Гранада - Реал. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 36-й тур. Испания. Гранада. "Лос Карменес". 13.07.2020. 23:00. Арбитр в поле - Сантьяго Хайме Латре; трансляция в Украине – "Футбол 1", MEGOGO

"Реал" начинал период после карантина в статусе команды, которая догоняет "Барселону". Но потом довольно быстро ситуация изменилась и уже каталонцы смотрели конкуренту в спину. И сразу же болельщики "блаугранас" зашелестели календарем, высматривая соперников, которые могут остановить мощный ход команды Зинедина Зидана.

"Гранады" в первых рядах таковых не было. Однако после поражения от "Реала" "Атлетика" на своем поле и с учетом уверенности, с которой "насриды" движутся дистанцией, именно на этот матч положены какие-никакие надежды. И хотя "Барселоне" нужны две потери конкурентом очков, важно дождаться первой осечки. Ведь после нее "Реал" может заволноваться, ведь в предпоследнем туре мадридцев еще ожидает непростой матч с "Вильярреалом".

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Способна ли "Гранада" обострить интригу в борьбе за корону Ла Лиги? Команда Диего Мартинеса, как уже отмечалось, уверенно идет своим путем, невзирая на авторитеты. Конечно, после карантина был период с четырьмя подряд матчами без побед, три из которых – против аутсайдеров, однако в настоящее время в расположении "Гранады" царит другое настроение. Семь очков из девяти возможных в последних трех матчах (победы над "Алавесом" и "Реал Сосьедадом", ничья с "Валенсией") не только подняли "Гранаду" в топ-10 турнирной таблицы, но и втянули "насридов" в борьбу за зону Лиги Европы. Поэтому мотивации хозяевам занимать не придется.

Нет проблем с ней и у "Реала". Напротив, Зидан и его подопечные сегодня максимально заведенные, ведь крайне близки к первой за последние три года победы в Ла Лиге и только третьей за последние двенадцать сезонов. Зидан не может позволить себе упустить такой шанс, чем и продиктована максимальная концентрация.

Запас прочности в матчах "Реала" действительно прослеживается четко. Команда побеждает рационально без затраты лишней энергии. Даже кадровые проблемы не путают тренеру карты: Марсело не смог сыграть против "Алавеса" – добротный матч выдал Ферлан Менди. Рамос отсидел дисквалификацию – уверенно капитанские функции выполнял Карим Бензема (реализовал пенальти, ассистировал Асенсио). Перебрал карточек Карвахаль – не растерялся справа в защите Лукас Васкес. Именно это и делает положительную для "Реала" разницу по сравнению с конкурентами.

В матче с "Гранадой" также не будет оптимального состава. Марсело выбыл до конца сезона, Йович и Мариано вне тренировочного процесса, Азар уставший... Карим Бензема с дискомфортом. Именно потеря француза может быть самой болезненной. Нападающего мышечные проблемы беспокоили еще в перерыве матча с "Алавесом", но он доиграл до 81-й минуты. Но до "Гранады" готовится в щадящем режиме.

"Насридам" из-за мышечных повреждений не помогут Хесус Вальехо и Максим Гоналон. Давно отсутствует опытный Кини. Но это никак не влияет на настроение команды и ее намерение завершить сезон с историческим для клуба показателем набранных очков. 50 баллов – повторение рекорда сезона 1971/72, для абсолютной величины нужна еще хотя бы ничья.

Ориентировочные составы:

"Гранада": Руй Силва - Димитри Фулкье - Домигуш Дуарте, Герман Санчес, Виктор Диас - Карлос Нева - Ягел Эррера, Ян Брис Этеки - Дарвин Мачис, Антонио Пуэртас - Роберто Солдадо "Реал": Тибо Куртуа - Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Ферлан Менди - Тони Кроос, Лука Модрич, Карлос Каземиро - Иско, Эден Азар, Жуниор Винисиус

Прогноз: победа "Реала" 2:1.

Ставка : прогнозируем, что Карим Бензема не появится в стартовом составе, но это не помешает "Реалу" победить. "Гранада" – хорошая команда, однако статистика противостояния с мадридцами удручающая: семь поражений в семи последних матчах, пять из которых – с крупным счетом. Было и 0:4, и 0:5 и даже 1:9. Сейчас прогнозируем более скромный результат. Но с голами в обе стороны. То есть, ставка "обе забьют", или "тотал больше 2,5".