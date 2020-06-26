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Сельта - Барселона. Анонс и прогноз на матч Примеры
Очень неприятный выезд для каталонцев
27 июня. Виго. "Балаидос"
"Сельта" 18:00 "Барселона"
Трансляция: Футбол 1, MEGOGO
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
"Барселона" приезжает на стадион, где не может победить с 2015 года. И этот выезд вполне может повлиять на всю чемпионскую гонку в Испании.
Сейчас каталонцы уступают "Реалу" только по дополнительным показателям, но в 32-м туре у "Сливочных" легкий выезд к утопающему "Эспаньолу", тогда как самой "Барсе" предстоит совершить в некоторой степени подвиг. В текущем чемпионате команда выиграла только 6 из 15 гостевых матчей, пропустив аж 19 мячей. Но на "Балаидосе" у нее нет права на ошибку.
Каким-то образом побеждать неуступчивую и очень кусачую в домашних стенах "Сельту" придется без ключевого игрока центра поля - Серхио Бускетс пропускает игру из-за перебора карточек. Конечно, это потеря - после рестарта Примеры опорник был хорош и прерывал добрую половину контратак еще на чужой половине поля. Равноценной замены у "Барсы" нет.
Не добавляет оптимизма каталонцам и травма Френки Де Йонга - теперь альтернативы трио Ракитич - Видаль - Артур де-факто не осталось. И это при том, что бразилец уже одной ногой в "Ювентусе".
Плохая форма Суареса после травмы и перманентно бестолковая игра Гризманна оставляют Месси один на один с очередным вызовом. В прошлом туре Эль Лео нервничал, хамил, но в итоге таки выдал решающую голевую на Ракитича, что позволило победить "Атлетик" (1:0). Но и с басками, и в других матчах после рестарта видно, насколько тяжело "Барсе" даются голы. Каждый приходится буквально рожать.
Между тем, "Сельта" в двух последних играх не пропустила ни разу - сперва уничтожила "Алавес" (6:0), добыв крупнейшую победу в Примере с 1954 года, а затем одолела "Сосьедад" на его же поле (1:0). "Ла Реал" много бил по воротам, но почти все из неудобных позиций, и реально опасных моментов у ворот "Кельтов" было немного.
Чувствуется, что коллектив Оскара Гарсии, неожиданно оказавшийся в зоне вылета перед карантином, поймал свою игру и на этом отрезке может одолеть любого. Отсюда и новый контракт для тренера, которому удалось встряхнуть команду, заставить ее поверить в свои силы.
Против такой "Сельты" такой "Барселоне" придется непросто, и потому если фаворит в итоге не выиграет - мы не удивимся. С другой стороны, и победа каталонцев тоже не шокирует - класс есть класс, а Месси умеет даже при отвратительной игре зарабатывать своим три очка. В общем, классическая игра на три исхода.
Цифры и факты
- "Барселона" не побеждает в Виго с 2015 года. С тех пор у каталонцев на "Балаидосе" +0=2-3
- "Сельта" дома проиграла только 5 из 15 матчей в текущей Примере при разнице голов 15:13. Среди прочих, "Кельты" дома одолели "Севилью" (2:1), "Валенсию" (1:0) и "Атлетик" (1:0)
- В последних 10 матчах Примеры "Сельта" лишь раз пропустила больше одного гола за игру - это случилось на "Бернабеу" с "Реалом" (2:2)
- "Барселона" после рестарта чемпионата еще не пропустила ни единого гола. Общая разница мячей после игр с "Мальоркой", "Леганесом", "Севильей" и "Атлетиком" - 7:0
- За "Сельту" сегодня выступают сразу четверо игроков с опытом игр за первую команду "Барсы" - Нолито, Денис Суарес, Джейсон Мурильо и Рафинья Алькантара
- "Барселона" после нового года выиграла только три выездных матча во всех турнирах - против "Мальорки" (4:0), "Бетиса" (3:2) и "Ибицы" (2:1)
Ориентировочные составы
У "Барсы" вне игры травмированные Френки Де Йонг и Усман Дембеле, под вопросом Серхи Роберто - всем троим есть замены, но в настолько плотном графике они бы точно не помешали. Плюс дисквалифицирован ключевой опорный хавбек Серхио Бускетс.
У "Сельты" не сыграют только неосновные и давно травмированные защитник Давид Хунка и вратарь Серхио Альварес.
"Сельта": Рубен Бланко - Уго Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа - Айду, Рафинья, Брадарич - Аспас, Санти Мина, Нолито
"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Фирпо - Видаль, Ракитич, Артур - Месси, Суарес, Фати
Прогноз на матч "Сельта" - "Барселона"
Поскольку "Сельта" мало пропускает дома, а "Барселоне" с трудом даются голы, рискнем поставить на "низ". Вариант ТМ 2,5 букмекеры предлагают с кэфом 2,0-2,1.
Если следовать этой же логике, то можно задуматься и над ставкой с небольшой плюсовой форой на "Сельту" - например, фору 1 (+1,25) букмекеры предлагают в среднем с коэффициентом 1,5-1,6.