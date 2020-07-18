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Алавес - Барселона. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Алавес - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.07.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Алавес - Барселона. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 38-й тур. Испания. Витория-Гастейс. "Мендисорроса". 19.07.2020. 18:00. Арбитр в поле – Хуан Мартинес Мунуэра. Трансляция в Украине - "Футбол 3", MEGOGO

Ничего изменить уже нельзя. "Барселона" не опередит "Реал", внутренние дрязги не развеются в один миг, Кике Сетьен не станет авторитетом для игроков благодаря одному мановению руки. Сезон провален и матч 38-го тура, по большому счету, никому не нужен.

Остается актуальным разве что вопрос о лучшем бомбардире Ла Лиги. Лео Месси опережает Карима Бензема на два гола, и матчи последнего тура могут внести коррективы в этот расклад. С другой стороны, мы видели реакцию аргентинца на собственный гол в предыдущем поединке с "Осасуной". Лео словно зол на себя и на весь мир. И вряд ли в кризисной ситуации его утешит статус лучшего бомбардира чемпионата, в котором "Барселона" была не лучшей.

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Учитывая бомбардирскую гонку, интересно отметить, что последние матчи "Барсы" и "Реала" состоятся в разное время. Каталонцы начнут в 18:00, мадридцы – в 22:00. Но здесь нет ничего удивительного, если учитывать тот факт, что коррективы вносят трансляторы. Правило одновременного начала поединков в последних двух турах в этом случае не актуально из-за отсутствия каких-либо задач у двух участников матча "Алавес" - "Барселона". Каталонцы будут вторыми, а баски гарантированно не опустятся в зону вылета.

Другое дело – матч "Реала". Столичные будут противостоять "Леганесу", а тот борется за выживание с "Сельтой". Поэтому их матчи должны начинаться в одно время и в основном временном слоте – в 22:00.

Несколько слов заслуживает "Алавес". Очень вовремя для себя команда одержала победу над "Бетисом", прервав свою серию из семи поединков без успеха. Период после карантина баски провалили, но теперь могут вздохнуть с облегчением. И сыграть против "Барсы" раскованно. Тогда будет шанс повторить то, что удалось "Осасуне". А точнее - пристыдить некогда грозного гранда.

О кадровой ситуации нет смысла говорить. На этот матч оба тренера могут выставить резервистов или даже молодежь. Отметим лишь, что у "Барсы" травмированы Антуан Гризманн, Усман Дембеле и Самуэль Умтити. Дисквалифицированы Хуниор Фирпо, Иван Ракитич и Херард Пике. Вне заявки также Артур. У "Алавеса" отсутствуют Хави Лопес, Чимо Наварро, Исмаэль Гутьеррес и Рубен Дуарте. Дисквалифицирован Родриго Эли.

Ориентировочные составы:

"Алавес": Роберто Хименес - Мартин Падилья, Лагуардия, Магальян, Адриан Марин - Эдгар Мендес, Томас Пина, Ману Гарсия, Оливер Бёрк - Хоселу, Лукас Перес

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген - Серхи Роберто, Клеман Лангле, Рональд Араужо, Хорди Альба - Френки Де Йонг, Артуро Видаль, Рики Пуч - Лионель Месси, Луис Суарес, Ансу Фати

Прогноз: Победа "Барселоны" 2:0.

Ставка: ставим на спокойный сценарий матча. "Алавес" уже выплеснул эмоции и выполнил задачу на сезон, команда не будет играть от ножа. А для "Барселоны" это благоприятные условия. Возможна победа на классе. Рекомендуем сделать ставку на победу "блаугранас" с форой (-1).

