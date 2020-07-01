Реал - Хетафе. Анонс и прогноз на матч Примеры

Примера. 33-й тур

2 июля. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" 23:00 "Хетафе"

Трансляция: Футбол 1, MEGOGO

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Матч, победа в котором может приблизить "Королевский клуб" к титулу на расстояние вытянутой руки.

После того, как "Барселона" вчера поделила очки с "Атлетико" (2:2), победа "Реала" над "Хетафе" позволит ему оторваться от конкурента в таблице на 4 очка. И это, на секунду, за 5 туров до финиша. В Мадриде все прекрасно понимают, поэтому мотивация на игру будет запредельной. Чего не скажешь об их сопернике, который уже отстал от зоны ЛЧ, а из зоны ЛЕ наверняка не выпадет.

Кроме того, на стороне "Сливочных" еще несколько важных факторов. Во-первых, они провели предыдущий матч в воскресенье, а "Хетафе" в понедельник - а это один дополнительный день отдыха, который обязательно скажется в условиях столь насыщенного графика.

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Во-вторых, "Хетафе" исторически слабо играет против "Реала" - последняя победа в Ла Лиге датируется аж 2012 годом. В последних трех играх на поле "Сливочных" у "Городских" три баранки.

Ну и в-третьих, давайте говорить прямо, судьи. После выхода из карантина они буквально в каждом матче все спорные моменты решают в пользу "Королевского клуба". Отмененные голы Родриго Морено и Аднана Янузая до сих пор в памяти, как и фол Дани Карвахаля перед мячом Винисиуса в ворота "Мальорки".

Нет, вы не подумайте - легкой прогулки у "Реала" все равно не будет. "Хетафе" Пепе Бордаласа вообще не из тех команд, которые сливаются хоть кому-то. Вот и на этот раз "Городские" непременно навяжут фирменный высокий прессинг, рубку в центре поля с обилием фолов, и обязательно что-то придумают в нападении. В конце концов, "Хетафе" не проигрывает в последних четырех матчах, а в среднем по сезону пропускает меньше гола за 90 минут.

Тем не менее, с судьями или без, но "Реал" все-таки лучше - главным образом, за счет сильных индивидуальностей. Тибо Куртуа, Серхио Рамос и Карим Бензема пребывают в лучших кондициях за много месяцев (а в случае с французом - и лет), и они дают результат в каждой игре. Взять хотя бы последний выезд на "Корнелью-Эль-Прат" и гениальный пас Карима на Каземиро. У "Хетафе", при всем уважении, таких мастеров нет.

Поэтому победит "Реал". Да, без королевского лоска и легкости, но все-таки вымучит свое, как это ранее уже было с "Сосьедадом", "Эспаньолом", да и вообще всеми соперниками после карантина. Некогда лучший "фантазиста" мира Зидан на посту тренера оказался тем еще прагматиком.

Цифры и факты

В последних 7 матчах между "Хетафе" и "Реалом" "Сливочные" победили 6 раз при одной ничьей

"Реал" выиграл все 5 матчей после рестарта сезона с общим счетом 11:2

"Реал" еще ни разу не проиграл на своем поле в текущем чемпионате (+12=4-0)

"Хетафе" всего 3 раза в 10 последних матчах чемпионата пропустил больше 1 гола

У "Хетафе" - 4-я лучшая оборона Примеры. В 32 турах команда пропустила 30 голов. Меньше только у "Реала" (21), "Атлетико" (25) и "Атлетика" (28)

"Реал" выиграл 9 из 10 последних домашних матчей против "Хетафе" с разницей в 2 и больше голов

Ориентировочные составы

У "Реала" в заявку после длительного лечения вернулись Лукас Васкес и Лука Йович - вряд ли они сейчас готовы начинать со старта, но на замену может и выйдут. Таким образом, в лазарете остался один только защитник Начо.

В то же время Эден Азар в заявку на матч не попал - СМИ пишут, что травмы у него нет, но есть риск ее получения на фоне сильной усталости, вот тренеры и решили бельгийца поберечь.

У "Хетафе" и вовсе нету ни единой потери с тех пор, как после дисквалификации вернулся в состав центральный защитник Дьене Даконам. Вне сомнений, на игру с "Реалом" он выйдет в основе.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Бэйл, Бензема, Винисиус

"Хетафе": Сория - Дамиан Суарес, Эчейта, Даконам, Оливера - Этебо, Максимович, Арамбарри, Кукурелья - Хорхе Молина, Хайме Мата

Прогноз на матч "Реал" - "Хетафе"

Поставим на команду более классную, опытную и мотивированную - то есть, на "Реал". При этом чтобы заработать побольше, выберем ставку не просто на победу команды Зидана, а на победу через ТМ 3,5 - все-таки, это встреча двух команд с очень солидной обороной. Букмекеры предлагают такой вариант с кэфом 1,9.