавьера Агирре все, кроме Ивана Шимановски (травма), Сиоваса и Оскара Арнаиса (дисквалификации). "Леганес" – команда старательная и трудолюбивая, однако ей очень не везет. Например, в 28-м туре "пепинерос" не уступали "Вальядолиду" по рисунку игры, однако не добыли ни одного очка. И так бывает часто. "Леганес" – предпоследний в таблице, опережая "Эспаньол" лишь по дополнительным показателям.

Прогноз. Победа "Барселоны" 3:1.

Ставка: в семи матчах, проведенных против "Барсы" в Ла Лиге, "Леганес" одержал лишь одну победу. Но в шести из этих семи поединков забивал. Поэтому предполагаем, что и на этот раз удастся огорчить тер Штегена или, возможно, Нето. Но выиграть или хотя бы добыть ничьи – нет. Однако и разгрома не ожидаем. Интересная ставка – "победа "Барселоны" в 1-2 мяча".

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Леганес Прогнозы
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
15.06.2020 в 23:01
Удачи, хорошего результата и без травм !!!
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