  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Реал - Вильярреал. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал - Вильярреал. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Вильярреал: Прогноз и анонс матча ⋉ 16.07.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Реал - Вильярреал. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 37-й тур. Испания. Мадрид. Стадион Альфредо Ди Стефано. 16.07.2020. 22:00. Арбитр в поле – Алехандро Эрнандес Эрнандес. Трансляция в Украине – "Футбол 1", MEGOGO

Апогей. Главный матч сезона для мадридского "Реала". Вся та работа, которая была проведена на протяжении большей части чемпионата, именно в этом поединке может быть увенчана громким успехом. В случае победы над "Вильярреалом" команда Зинедина Зидана официально станет чемпионом Испании. Если "Барса" проиграет или даже сыграю вничью в поединке с "Осасуной", "Реал" удовлетворит даже собственное поражение.

1xbet
3500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2000 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Но об этом, конечно, никто не думает. Слишком много усилий и нервов было потрачено раньше, чтобы сейчас надеяться на осечку конкурентов. Хотя силы мадридской команды находятся на грани – это мы видели в последнем туре, когда еле-еле удалось избежать потери очков в борьбе с "Гранадой". "Реал" сильно провел первый тайм, но остановился после перерыва.

С другой стороны, такая аномалия в игре мадридцев прослеживалась еще раньше. В частности, игроки "Реала" вспоминали матч с "Гранадой" в первом круге, когда выигрывали 3:0, а затем позволили "насридам" до минимума сократить отставание. Дело может быть не в усталости, а в стиле мадридцев. Зидан предпочитает побеждать взвешенно и рационально, но далеко не всегда удается держать игру под контролем с выигрышным счетом.

Здесь такая ситуация, что работать нужно с сжатыми кулаками. "Вильярреал" – опасный соперник, хотя в последних турах игра команды Хави Кальеха разладилась. В крайних трех турах было два поражения и особенно болезненным стало последнее, ​​от "Реал Сосьедада". "Субмарина" потеряла шансы зацепиться за место в зоне Лиги чемпионов, но все еще сохраняет хорошие возможности на прямое попадание в групповой этап Лиги Европы. Да и просто дать бой "Реалу", абстрагируясь от турнирных раскладов, почетно для любой команды. Тем более, когда есть долги в виде безвольного поражения от другого гранда Ла Лиги (1:4 от "Барсы" три тура назад).

Последние матчи между этими командами получались крайне результативными: трижды по 2:2 и однажды 3:2 в пользу мадридцев. Что-то подобное ожидаем и сейчас.

"Реалу" не помогут травмированные Марсело и Начо, Мариано - под вопросом, у "Вильярреала" отсутствуют Бакка, Рамиро Мори, Рамиро Гуэрра.

Ориентировочные составы:

"Реал": Тибо Куртуа - Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Ферлан Менди - Карлос Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич - Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Эден Азар

"Вильярреал": Серхио Асенхо - Марио Гаспар, Софьян Чакла, Пау Торрес, Хави Куинтилла - Ману Тригерос, Иборра - Мой Гомес, Самуэль Чуквезе, Хави Онтиверос - Херард Морено

Прогноз. Победа "Реала" 2:1.

Ставка: ставка на умеренно-результативный футбол. Эти команды умеют забивать друг другу, однако не будет феерии в силу турнирной загрузки и усталости. Напрашивается ставка на победу "Реала" с минимальной разницей в количестве забитых голов.

1xbet
1.44
5.15
7.70
Сделать ставку
Favbet
1.42
4.92
7.32
Сделать ставку
Parimatch
1.44
4.90
7.20
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Вильярреал Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...