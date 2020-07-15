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Барселона - Осасуна. Анонс и прогноз на матч Примеры

Испания
(1 голосов)

Битва за престиж

Барселона - Осасуна. Анонс и прогноз на матч Примеры
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Примера. 37-й тур
16 июля. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "Осасуна"
Трансляция: MEGOGO, Футбол 3
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Ну вот и наступил момент, когда "Барселона" с большой вероятностью официально перестанет быть чемпионом Испании.

У "Реала" 4 очка преимущества в таблицы, и это означает, что в случае победы "Сливочных" в параллельной игре с "Вильярреалом" именно "Королевский клуб" гарантирует себе золотые медали за тур до финиша Ла Лиги.

В "Барсе" к этому морально готовы, и в последнем интервью Луис Суарес признался, что команда сама виновата, что все так вышло. Справедливо сказано. В какой-то момент кризис каталонцев набрал таких оборотов, что о титуле и мечтать было нечего. Три ничьи против "Севильи" (0:0), "Атлетико" (2:2) и "Сельты" (2:2) сделали свое дело.

Касательно же грядущего матча с "Осасуной", то он для обеих сторон не более, чем битва за престиж. Никакой другой мотивации у команд не осталось.

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Если "Барса" на 99% лишилась шансов на титул, то памплонцы на все 100% выполнили свою задачу на сезон - сохранили место в элите. 12 побед и 48 очков в 36 турах - просто невероятный показатель для скромного клуба, который еще совсем недавно прозябал в Сегунде.

Более того, в первом круге "Осасуна" уже отбирала очки у "Барсы" (2:2), но в том и фокус, что команда Ягобы Аррасате сильнее всего выступает дома. По ходу сезона в Памплоне уступали "Валенсия" и "Вильярреал", а "Севилья" и "Хетафе" играли вничью. В то же время на выезде "Осасуна" далеко не так успешна. И уж тем более горцам плохо даются выезды на "Камп Ноу" - последние три матча здесь они проиграли с общим счетом 2:19.

Да, с тех пор прошло много времени, однако и сейчас "Барса" все еще сильна на своем поле. В текущей Примере каталонцы выиграли на "Камп Ноу" у всех, кроме "Реала" (0:0) и "Атлетико" (2:2), а в 10 последних играх дома у них 9 побед. Добавьте к этому выздоровление Френки Де Йонга и Артура, а также борьбу Лео Месси за очередной Трофео Пичичи - и что получаем? У "Барсы" гораздо больше предпосылок для победы, чем у ее соперника.

Ну а про превосходство в классе, опыте и индивидуальном мастерстве даже говорить нечего - в этом плане команды разделяют световые годы.

Цифры и факты

  • "Осасуна" не побеждает на "Камп Ноу" с мая 2009 года. В той игре победный мяч для памплонцев забил Вальтер Пандиани
  • "Барселона" - лучшая "домашняя" команда сезона в Ла Лиге. Каталонцы потеряли на "Камп Ноу" всего 4 очка в 36 турах (у "Реала" - 8)
  • "Барселона" выиграла 8 из 9 последних домашних матчей, но только в одном из этих поединков забила больше двух голов. Пострадал "Эйбар" - 5:0
  • Лионель Месси не забивал с игры в последних 8 матчах Примеры. На этом отрезке у него только два гола с пенальти
  • "Осасуна" в этом сезоне побеждала на выезде исключительно середняков и аутсайдеров - "Эйбар", "Алавес", "Эспаньол", "Леганес" и "Атлетик"

Ориентировочные составы

У "Барселоны" вне игры три французы - к давно выбывшим Самюэлю Юмтити и Усману Дембеле присоединился Антуан Гризманн. За пять лет в "Атлетико" он пропустил из-за травмы всего один матч, а тут порвал квадрицепс.

У "Осасуны" в заявке нет Чими Авилы, но к этому уже привыкли. Также под вопросом остаются Рубен Гарсия, Унаи Гарсия, Марк Кардона и Роберт Ибаньес.

"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Де Йонг, Бускетс, Ракитич - Месси, Суарес, Фати

"Осасуна": Рубен - Начо Видаль, Давид Гарсия, Рауль Навас, Аридане, Эступиньян - Брашанац, Ойер, Иньиго Перес - Гальего, Адриан

Прогноз на матч "Барселона" - "Осасуна"

Поскольку Месси нужны голы, чтобы гарантировать себе Пичичи, а "Осасуна" хронически не умеет играть на "Камп Ноу", рискнем поставить на победу "Барсы" с форой -2. Букмекеры предлагают такой вариант с кэфом 1,8.

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В статье: Лионель Месси Барселона Осасуна (Памплона) Прогнозы
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Комментарии (10)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
15.07.2020 в 20:12
Цікаво з яким рахунком осасне Барселонаааа.. Ну да.. 2-1
Ответить
+1
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
15.07.2020 в 20:09
А нас рать. Ла Лига - ничто. Лига Чемпионов - ВСЁ! )
Ответить
+1
-2
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.07.2020 в 20:13
Ти правийна фанатів їм нас рать, поетому ЛаЛіга їм вже нішто
Ответить
+1
0
Algrab (Костопiль)
15.07.2020 в 19:17
Перемога Осасуни 2-1.
Ответить
+1
-1
Хулио Тебенадо (Барселона)
15.07.2020 в 20:12
А почему так? Обгрунтувать можете?
Ответить
0
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
15.07.2020 в 20:14
НІТ Воно спроможне лише сир... та і то жідко руденьким
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
15.07.2020 в 20:15
Да он сам "грунт". Что он может?))
0
-1
Хулио Тебенадо (Барселона)
15.07.2020 в 20:18
Что, Алграб настолько туп? Извините, не знал. )
0
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.07.2020 в 20:19
Прівєт, хіпстер і дєдзвідки у вас такі познанія по удобрєнію грунта?
0
0
Algrab (Костопiль)
15.07.2020 в 20:19
А тому що... Два слова, дві цифри, і у барсючків істерика. Обгрунтовую: такий рахунок буде, тому що Перес купив Осасуну. Інформація отримана із перевірених канадських джерел
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0
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