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Реал - Алавес. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
Реал - Алавес: Прогноз и анонс матча ⋉ 10.07.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол
Как-никак, а "Барселона" создает напряжение. После двух подряд потерь очков каталонцы добыли шесть зачетных пунктов в матчах с "Вильярреалом" и "Эспаньолом" и теперь отстают от "Реала" всего на одно очко. А это, как ни крути, влияет на психологию конкурента.
Мадридцам желательно не ошибаться. И оснований для этой ошибки действительно немного. Стоит только посмотреть на имя и статус соперника. "Алавес" – едва ли не худшая команда Ла Лиги после возобновления сезона. Баски проиграли шесть из семи поединков после рестарта, забив в них лишь один гол (что интересно, в ворота мадридского "Атлетико"). Разбавила эту черную серию только победа над "Реал Сосьедадом". Болельщики этой команды до сих пор не понимают, как их любимцы уступили мертвому "Алавесу".
Несмотря на такое положение вещей, волноваться относительно вылета у "Алавеса" оснований нет. Теоретические шансы на провал еще сохраняются, однако должно произойти чудо, чтобы "Леганес" и "Мальорка" опередили басков в таблице ("Эспаньол" уже точно не опередит). Вредит ли это мотивации "Алавеса"? Можно на ситуацию посмотреть под другим углом: игроки не испытывают давления ответственности, поэтому играть должны раскованно.
Как уже говорилось выше, у "Алавеса" продолжается ужасная черная полоса. После рестарта Ла Лиги баски проиграли "Эспаньолу", "Сельте", "Осасуне", "Гранаде", "Вальядолиду" и "Атлетико". Лишь в ворота последнего удалось забить один гол, да и тот – с пенальти. Поэтому в матче против команды с лучшей в лиге обороной стоит присматриваться к ставке на сухие ворота "Реала". Это логически вытекает из ситуации.
И пусть не смущают кадровые потери "Реала". Лука Йович, который пошел на самоизоляцию, никогда не был для мадридцев важным игроком. К отсутствию Эдена Азара привыкли уже все, включая Зидана. Винисиус и Марсело также имели проблемы со здоровьем, но накануне тренировались без каких-либо ограничений. Поскольку клуб не сообщал об их отсутствии, можно ожидать бразильцев в заявке.
Дисквалификация Серхио Рамоса должна пойти на пользу самому футболисту – ему нужен отдых.
"Реал": Тибо Куртуа - Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Марсело - Карлос Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич - Марко Асенсио, Карим Бензема, Гарет Бэйл
"Алавес": Роберто Хименес - Чимо Наварро, Лагуардия, Магальян, Рубен Дуарте - Виктор Камараса, Томас Пина - Алейш Видаль, Луис Роха - Лукас Перес, Хоселу
Прогноз: победа "Реала" 3:0.
Ставка: не видно, в результате чего "Алавес" может создать проблемы "Реалу". Ставка напрашивается на уверенную победу команды Зидана – с сухими воротами или с форой (-1) или -(2).