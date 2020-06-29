Барселона - Атлетико. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 33-й тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 30.06.2020. 23:00. Арбитр в поле – Алехандро Эрнандес Эрнандес; трансляция в Украине – ТК "Футбол 1", MEGOGO

После матчей 32-го тура у болельщиков "Барселоны" опустились руки. Впрочем, главное, чтобы этого не случилось с игроками "блаугранас". Да, "Реал" впереди на два очка, однако до конца чемпионата еще шесть туров. Осечка конкурента вероятна.

Правда, вопрос не только в конкуренте. Футболистам "Барселоны" в первую очередь стоит разобраться в себе. После ничьей с "Сельтой" испанская пресса писала о потасовке в раздевалке: мол, футболисты недовольны работой Кике Сетьена. И это, конечно же, имеет под собой почву, ведь звериный оскал Луиса Суареса в адрес тренера после замены в матче с "Севильей" видели миллионы телезрителей. Месси, Сураес, тер Штеген, Ракитич – игроки топ-класса, но без единства им не удастся достичь цели.

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"Барселона" может завидовать единству "Атлетико". Диего Симеоне остается стержнем, вокруг которого группируется коллектив. После карантина "Атлетико" приятно впечатляет: команда потеряла очки только в матче с "Атлетиком", а после того добыла четыре победы только с одним пропущенным в собственные ворота. "Матрасники" уже третьи и опережают "Севилью" на четыре очка. В случае победы над "Барсой" акценты изменятся полностью: будут основания присматриваться ко второй позиции и фактически до нуля будут сведены шансы выпасть из топ-4.

В последнем матче "Атлетико" пришлось попотеть, ведь "Алавес" выбрал строгую защитную тактику. В первом тайме баски грамотно оборонялись, поэтому у мадридцев не было пространства. Очевидно, с "Барселоной" будет другой футбол. Здесь уже "Атлетико" может позволить себе сыграть от соперника.

В первом круге "Атлетико" проиграл "Барселоне" 0:1, но после того уже успел отомстить каталонцам в Суперкубке Испании. Тот поединок стал памятным благодаря камбэку: мадридцы уступали 1:2, но благодаря голам на 81-й и 86-й минутах лишили соперника возможности выиграть трофей. К слову, если "Атлетико" выиграет и в отчетном поединке, то практически лишит шансов "Барселону" на выигрыш Ла Лиги. Тогда у команды Кике Сетьена останется шанс только на один трофей – Лигу чемпионов.

Накануне "Барса" отправила в "Ювентус" Артура, а сама пополнилась Миралемом Пьяничем. Однако оба игрока доиграют сезон в своих командах, поэтому на бразильца Кике Сетьен может рассчитывать в матче с "Атлетико". Другое дело, готов ли Артур выкладываться? Не будет ли его выход на поле вредить "Барселоне"?

Френки Де Йонг и Усман Дембеле точно не сыграют. А вот Серхи Роберто оказался в заявке "Барселоны". "Атлетико" недосчитается Коке, ведь попытка обжаловать его желтую карточку в матче с "Алавесом" закончилась ничем. Дисквалифицирован также Врсалько.

Ориентировочные составы:

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген - Серхи Роберто, Херард Пике, Клеман Лангле, Хорди Альба - Иван Ракитич, Артуро Видаль, Серхио Бускетс – Антуан Гризманн, Луис Суарес, Лионель Месси "Атлетико": Ян Облак - Киран Триппьер, Хосе Хименес, Стефан Савич, Ренан Лоди - Сауль Ньигес, Тома Партей, Анхель Корреа, Маркос Льоренте - Жоау Феликс, Диего Коста

Прогноз: ничья 1:1.

Ставка : козырь в пользу "Барселоны" – домашний стадион. Даже без зрителей аура "Камп Ноу" вдохновляет "гранатовых". Добавляем сюда фактор Месси / Суареса и заоблачную мотивацию Гризманна и получаем гол в ворота Облака. Но вряд ли аргументов не будет у "Атлетико". Предлагаем сыграть на "обе забьют".