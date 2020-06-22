Барселона - Атлетик. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 31-й тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 23.06.2020. 23:00. Арбитр в поле – Хесус Хиль Мансано; телетрансляция в Украине - ТК "Футбол 1", MEGOGO

Это будет уже третий в текущем сезоне матч между "Барселоной" и "Атлетиком". Два предыдущих завершились с аналогичным счетом – 1:0 в пользу басков.

В первом туре Ла Лиги на "Сан Мамесе" каталонцы были шокированы зрелищным голом Арица Адуриса в конце игрового времени. В четвертьфинале Кубка Короля сценарий повторился, с той лишь разницей, что забил не Адурис, а Серхио Бускетс под давлением отправил мяч в собственные ворота. Итак, 2:0 в пользу Бильбао по личным встречам.

Если принимать во внимание и матчи прошлого сезона, то "Барса" не может обыграть "Атлетик" уже в четырех поединках подряд. И в трех из них не смогла забить. Последний раз "Барса" поражала ворота басков в сентябре 2018-го на "Камп Ноу" усилиями Мунира, которого в команде уже нет. В промежутке от 2017-го и до сих пор "Атлетику" в составе "Барселоны" забивали также Пако Алькасер и Паулиньо – игроки, которые уже тоже не связаны с "блаугранас" контрактами. Относительно свежий голевой опыт только у Лионеля Месси – без него никуда.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Атлетико" точно не поможет Ариц Адурис, поэтому трюк, который сработал в первом круге, нынче невозможен. Усложняет баскам жизнь и тот факт, что поединок состоится не на их территории, а на счастливом для "Барселоны" "Камп Ноу". С другой стороны, отсутствие болельщиков нивелирует преимущество чужого поля, поэтому это как никогда удобный случай для "Атлетика" впервые с 2001-го года победить на "Камп Ноу". Однако достаточно ли у команды запаса прочности?

После выхода из карантина "Атлетик" еще не проигрывал, однако был далек от яркой игры в каждом из трех поединков. В дерби с "Атлетико" (Мадрид) ни одна из команд не хотела рисковать, и обе согласились на ничью. Два пропущенных от "Эйбара" (ничья 2:2) – проблема априори, победа над "Бетисом" в крайнем туре состоялась не без доли везения. От "Атлетика" надо ждать игры от защиты на удержание "нуля" у своих ворот. А это может быть опасно.

"Барселона" не забила в предыдущем туре, и такое произошло уже второй раз за последние пять матчей чемпионата Испании. Именно поэтому "блаугранас" потеряли лидерство в турнирной таблице, но еще не потеряли шансов на чемпионство. Борьба с "Реалом" будет продолжаться до последнего тура, а это значит, что в каждом матче будет давление ответственности за результат. В этом контексте "Атлетик" имеет еще одно преимущество – на сезон у басков осталась только одна задача и связана она с Кубком Короля, а не Ла Лигой.

У "Барселоны" не сыграют Усман Дембеле, Фрэнки Де Йонг и Серхи Роберто. У "Атлетика" травмированных и дисквалифицированных нет.

Ориентировочные составы:

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген - Нелсон Семеду, Клеман Лангле, Херард Пике, Хорди Альба - Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Артуро Видаль - Лионель Месси, Луис Суарес, Антуан Гризманн "Атлетик": Унай Симон - Андер Капа, Унай Нуньес, Иньиго Мартинес, Юри Берчиче - Дани Гарсия, Мигель Весга - Рауль Гарсия, Икер Муньяин, Иньиго Кордоба - Иньяки Уильямс

Прогноз. Победа "Барселоны" 1:0.

Ставка : как уже говорилось, "Атлетик" будет играть от обороны с расчетом на контратаки. А "Барселона", вероятно, сделает ставку на быстрый гол. Если таковой состоится, в дальнейшем можем увидеть пресную игру. Ставку рекомендуем сделать на небольшую победу "Барсы". Например, с разницей в 1-2 мяча, или выбрать фору "+2" для басков.