Вильярреал - Барселона. Анонс и прогноз на матч Примеры

Примера. 34-й тур

5 июля. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" 23:00 "Барселона"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 1

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде

Ну вот и настал судный день для "Барселоны". Если проиграет - шансы на титул останутся сугубо теоретические.

"Вильярреал" прямо сейчас - лучшая по игре команды Примеры. У "Подводников" получается абсолютно все - они легко создают моменты и забивают голы; защита вообще отказывается пропускать; здорово себя проявляет не только основа, но и игроки ротации, что позволяет держать планку при плотном графике.

Вдумайтесь только - у команды Хави Кальехи после рестарта сезона пять сухих побед и всего одна ничья против "Севильи" (2:2). За счет этого рывка "Вильярреал" приблизился к зоне Лиги чемпионов на расстояние всего 4 очков, а это, на секунду, десятки миллионов евро. Будьте уверены, с мотивацией у "Подводников" завтра все будет в порядке.

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То же самое можно сказать и про "Барсу", которая еще лелеет надежду догнать "Реал" в таблице, но, будем откровенны, "Сливочные" пока больше смахивают на чемпиона. "Реал" даже при откровенно слабой игре вымучивает свое, как это недавно было с "Хетафе" (1:0), где судьбу матча решил единственный пенальти. "Барселона" так побеждать не умеет. Всякий раз, когда соперник упирается, подопечные Кике Сетьена теряют очки. Поэтому немудрено, что, по слухам, уже с нового сезона самого Сетьена на "Камп Ноу" не будет - его заменит легенда клуба Хави.

Добавляет турбулентности в лагерь "Барсы" и слух о нежелании Лионеля Месси продлевать истекающий контракт - аргентинцу якобы надоело, что его винят во всех бедах. Не факт, конечно, что Лео не передумает, как уже не раз бывало, но пока Месси расстроен - он не дает результат. А без его голов, да еще и с деградировавшей обороной "Барса" мало на что способна.

"Сельта", идущая у зоны вылета, неделю назад забила каталонцам дважды (2:2), а моментов создала и вовсе на два матча вперед. Сравнительно спокойно отгрузил два мяча на "Камп Ноу" и "Атлетико" (2:2).

Вне сомнений, "Вильярреал" тоже забьет - вопрос только в количестве голов. И еще в том, насколько атака "Барселоны" компенсирует промахи своей защиты. В последних турах максимум, на что хватило Месси и Суареса, это ничья. Но здесь, повторимся, "Барса" будет играть на поле команды, которая добыла 5 (!) побед после рестарта. Как ни крути, а дело для Сетьена и Ко пахнет катастрофой.

Цифры и факты

Обе команды еще не проигрывали после рестарта сезона. У "Вильярреала" 5 побед и 1 ничья, у "Барсы" - 3 победы, 3 ничьи

"Барселона" в текущем чемпионате выиграла только 6 гостевых матчей из 16. При этом все 5 поражений команда схлопотала именно на выезде

"Вильярреал" ранее на своем поле сдержал всех соперников из ТОП-4. С "Реалом" "Подводники" сыграли вничью 2:2, с "Атлетико" - 0:0, а с "Севильей" опять 2:2

У "Вильярреала" третья лучшая атака в Примере - 53 гола в 33 турах. Больше только у "Реала" (61) и "Барсы" (74)

Начиная с 2017 года, "Барселона" на поле "Вильярреала" одержала одну победу и дважды сыграла вничью. Последняя встреча команд - в апреле 2019-го - закончилась ничьей 4:4

Ориентировочные составы

У "Барсы" уже третью неделю залечивает травму лодыжки Френки Де Йонг, плюс недавно выбыл с очередным рецидивом Самюэль Юмтити. Ну и, конечно, Усман Дембеле уже полгода в лазарете.

У "Вильярреала" ситуация получше - травмированы только запасные в этом сезоне защитники Рамиро Фунес Мори и Рамиро Гуэрра. Судя по тому, что "Желтая субмарина" почти не пропускает, отряд не заметил потери бойцов.

"Вильярреал": Асенхо - Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено - Чуквезе, Замбо Ангисса, Иборра, Касорла - Жерар Морено, Пако Алькасер

"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич, Бускетс, Видаль - Месси, Суарес, Гризманн

Прогноз на матч "Вильярреал" - "Барселона"

"Барса" пыжится, но побеждать сильных, кусачих оппонентов в нынешнем состоянии не способна. Поэтому рискнем поставить на ее осечку.

Брать победу "Вильярреала", наверное, чересчур рискованно, а вот поставить на "Подводников" с форой 0 - вполне себе вариант. Тем более, букмекеры предлагают его с приятным кэфом 3,5-3,6.