Сельта - Барселона. Анонс и прогноз на матч Примеры

Примера. 32-й тур

27 июня. Виго. "Балаидос"

"Сельта" 18:00 "Барселона"

Трансляция: Футбол 1, MEGOGO

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

"Барселона" приезжает на стадион, где не может победить с 2015 года. И этот выезд вполне может повлиять на всю чемпионскую гонку в Испании.

Сейчас каталонцы уступают "Реалу" только по дополнительным показателям, но в 32-м туре у "Сливочных" легкий выезд к утопающему "Эспаньолу", тогда как самой "Барсе" предстоит совершить в некоторой степени подвиг. В текущем чемпионате команда выиграла только 6 из 15 гостевых матчей, пропустив аж 19 мячей. Но на "Балаидосе" у нее нет права на ошибку.

Каким-то образом побеждать неуступчивую и очень кусачую в домашних стенах "Сельту" придется без ключевого игрока центра поля - Серхио Бускетс пропускает игру из-за перебора карточек. Конечно, это потеря - после рестарта Примеры опорник был хорош и прерывал добрую половину контратак еще на чужой половине поля. Равноценной замены у "Барсы" нет.

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Не добавляет оптимизма каталонцам и травма Френки Де Йонга - теперь альтернативы трио Ракитич - Видаль - Артур де-факто не осталось. И это при том, что бразилец уже одной ногой в "Ювентусе".

Плохая форма Суареса после травмы и перманентно бестолковая игра Гризманна оставляют Месси один на один с очередным вызовом. В прошлом туре Эль Лео нервничал, хамил, но в итоге таки выдал решающую голевую на Ракитича, что позволило победить "Атлетик" (1:0). Но и с басками, и в других матчах после рестарта видно, насколько тяжело "Барсе" даются голы. Каждый приходится буквально рожать.

Между тем, "Сельта" в двух последних играх не пропустила ни разу - сперва уничтожила "Алавес" (6:0), добыв крупнейшую победу в Примере с 1954 года, а затем одолела "Сосьедад" на его же поле (1:0). "Ла Реал" много бил по воротам, но почти все из неудобных позиций, и реально опасных моментов у ворот "Кельтов" было немного.

Чувствуется, что коллектив Оскара Гарсии, неожиданно оказавшийся в зоне вылета перед карантином, поймал свою игру и на этом отрезке может одолеть любого. Отсюда и новый контракт для тренера, которому удалось встряхнуть команду, заставить ее поверить в свои силы.

Против такой "Сельты" такой "Барселоне" придется непросто, и потому если фаворит в итоге не выиграет - мы не удивимся. С другой стороны, и победа каталонцев тоже не шокирует - класс есть класс, а Месси умеет даже при отвратительной игре зарабатывать своим три очка. В общем, классическая игра на три исхода.

Цифры и факты

"Барселона" не побеждает в Виго с 2015 года. С тех пор у каталонцев на "Балаидосе" +0=2-3

"Сельта" дома проиграла только 5 из 15 матчей в текущей Примере при разнице голов 15:13. Среди прочих, "Кельты" дома одолели "Севилью" (2:1), "Валенсию" (1:0) и "Атлетик" (1:0)

В последних 10 матчах Примеры "Сельта" лишь раз пропустила больше одного гола за игру - это случилось на "Бернабеу" с "Реалом" (2:2)

"Барселона" после рестарта чемпионата еще не пропустила ни единого гола. Общая разница мячей после игр с "Мальоркой", "Леганесом", "Севильей" и "Атлетиком" - 7:0

За "Сельту" сегодня выступают сразу четверо игроков с опытом игр за первую команду "Барсы" - Нолито, Денис Суарес, Джейсон Мурильо и Рафинья Алькантара

"Барселона" после нового года выиграла только три выездных матча во всех турнирах - против "Мальорки" (4:0), "Бетиса" (3:2) и "Ибицы" (2:1)

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне игры травмированные Френки Де Йонг и Усман Дембеле, под вопросом Серхи Роберто - всем троим есть замены, но в настолько плотном графике они бы точно не помешали. Плюс дисквалифицирован ключевой опорный хавбек Серхио Бускетс.

У "Сельты" не сыграют только неосновные и давно травмированные защитник Давид Хунка и вратарь Серхио Альварес.

"Сельта": Рубен Бланко - Уго Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа - Айду, Рафинья, Брадарич - Аспас, Санти Мина, Нолито

"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Фирпо - Видаль, Ракитич, Артур - Месси, Суарес, Фати

Прогноз на матч "Сельта" - "Барселона"

Поскольку "Сельта" мало пропускает дома, а "Барселоне" с трудом даются голы, рискнем поставить на "низ". Вариант ТМ 2,5 букмекеры предлагают с кэфом 2,0-2,1.

Если следовать этой же логике, то можно задуматься и над ставкой с небольшой плюсовой форой на "Сельту" - например, фору 1 (+1,25) букмекеры предлагают в среднем с коэффициентом 1,5-1,6.