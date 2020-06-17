Реал - Валенсия. Анонс и прогноз на матч Примеры

Примера. 29-й тур

18 июня. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" 23:00 "Валенсия"

Трансляция: Футбол 1, MEGOGO

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Встреча команд, которые пребывают в роли догоняющих. "Реал" пытается не отпустить далеко вперед лидирующую в таблице "Барселону", тогда как "Валенсия" все еще сохраняет шансы на зону ЛЧ.

В первом матче после возобновления сезона "Сливочные" провели неровный поединок против "Эйбара" (3:1). Первый тайм был прямо очень хорош, особенно эпизод с голом Рамоса. Но уже после перерыва с командой произошло какое-то помутнение и, если верить Marca, после игры Зидан орал на игроков в лучших традициях "Газмяса".

Оно и правильно, даже великих чемпионов нужно держать в тонусе. Так, с "Эйбаром" качественную игру показали Карим Бензема и Эден Азар, а вот Гарет Бэйл за полчаса на поле пять раз потерял мяч, сделал всего два паса на чужой половине и ни разу не попал в створ. Печальные цифры.

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"Валенсия", в свою очередь, на неделе поделила очки с "Леванте" (1:1). Как и полагается дерби, матч получился упорным, нервным, было в нем и удаление, и гол в компенсированное время - причем и то, и другое у "Лягушек". "Валенсия" же, откровенно говоря, не впечатлила. Было видно, что класса у подопечных Селадеса побольше, но конкретики не хватало. "Леванте" и в створ попадал чаще (4 против 3), и подал 6 угловых против 0 у "Летучих мышей".

Появится ли эта самая конкретика в Мадриде? Возможно. "Валенсия" в целом здорово играет против топ-соперников в этом сезоне: она уже останавливала "Реал" (1:1), побеждала "Барсу" (2:0), дважды играла вничью с "Атлетико" (1:1, 2:2). Такое впечатление, что на грандов хозяевам "Местальи" легче настроиться. А тут еще и мотивация повышенная - до зоны ЛЧ всего 4 очка.

С другой стороны, и "Реал" должен прибавить в концентрации после взбучки от Зидана. На своем поле, в оптимальном составе и еще не успевшие устать от календаря, "Сливочные" обязаны показать классную игру. Тем более, что "Барселона" свой матч 29-го тура уже выиграла, дома прихлопнув "Леганес" (2:0). После этого отрыв каталонцев от Мадрида вырос до 5 очков, и отступать подопечным Зидана некуда. Тут ведь пара осечек - и чемпионство уплывет, несмотря на вчистую выигранное Эль Класико в докарантинные времена.

Цифры и факты

"Реал" не пропустил ни единого гола лишь в 1 из 8 последних матчей во всех турнирах. И это было как раз Эль Класико с "Барселоной"

"Валенсия" выиграла только 2 из 10 последних матчей во всех турнирах. При этом в последний раз команда уходила с поля без пропущенного гола еще 1 февраля

"Реал" еще ни разу не проиграл дома в текущем розыгрыше Примеры. У "Сливочных" со старта сезона 4 ничьи и 10 побед в Мадриде

"Валенсия" в последний раз побеждала на выезде в Примере 7 декабря 2019-го с "Леванте" (4:2). С тех пор у команды три поражения и две ничьи

"Валенсия" в последний раз побеждала "Реал" в Мадриде в марте 2008 года. Два мяча за "Летучих мышей" в той игре провел Давид Вилья

В последних трех матчах между командами во всех турнирах заходила ставка "Обе забьют"

Ориентировочные составы

У "Реала" точно не сыграют запасные Мариано Диас, Лука Йович, Начо и Лукас Васкес - у всех травмы. Кроме того, под вопросом Дани Карвахаль, которого заменили в перерыве игры с "Эйбаром"; а также Каземиро. У бразильца 9 предупреждений в Примере и следующее будет означать дисквалификацию. Marca пишет, что Зидан может его поберечь.

У "Валенсии" вне игры остаются давно травмированные Габриэл Паулиста, Эсекьель Гарай и Кристиано Пиччини.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Вальверде, Каземиро, Кроос - Винисиус, Бензема, Азар

"Валенсия": Силлессен - Васс, Мангала, Гильямон, Гайя - Ферран Торрес, Парехо, Кондогбья, Солер - Родриго, Гамейро

Прогноз на матч "Реал" - "Валенсия"

Поскольку обе команды предельно мотивированы, регулярно много пропускают, но также регулярно и забивают сами, рискнем поставить на "Обе забьют". Букмекеры предлагают такую ставку с коэффициентом 1,7-1,75.

Также есть смысл подумать над ставкой на гол Карима Бензема - очень уж сильно смотрелся француз в игре с "Эйбаром". Кажется, он в отличной форме. Букмекеры тоже верят в форварда - на его мяч можно поставить с кэфом 1,8-1,9.