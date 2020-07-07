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Барселона - Эспаньол. Анонс и прогноз на матч Примеры

Испания
(1 голосов)

Месси и Ко отправят "Попугаев" в Сегунду

Барселона - Эспаньол. Анонс и прогноз на матч Примеры
UA-Футбол
Новина українською
Примера. 35-й тур
8 июля. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 23:00 "Эспаньол"
Трансляция: MEGOGO, Футбол 3
Арбитр: Хосе Луис Мунуэра

Поединок, в котором интрига умерла задолго до стартового свистка. "Эспаньол" нынче так безнадежен, что ни о каких подвигах на "Камп Ноу" даже не может идти речь.

"Попугаи" проиграли все пять последних матчей, забив всего дважды за 450 минут. От спасительной 17-й строчки их за 4 тура до финиша отделяют 11 очков. То есть, вырулить можно только выиграв все до единого матча, и еще надо чтоб все конкуренты синхронно всё проиграли. Верите в такое?

Вот и мы тоже нет. Тем более, что на "Камп Ноу" у "Эспаньола" 12 поражений (!) в 12 последних матчах.

"Барселона", конечно, тоже проводит неважный сезон, но это по своим, очень высоким меркам. Скорее всего, сине-гранатовые останутся без титула - уж больно ровно идет "Реал", штампуя минимальные победы. Отыграть 4 очка отставания в оставшихся турах каталонцам поможет только чудо. С другой стороны, впереди у команды Кике Сетьена еще Лига чемпионов, и набрать форму перед ней бы не помешало.

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В минувшем туре на поле крепкого "Вильярреала" "Барса" показала, что пациент, скорее, жив. Итоговые 4:1 при 12 (!) ударах в створ ворот - это вам не шутки. Еще ни разу в нынешнем сезоне Месси и Гризманн не взаимодействовали так здорово - и все благодаря решению тренеров перевести француза в нападение, а Месси - на место "десятки". Получилось остро, интересно и свежо.

Не факт, конечно, что так продолжится, когда соперники подстроятся под новую схему, но до этого еще дожить надо. И уж точно любая "Барселона" - даже невнятный ее вариант - не по зубам нынешнему "Эспаньолу". При всех своих проблемах каталонцы выиграли 15 из 17 домашних матчей в чемпионате, и 11 из них - через ТБ 2,5. Остановить "Барсу" на "Камп Ноу" получилось только у "Реала" и "Атлетико" - у остальных силенок не хватило.

Учитывая это, а также сложные взаимоотношения сине-гранатовых с "Попугаями", чьи фанаты уже лет 6-7 поливают грязью Жерара Пике при каждом удобном случае, рискнем поставить не просто на победу фаворита, но и на разгром. "Эспаньол" вылетит в Сегунду так, что надолго это запомнит.

Цифры и факты

  • "Барселона" ни разу не проиграла на "Камп Ноу" в текущей Примере (+15=2-0). При этом на выезде у сине-гранатовых 5 поражений
  • "Эспаньол" в последний раз побеждал в Примере 13 июня. С тех пор - ничья и 5 поражений
  • Это будет 194-й матч между командами за всю историю. На счету "Барселоны" 113 побед, у "Попугаев" - 36
  • "Барселона" выиграла 8 из 9 последних домашних матчей. Остановить каталонцев на этом отрезке смог только "Атлетико" (2:2)
  • "Эспаньол" в последний раз побеждал на "Камп Ноу" в официальном матче в феврале 2009 года. Оба мяча за "Попугаев" тогда забил Иван Де Ла Пенья

Ориентировочные составы

У "Барсы" накануне встречи вернулся в общую группу Френки Де Йонг, но играть ему пока рановато. Также в лазарете все еще остаются Самюэль Юмтити (колено) и Хуниор Фирпо (бедро). Ну и, конечно, Усман Дембеле.

У "Эспаньола" вне заявки травмированный защитник Гонсало Авила и дисквалифицированный форвард Хонатан Кальери.

"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич, Бускетс, Видаль - Месси - Гризманн, Суарес

"Эспаньол": Диего Лопес - Виктор Гомес, Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила - Мелендо, Давид Лопес, Эмбарба, Марк Рока, Дардер - Рауль Де Томас

Прогноз на матч "Барселона" - "Эспаньол"

"Барса" все еще в гонке за чемпионство, пусть и чисто формально. Она практически непобедима дома, много забивает и, судя по последней игре, набирает форму. "Эспаньолу" нечего противопоставить всему этому, так что будет разгром.

Со ставкой оригинальничать не станем - победа "Барсы" через стандартный ТБ 2,5 за 1,55-1,6.

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В статье: Барселона Кике Сетьен Эспаньол (Барселона) Прогнозы
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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
07.07.2020 в 22:15
Перемога Еспаньола 2-1
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0
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
07.07.2020 в 22:50
Отсосешь рагуляка, если не так будет?
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