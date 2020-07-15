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Реал - Вильярреал. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
Реал - Вильярреал: Прогноз и анонс матча ⋉ 16.07.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол
Апогей. Главный матч сезона для мадридского "Реала". Вся та работа, которая была проведена на протяжении большей части чемпионата, именно в этом поединке может быть увенчана громким успехом. В случае победы над "Вильярреалом" команда Зинедина Зидана официально станет чемпионом Испании. Если "Барса" проиграет или даже сыграю вничью в поединке с "Осасуной", "Реал" удовлетворит даже собственное поражение.
Но об этом, конечно, никто не думает. Слишком много усилий и нервов было потрачено раньше, чтобы сейчас надеяться на осечку конкурентов. Хотя силы мадридской команды находятся на грани – это мы видели в последнем туре, когда еле-еле удалось избежать потери очков в борьбе с "Гранадой". "Реал" сильно провел первый тайм, но остановился после перерыва.
С другой стороны, такая аномалия в игре мадридцев прослеживалась еще раньше. В частности, игроки "Реала" вспоминали матч с "Гранадой" в первом круге, когда выигрывали 3:0, а затем позволили "насридам" до минимума сократить отставание. Дело может быть не в усталости, а в стиле мадридцев. Зидан предпочитает побеждать взвешенно и рационально, но далеко не всегда удается держать игру под контролем с выигрышным счетом.
Здесь такая ситуация, что работать нужно с сжатыми кулаками. "Вильярреал" – опасный соперник, хотя в последних турах игра команды Хави Кальеха разладилась. В крайних трех турах было два поражения и особенно болезненным стало последнее, от "Реал Сосьедада". "Субмарина" потеряла шансы зацепиться за место в зоне Лиги чемпионов, но все еще сохраняет хорошие возможности на прямое попадание в групповой этап Лиги Европы. Да и просто дать бой "Реалу", абстрагируясь от турнирных раскладов, почетно для любой команды. Тем более, когда есть долги в виде безвольного поражения от другого гранда Ла Лиги (1:4 от "Барсы" три тура назад).
Последние матчи между этими командами получались крайне результативными: трижды по 2:2 и однажды 3:2 в пользу мадридцев. Что-то подобное ожидаем и сейчас.
"Реалу" не помогут травмированные Марсело и Начо, Мариано - под вопросом, у "Вильярреала" отсутствуют Бакка, Рамиро Мори, Рамиро Гуэрра.
"Реал": Тибо Куртуа - Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Ферлан Менди - Карлос Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич - Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Эден Азар
"Вильярреал": Серхио Асенхо - Марио Гаспар, Софьян Чакла, Пау Торрес, Хави Куинтилла - Ману Тригерос, Иборра - Мой Гомес, Самуэль Чуквезе, Хави Онтиверос - Херард Морено
Прогноз. Победа "Реала" 2:1.
Ставка: ставка на умеренно-результативный футбол. Эти команды умеют забивать друг другу, однако не будет феерии в силу турнирной загрузки и усталости. Напрашивается ставка на победу "Реала" с минимальной разницей в количестве забитых голов.