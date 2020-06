Реал Сосьедад - Реал. Анонс и прогноз на матч Примеры

Примера. 30-й тур

21 июня. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" 23:00 "Реал"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 1

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес

После осечки "Барселоны" в Севилье, "Реалу" наконец представился шанс вернуться на вершину Примеры. Можете не сомневаться, "Сливочные" из шкуры вон вылезут, чтобы его использовать.

По первым двум матчам после карантина видно, что столичная команда в шикарной форме. Бензема показывает едва ли не лучший футбол в карьере, Каземиро и Кроос контролируют центр, Марсело, Менди и Карвахаль убедительны на бровках, даже невнятный в первой части сезона Эден Азар немного ожил.

"Реал" может начудить, преждевременно расслабившись, как это было во втором тайме против "Эйбара" (3:1), но, когда он в тонусе, у соперников мало шансов - это в полной мере ощутила на себе "Валенсия" (3:0).

В игре против "Летучих мышей" "Сливочные" вообще добились многого. Так, Марко Асенсио забил гол на 31-й секунде после выхода на поле - и это самый быстрый мяч после замены у "Реала" с сезона-2005/06. Кроме того, автор дубля Карим Бензема обошел в списке бомбардиров мадридцев всех времен самого Ференца Пушкаша. Ну а для "Валенсии" те 0:3 стали крупнейшим поражением на поле "Реала" с 2003 года.

Что сможет противопоставить этому "Сосьедад"? Честно говоря, даже не знаем. Формально у команды Иманола Альгуасиля предостаточно мотивации - до зоны ЛЧ всего 2 очка. С другой стороны, то, как играет "Сосьедад" после карантина, не выдает в нем борца за зону еврокубков.

После унылой ничьей с "Осасуной" (1:1) баски по полной облажались на поле "Алавеса" (0:2). За всю игру у них даже моментов как таковых не было, отсюда и итоговые 0,32 xG. В то же время в створ собственных ворот гости позволили нанести аж 7 ударов. И это, на секунду, против не самой забивной атаки Алавеса. Что же будет, когда "Сосьедад" возьмут в оборот сверхмотивированные мадридские звезды?

Еще в феврале, когда баски выбили "Реал" из Кубка короля, это был матч двух равных соперников. Теперь же ситуация в корне изменилась. Любой исход, кроме победы мадридцев, здесь будет сенсацией.

???????? #LaLiga MD 30/38

Sevilla - FC Barcelona 0-0 (FT)



1. FC Barcelona 65 Points

2. Real Madrid 62 Points (-1 Game)



If Real Madrid win at Real Sociedad,

they will be the New Leader of la Liga ! pic.twitter.com/08JIf0FWps