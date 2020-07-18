Алавес - Барселона. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 38-й тур. Испания. Витория-Гастейс. "Мендисорроса". 19.07.2020. 18:00. Арбитр в поле – Хуан Мартинес Мунуэра. Трансляция в Украине - "Футбол 3", MEGOGO

Ничего изменить уже нельзя. "Барселона" не опередит "Реал", внутренние дрязги не развеются в один миг, Кике Сетьен не станет авторитетом для игроков благодаря одному мановению руки. Сезон провален и матч 38-го тура, по большому счету, никому не нужен.

Остается актуальным разве что вопрос о лучшем бомбардире Ла Лиги. Лео Месси опережает Карима Бензема на два гола, и матчи последнего тура могут внести коррективы в этот расклад. С другой стороны, мы видели реакцию аргентинца на собственный гол в предыдущем поединке с "Осасуной". Лео словно зол на себя и на весь мир. И вряд ли в кризисной ситуации его утешит статус лучшего бомбардира чемпионата, в котором "Барселона" была не лучшей.

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Учитывая бомбардирскую гонку, интересно отметить, что последние матчи "Барсы" и "Реала" состоятся в разное время. Каталонцы начнут в 18:00, мадридцы – в 22:00. Но здесь нет ничего удивительного, если учитывать тот факт, что коррективы вносят трансляторы. Правило одновременного начала поединков в последних двух турах в этом случае не актуально из-за отсутствия каких-либо задач у двух участников матча "Алавес" - "Барселона". Каталонцы будут вторыми, а баски гарантированно не опустятся в зону вылета.

Другое дело – матч "Реала". Столичные будут противостоять "Леганесу", а тот борется за выживание с "Сельтой". Поэтому их матчи должны начинаться в одно время и в основном временном слоте – в 22:00.

Несколько слов заслуживает "Алавес". Очень вовремя для себя команда одержала победу над "Бетисом", прервав свою серию из семи поединков без успеха. Период после карантина баски провалили, но теперь могут вздохнуть с облегчением. И сыграть против "Барсы" раскованно. Тогда будет шанс повторить то, что удалось "Осасуне". А точнее - пристыдить некогда грозного гранда.

О кадровой ситуации нет смысла говорить. На этот матч оба тренера могут выставить резервистов или даже молодежь. Отметим лишь, что у "Барсы" травмированы Антуан Гризманн, Усман Дембеле и Самуэль Умтити. Дисквалифицированы Хуниор Фирпо, Иван Ракитич и Херард Пике. Вне заявки также Артур. У "Алавеса" отсутствуют Хави Лопес, Чимо Наварро, Исмаэль Гутьеррес и Рубен Дуарте. Дисквалифицирован Родриго Эли.

Ориентировочные составы:

"Алавес": Роберто Хименес - Мартин Падилья, Лагуардия, Магальян, Адриан Марин - Эдгар Мендес, Томас Пина, Ману Гарсия, Оливер Бёрк - Хоселу, Лукас Перес "Барселона": Марк-Андре тер Штеген - Серхи Роберто, Клеман Лангле, Рональд Араужо, Хорди Альба - Френки Де Йонг, Артуро Видаль, Рики Пуч - Лионель Месси, Луис Суарес, Ансу Фати

Прогноз: Победа "Барселоны" 2:0.

Ставка : ставим на спокойный сценарий матча. "Алавес" уже выплеснул эмоции и выполнил задачу на сезон, команда не будет играть от ножа. А для "Барселоны" это благоприятные условия. Возможна победа на классе. Рекомендуем сделать ставку на победу "блаугранас" с форой (-1).