Атлетик - Реал. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 34-й тур. Испания. Бильбао. "Сан-Мамес". 05.07.2020. Арбитр в поле - Хосе Гонсалес Гонсалес; трансляция в Украине – "Футбол 3", MEGOGO

Будем откровенны, "Реал" мчится к чемпионству крейсерским ходом. Это при том, что из карантина команда выходила в статусе преследователя "Барселоны". Однако пока единственного конкурента лихорадит, мадридцы берут максимум там, где заслуживают и не заслуживают этого.

В шести матчах после возобновления Ла Лиги "Реал" одержал 18 очков. Пропустил в этих поединках лишь два гола. Карим Бензема демонстрирует феноменальный футбол, Серхио Рамос не только помогает команде надежно защищаться, но и забивает, молодежь в лицах Винисиуса, Асенсио, Родриго бьется за место под солнцем. Это те процессы, которые как раз и характерны для команд-чемпионов. И сравните с процессами в "Барсе": слухи об отставке тренера, конфликты в коллективе, отсутствие общего языка относительно нового контракта с лидером, неоднозначная трансферная политика. Так большие дела не делаются.

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Однако надежда всегда умирает последней – даже в критических ситуациях. Поэтому болельщики "Барселоны" все еще надеются дождаться двух осечек "Реала". Смотря на календарь команды Зидана, становится понятно, что шансы на эти осечки есть только в двух поединках с участием "сливочных": в 37-м туре против "Вильярреала" и как раз в отчетном поединке.

Выезд в гости к "Атлетику" ни для кого не бывает простым априори. А когда баски мотивированные – и подавно. У "Атлетика" есть выход на международную арену через Кубок Испании, однако там в финале ещё предстоит обыграть "Реал Сосьедад". А вот место в топ-6/7 Ла Лиги – это гарантия участия в Лиге Европы. И к этому баски близки.

Сейчас они идут восьмыми с отставание в два очка от "Реал Сосьедада" и четыре – от "Хетафе". Игру "Атлетик" тоже демонстрирует приличную: в шести матчах было лишь одно поражение со счетом 0:1 от "Барселоны" на "Камп Ноу". А среди прочего – ничьи с "Атлетико" и "Эйбаром", победы над "Мальоркой", "Бетисом" и "Валенсией".

Два последних матча на "Сан-Мамесе" между этими командами завершились вничью. Вничью соперники сыграли и в первом круге текущего чемпионата на "Бернабеу". Последняя же победа "Атлетика" над "Реалом" в чемпионате датирована мартом 2015-го года.

Хозяевам не поможет давно травмированный Эчебария Беньят. У "Реала" отсутствует из-за травмы Рафаэль Варан. Продолжает восстанавливаться Начо, дискомфорт беспокоит Азара, поэтому его на поле также не увидим.

Ориентировочные составы:

"Атлетик": Унай Симон - Андре Капа, Ерай Альварес Лопес, Иньиго Мартинес, Юри Берчиче - Унай Лопес, Дани Гарсия - Иньяки Уильямс, Ойен Санчет, Иньяго Кордоба - Рауль Гарсия "Реал": Тибо Куртуа - Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Эдер Милитао, Марсело - Тони Кроос, Карлос Каземиро, Лука Мдорич - Иско, Карим Бензема, Винисиус Жуниор

Прогноз: победа "Реала" 1:0.

Ставка : в таких матчах "Атлетик" обычно играет от обороны и на контратаках. Даже дома. Шансы забить наверняка будут, но басков вообще нельзя назвать командой результативной. Ну а "Реал" свой максимум выжмет – это бесспорно. Поэтому ставка на "тотал меньше 2,5" будет актуальной. Как вариант – победа мадридцев с разницей в 1-2 мяча.