Осасуна - Атлетико. Анонс и прогноз на матч Примеры

Примера. 29-й тур

17 июня. Памплона. "Рейно-де-Наварра"

"Осасуна" 23:00 "Атлетико"

Трансляция: Футбол 1, MEGOGO

Арбитр: Рикардо Де Бургос

Встреча команд, которые в текущем сезоне поставили на поток ничьи. Так, у "Атлетико" уже 13 ничьих в Примере (между прочим, клубный рекорд), а у "Осасуны" - 11.

На выходных и те, и другие вновь поделили очки, но послевкусие от их выступлений сильно отличается. Если для "Осасуны" 1:1 на поле идущего в зоне ЛЧ "Реал Сосьедада" - большой успех, то для "Атлетико" 1:1 при равной игре на "Сан-Мамесе" - тревожный звоночек. Команде Диего Симеоне не хватило ни командной скорости, ни концентрации, чтобы дожать "Атлетик". Более того, по ходу первого тайма баски выглядели предпочтительнее.

И кадровые проблемы тут явно ни при чем. Фелипе адекватно заменил Хосе Хименес; Врсалько и без того проигрывал конкуренцию справа Триппьеру; ну а Витоло и Жоау Феликс, прямо скажем, не феерили и до карантина.

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Настойчивости, наглости не хватает "Атлетико" в позиционном нападении. Команда внутренне готова к ничьим, и соперники это чувствуют. В предыдущих сезонах, когда за "Матрасников" еще выступали Гризманн, Габи, Фелипе Луис, Годин этого не ощущалось. Отсюда и нынешнее шестое место в таблице. Да, до ТОП-4 лишь одно очко, но все же.

Возможно, настрой вернется с возвращением Габи в тренерский штаб - ветеран на днях покинул Катар и вот-вот прибудет на "Ванда Метрополитано" в новой ипостаси. Но это на будущее. Что же до бренного настоящего, то оно у "Атлетико" незавидное - в Памплоне команду не ждет ничего хорошего.

Во-первых, "Осасуна" на ходу, что уже доказала на "Аноэте", связав по рукам и ногам Эдегора, Порту, Виллиана Жозе и прочих забивал "Сосьедада". Команда Ягобы Аррасате в целом проводит добротный сезон, и при очень скромных возможностях оторвалась от зоны вылета на 10 очков. С учетом приятного календаря у "Осасуны" есть все шансы финишировать в районе 10-13 мест.

Во-вторых, в текущей Примере "Атлетико" добыл лишь три победы в гостях, причем последняя - над "Бетисом" (2:1) - датируется декабрем прошлого года.

Ну и в-третьих, у "Матрасников" особые проблемы именно с баскскими командами. В текущем сезоне подопечные Симеоне уже проигрывали в гостях "Эйбару" (0:2) и "Сосьедаду" (0:2), плюс отскочили в Бильбао. Наварра, конечно, не чисто баскский регион, но горцев там около половины, и по боевитости в родных стенах "Осасуна" ничем не уступает тому же "Атлетику".

Цифры и факты

"Осасуна" 5 из 8 своих побед в Примере добыла в родных стенах. Среди прочего на "Рейно-де-Наварра" команда Аррасате побеждала "Валенсию" (3:1), играла вничью с "Севильей" (1:1) и "Барселоной" (2:2)

"Атлетико" - рекордсмен сезона в Примере по количеству ничьих - у него их 13. За "Матрасниками" расположились "Осасуна", "Атлетик", "Вальядолид" и "Сельта" - у них по 11

"Осасуна" в чемпионате забила даже больше голов, чем "Атлетико" - 35 против 32. При этом самый результативный игрок памплонцев - Чими Авила (9 голов) - уже полгода вне игры из-за разрыва связок

В 8 из 14 выездных матчей "Атлетико" в текущей Примере забивалось ровно два гола

В 11 последних матчах "Осасуны" в Примере судьи показывали 4 и больше предупреждения

"Атлетико" выиграл 8 из 10 последних матчей против "Осасуны" во всех турнирах при всего одной ничьей и одном поражении

Ориентировочные составы

У "Осасуны" точно не сыграют давно выбывшие из-за травм Чими Авила и Кике Барха; также не помогут команде хавбек Роберто Ибаньес и центральный защитник Факундо Ронкалья. Аргентинец проходил обследование в понедельник, но врачи сказали "нет".

У "Атлетико" точно не сыграет только Шиме Врсалько. В то же время вингеры Витоло и Жоау Феликс вроде как восстановились и готовы играть. Чуть больше времени потребуется центрбекам Фелипе и Марио Эрмосо - оба занимаются в общей группе, но с "Осасуной" их выпускать еще рискованно.

"Осасуна": Рубен - Начо Видаль, Давид Гарсия, Аридане, Эступиньян - Роберто Торрес, Брашанац, Ойер, Рубен Гарсия - Марк Кардона, Адриан

"Атлетико": Облак - Ариас, Хименес, Савич, Ренан Лоди - Коке, Льоренте, Партей, Сауль - Жоау Феликс, Мората

Прогноз на матч "Осасуна" - "Атлетико"

"Атлетико" в текущем сезоне плох на выезде, да и ставку, похоже, делает на Лигу чемпионов, а не Примеру. В свете этого, рискнем поставить на очередную осечку команды Симеоне и, соответственно, непроигрыш "Осасуны". Букмекеры предлагают его с кэфом около 2.0.

Также есть смысл подумать над классическим "низом" - "Атлетико" большинство игры проводит с ТМ 2,5. Такой исход БК предлагают с кэфом 1,6-1,65.