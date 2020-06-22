Леванте - Атлетико. Анонс и прогноз на матч Примеры

Примера. 31-й тур

23 июня. Ла Нусия. "Камило Кано"

"Леванте" 20:30 "Атлетико"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 2

Арбитр: Хосе Луис Мунуэра

Встреча команд, которые еще не проигрывали после рестарта сезона. При этом только одна из них предельно мотивирована.

"Атлетико" набрал 7 очков в трех летних турах, оступившись только в Бильбао (1:1). После этого "Матрасники" поиздевались над "Осасуной" на ее же поле (5:0) и дожали "Вальядолид" (1:0), благодаря чему поднялись на третье место в Примере. При этом борьба за зону ЛЧ остается напряженной - "Севилью" "Атлетико" опережает только по дополнительным показателям; "Хетафе" отстает на 4 очка; "Вильярреал" и "Сосьедад" - на 5.

"Леванте", в свою очередь, тоже не проигрывал этим летом - престижные ничьи с "Валенсией" (1:1) и "Севильей" (1:1) команда Пако Лопеса закрепила выносом аутсайдера сезона "Эспаньола" (3:1). Теперь у "Лягушек" 38 очков - и совершенно никаких целей на остаток сезона. До зоны еврокубков им уже не добраться, а из элиты не вылететь.

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Понятное дело, что зацепиться хотя бы за ничью с таким соперником, как "Атлетико" Диего Симеоне, всегда приятно, но фактор мотивации здесь может сыграть свою роль.

Вдобавок не стоит забывать, что летние туры Примеры проходят в режиме нон-стоп. У "Матрасников" есть ресурсы, чтобы выдержать этот марафон. В минувшем туре с "Вальядолидом" они поберегли целую группу основных исполнителей - Сауль и Ренан Лоди вообще не играли; Коке, Диего Коста и Витоло провели по полчаса. У "Леванте" же таких возможностей нет, и мы будем удивлены, если "Атлетико" не перебегает "Лягушек" во втором тайме.

Скорее всего, обилия голов здесь не будет - обе команды за редким исключением предпочитают "низовые" матчи. В среднем в гостевых играх "Матрасников" забивается 2 мяча; в домашних матчах "Леванте" - 2,3.

Тем не менее, не мытьем так катаньем фаворит должен взять свое. На его стороне класс, мотивация, свежесть, и вдобавок "Лягушки" сыграют не на родном "Сьюдад де Валенсия" - там сейчас реконструкция, а в окрестностях Аликанте. То есть, де-факто на нейтральном для обеих сторон поле. Ранее "Севилья" этот фактор не использовала, но у "Нервиона" в целом мало что выходит после карантина. "Атлетико" же выглядит на порядок целостнее, конкретнее и надежнее во всех линиях. "Леванте" придется прыгнуть выше головы, чтобы не проиграть такому сопернику.

Цифры и факты

"Леванте" не проиграл в 11 из 14 домашних матчей в текущем чемпионате. Среди прочих "Лягушки" били "Реал" (1:0) и "Барселону" (3:1)

В 12 из 15 гостевых матчей "Атлетико" в текущем сезоне было забито не более двух голов за игру

"Леванте" выиграл только 1 из 5 последних игр в Ла Лиге. Это был матч с 20-й командой сезона - "Эспаньолом" (3:1)

"Атлетико" не проигрывает во всех турнирах уже 10 матчей кряду (+6=4-0). Последнее фиаско команды Симеоне случилось 1 февраля - в дерби с "Реалом" (0:1)

"Леванте" в последний раз побеждал "Атлетико" в мае 2016 года. С тех пор "Матрасники" выиграли у "Лягушек" 4 матча чемпионата и один свели вничью

Ориентировочные составы

У "Матрасников" продолжают лечение центральный защитник Фелипе и правый бек Шиме Врсалько. У обоих есть более чем солидные конкуренты в составе, так что это вообще не проблема.

У "Леванте" и вовсе потерь как таковых нет, если не считать выбывшего полгода назад резервного защитника Ивана Лопеса.

"Леванте": Айтор Фернандес - Мирамон, Постиго, Рубен Везу, Клерк - Кампанья, Вукчевич, Рочина, Бардхи - Хосе Луис Моралес, Серхио Леон

"Атлетико": Облак - Триппьер, Хименес, Савич, Ренан Лоди - Коке, Партей, Сауль, Карраско - Льоренте, Диего Коста

Прогноз на матч "Леванте" - "Атлетико"

Доверимся хорошей форме "Матрасников" и поставим на их победу - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентом 1,6-1,65.

Чтобы куш был побольше можно вспомнить про тоталы и взять победу фаворита через ТМ 3,5 - здесь коэффициент стартует от 2,0.