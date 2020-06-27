Эспаньол - Реал. Анонс и прогноз на матч Примеры

Примера. 32-й тур

28 июня. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" 23:00 "Реал"

Трансляция: Футбол 1, MEGOGO

Арбитр: Антонио Матеу Лаос

Когда лидер чемпионата встречается с командой, находящейся на последнем месте, то это всегда подразумевает разгром или, по крайней мере, легкие три очка. Так дела обстоят и в этот раз.

"Эспаньол" накануне матча неожиданно сменил тренера - место Абелардо занял Руфете. Ясное дело, расчет тут на психологическую встряску команды перед решающим отрезком сезона. Но реальность такова, что ни Руфете, ни даже Гвардиола на пару с Клоппом тут уже ничего бы не изменили. Команда с окраины Барселоны сваливается в Сегунду.

Последние шансы на выживание "Попугаи" растеряли, когда в двух последних турах проиграли немотивированным середнякам "Бетису" (0:1) и "Леванте" (1:3). Теперь расклад такой, что до конца сезона 7 туров, а "Эспаньол" отстает от спасительного 17-го места на 8 очков, и впереди у него игры с "Реалом", "Барсой" и "Валенсией". Думается, сами игроки все прекрасно понимают.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Но даже если представить, что они вдруг настроятся и выдадут сильный матч, что этот "Эспаньол" может противопоставить набравшему ход "Реалу"? У "Сливочных" четыре победы в четырех матчах после рестарта сезона. Они одинаково ровно выступают дома и на выезде, и в прошлом туре на примере "Мальорки" показали, что способны обыгрывать аутсайдера, даже не вспотев. Пару финтов Винисиуса, точный штрафной, уверенная игра Куртуа - и дело в шляпе.

В этот раз, правда, "Реалу" придется играть без Луки Модрича - у него перебор карточек, но, думается, сдюжат. После дисквалификации в состав вернется Каземиро, также готовы выйти Кроос, Вальверде и восстановившийся Иско.

Вместо дисквалифицированного Менди выйдет Марсело - это вообще замена со знаком "плюс". Ну а на остальных позициях у "Реала" все живы-здоровы. Более того, на флангах еще и сильная конкуренция - там Бэйл, Азар, Хамес и Винисиус претендуют на два места. Самое оно, чтобы держаться в тонусе, сохраняя перевес над "Барсой" в таблице.

К слову, он пока выражается только в дополнительных показателях, но уже в этот уик-энд все может измениться. "Барса" едет в Виго, где не побеждает с 2015 года. Тогда как "Эспаньол" мало того, что идет последним, так еще и обыгрывал "Реал" лишь раз в последних 11 домашних матчах.

А уж если еще вспомнить, что "Попугаи" - еще и худшая "домашняя" команда Ла Лиги (у них только 2 победы дома в сезоне), то понимаешь, что на сенсацию здесь рассчитывать ну никак не приходится.

Цифры и факты

"Реал" выиграл все 4 матча после рестарта сезона с общим счетом 10:2. При этом всякий раз "Сливочные" забивали за 90 минут 2-3 мяча

У "Эспаньола" только 3 победы в последних 15 матчах в Ла Лиге. Пострадали "Алавес" (2:0), "Мальорка" (1:0) и "Вильярреал" (2:1)

У "Эспаньола" худшая разница мячей в текущей Примере - -24. В 31 туре команда пропустила аж 51 гол - это второй результат с конца после "Мальорки"

В последних 10 очных матчах команд на "Корнелья-Эль-Прат" "Реал" добыл 8 побед и всего раз проиграл. Единственное поражение "Сливочных" случилось в феврале 2018-го - 0:1

При судействе Антонио Матеу Лаоса "Реал" в текущем сезоне вылетел из Кубка от "Сосьедада" (3:4), но победил "Барсу" в Эль Класико (2:0)

Ориентировочные составы

У "Эспаньола" вне игры весь сезон остается правый бек Себастьян Коршья. А вот основной левый защитник Дидак Вила успел восстановиться и уже вчера работал в общей группе.

У "Реала" в лазарете все те же - Начо, Лукас Васкес и Лука Йович. Кроме них, из-за перебора карточек не сыграют Лука Модрич и Ферлан Менди, но, как мы уже разобрались, их есть кому менять.

"Эспаньол": Диего Лопес - Хави Лопес, Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила - Эмбарба, Виктор Санчес, Марк Рока, Серхи Дардер - Кальери, У Лэй

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Иско, Каземиро, Кроос - Бэйл, Бензема, Азар

Прогноз на матч "Эспаньол" - "Реал"

"Реал" победит, это точно. Вопрос лишь в том, как именно команда Зинедина Зидана расправится с аутсайдером.

Мы считаем, что все пройдет в том же стиле, что и на неделе с "Мальоркой" - уверенно, комфортно и не слишком энергозатратно. Все-таки, календарь очень плотный и неприятный для всех, гнаться забивать 4-5 голов нету смысла. Поэтому выберем победу "Реала" через ТМ 4,5 - такой вариант букмекеры в среднем предлагают с кэфом 1,75-1,8.