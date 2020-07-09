Реал - Алавес. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 35-й тур. Испания. Мадрид. Стадион имени Альфредо Ди Стефано. 10.07.2020. 23:00. Арбитр в поле – Хесус Хиль Мансано; трансляция в Украине – "Футбол 1", MEGOGO

Как-никак, а "Барселона" создает напряжение. После двух подряд потерь очков каталонцы добыли шесть зачетных пунктов в матчах с "Вильярреалом" и "Эспаньолом" и теперь отстают от "Реала" всего на одно очко. А это, как ни крути, влияет на психологию конкурента.

Мадридцам желательно не ошибаться. И оснований для этой ошибки действительно немного. Стоит только посмотреть на имя и статус соперника. "Алавес" – едва ли не худшая команда Ла Лиги после возобновления сезона. Баски проиграли шесть из семи поединков после рестарта, забив в них лишь один гол (что интересно, в ворота мадридского "Атлетико"). Разбавила эту черную серию только победа над "Реал Сосьедадом". Болельщики этой команды до сих пор не понимают, как их любимцы уступили мертвому "Алавесу".

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Несмотря на такое положение вещей, волноваться относительно вылета у "Алавеса" оснований нет. Теоретические шансы на провал еще сохраняются, однако должно произойти чудо, чтобы "Леганес" и "Мальорка" опередили басков в таблице ("Эспаньол" уже точно не опередит). Вредит ли это мотивации "Алавеса"? Можно на ситуацию посмотреть под другим углом: игроки не испытывают давления ответственности, поэтому играть должны раскованно.

Как уже говорилось выше, у "Алавеса" продолжается ужасная черная полоса. После рестарта Ла Лиги баски проиграли "Эспаньолу", "Сельте", "Осасуне", "Гранаде", "Вальядолиду" и "Атлетико". Лишь в ворота последнего удалось забить один гол, да и тот – с пенальти. Поэтому в матче против команды с лучшей в лиге обороной стоит присматриваться к ставке на сухие ворота "Реала". Это логически вытекает из ситуации.

И пусть не смущают кадровые потери "Реала". Лука Йович, который пошел на самоизоляцию, никогда не был для мадридцев важным игроком. К отсутствию Эдена Азара привыкли уже все, включая Зидана. Винисиус и Марсело также имели проблемы со здоровьем, но накануне тренировались без каких-либо ограничений. Поскольку клуб не сообщал об их отсутствии, можно ожидать бразильцев в заявке.

Дисквалификация Серхио Рамоса должна пойти на пользу самому футболисту – ему нужен отдых.

Ориентировочные составы:

"Реал": Тибо Куртуа - Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Марсело - Карлос Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич - Марко Асенсио, Карим Бензема, Гарет Бэйл "Алавес": Роберто Хименес - Чимо Наварро, Лагуардия, Магальян, Рубен Дуарте - Виктор Камараса, Томас Пина - Алейш Видаль, Луис Роха - Лукас Перес, Хоселу

Прогноз: победа "Реала" 3:0.

Ставка : не видно, в результате чего "Алавес" может создать проблемы "Реалу". Ставка напрашивается на уверенную победу команды Зидана – с сухими воротами или с форой (-1) или -(2).