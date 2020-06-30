Барселона - Атлетико. Почему много голов ждать не стоит

Борьба за чемпионский титул в Ла Лиге между «Барселоной» и «Реалом» продолжается. В прошлом туре «Барса» на последних минутах упустила победу над «Сельтой». Больше терять очки нельзя. Сегодня «Барселону» ждет, безусловно, самый сложный из оставшихся соперников – мадридский «Атлетико»

Коэффициенты Favbet: 1.82 – 3.55 – 4.55

Победа в чемпионате:

Реал – 1.33

Барселона – 2.9

Букмекеры отдают заметный перевес «Барселоне», но не всё так просто. Ведь «Матрасники» сейчас показывают очень уверенную игру и добыли 4 победы подряд. Если до карантина «Атлетико» шел на 6-м месте и рисковал остаться без Лиги Чемпионов, то сейчас мадридцы уже третьи и вряд ли выпадут из топ-4

В последний раз команды встречались в начале 2020 года в полуфинале Суперкубка Испании и тогда «Атлетико» неожиданно обыграл каталонцев 3:2. После этого поражения тренер «Барселоны» Вальверде был отправлен в отставку.

Но если посмотреть на очные встречи «Барселоны» и «Атлетико», то увидим, что для мадридцев это первая победа над каталонцами со времен четвертьфинала Лиги Чемпионов 2016 года. После этого практически все матчи завершались либо вничью, либо победой «Барселоны» в 1 мяч.

Последние матчи против «Сельты», «Атлетика» и «Севильи» показали, что «Барселона» сейчас испытывает серьезные проблемы с преодолением защиты соперников. И взломать лучшую оборону Европы ей и подавно будет непросто. Ждем прагматичный и не слишком результативный матч, в котором всё может решить даже 1 гол

Прогноз: тотал матча меньше (2.5) – 1.8