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Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Алавес (Витория-Гастейс) Прогнозы
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Комментарии (10)
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MES QUE UN CLUB
18.07.2020 в 16:52
Как-то пох** в данный момент, ждём ЛЧ. Не исключено, что и там скоро будет по*** , поэтому жду следующий сезон, хотя пока и на следующий сезон надежд, лично у меня мало. Команда, как дохлая рыба, но очень надеюсь, что я ошибаюсь.
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.07.2020 в 16:36
Останній матч Сетьєна?
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+1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.07.2020 в 16:32
А тем временем, Барселона подписала молодой талант из Райо. Фабиан Луцци - 16 лет. Парень с потрясающим бомбардирским чутьем! Во всех детских и юношеских лигах, где он принимал участие, он был лучшим голеадором! Он бразилец по рождению,но по паспорту - испанец. Контракт подписан по формуле 3+2.
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+1
-4
oda1979 (Запорожье)
18.07.2020 в 16:27
Пля.. товарняк со слегка повышенной ответственностью..
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+2
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.07.2020 в 15:38
Очевидно, что этот сезон Барселона прошла достаточно хорошо, с вполне чемпионской игрой. Гораздо лучше по игре, чем Реал. То, что Реал не терял очки после карантина, это не природно, это не естественно. Ведь по составу у Реала и забивать некому.. Йович, Бейл, Хамес - не у дел... Бензема несколько своих голов забивал либо с левых пенальти, либо с офсайдов, либо, как в Сан Себастьяне, подыграв себе рукой... Одна надежда на пенальти.. Что в итоге и произошло...Что касается лучшего футболиста мира - Лео Месси, то не понятно, откуда кто-то увидел у него раздражение после забитого гола в прошлом матче.. Сдержанность, да... Но раздражение? Извините, нет... Ну а насчет Пичичи, то для Месси, который переписал почти все рекорды Ла Лиги, быть лучшим бомбардиром в этом сезоне очень важно. Тельмо Сара и великий Месси по 6 раз выигрывали бомбардирскую гонку в Лиге. Если Месси удержит преимущество над слабаком Бензема, то вот вам и новый рекорд Лиги - 7 Пичичи! Но Флорентино Перес очень подсуетился и переписал для Барсы время начала матча. Чтобы Бензема выходил на свой матч и уже знал сколько ему нужно забивать. Что касается задач, которые решать будут Сельта и Леганес, то почему-то Флорентино не подсуетился, чтобы обе эти команды начали свои матчи с соперниками в 18:00...А Барса в 22:00.. Все было сделано под Бензема... Ну, вобщем-то, Перес и не скрывает своих намерений насолить ненавистному Месси... Он уже вынашивает идею купить для своего очередной ЗМ. И он об этом вчера сам сказал...
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+1
-4
Algrab (Костопiль)
18.07.2020 в 16:05
Оленю, Алавес виграє 2-1, а Мессі не заб'є.
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+3
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.07.2020 в 16:15
Олень, если бы ты за свои ни разу не угаданные прогнозы нес материальную ответственность, я бы еще понимал твою ситуацию... А так, в твоем случае, прекрасно подходит высказывание - "Пи@деть - не мешки ворочать".. Я прекрасно тебя понимаю, завидуешь моей проницательности, моим убийственно точным прогнозам, причем долгосрочным, хочешь быть похожим на меня... Но, как видишь, тебе не дано... Остынь.... -6 ЗМ !!!
+1
-4
Algrab (Костопiль)
18.07.2020 в 16:38
схожим на оленя? Та нізащо!
+2
-1
Algrab (Костопiль)
18.07.2020 в 16:46
Особливо ти, оленю, відмітився з "убійствєнно точним" прогнозом про матчі з Ромою, Ліверпулем, Осасуною І почитай мій останній прогноз на матч Реал- Вільярреал та Барселона- Осасуна. Ось де вбивчий прогноз, оленю! Вчися!
+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.07.2020 в 16:48
Убійствєнно-точниє прогнози: Топ 5: N 1. Ливерпуль в ближайших пяти матчах два раза проиграет и два раза сыграет вничью. Итог: 5 побед из 5. N 2.( После победы над Ливером 3:0.) - Барса возьмёт требл в этом году. Итог: Позор 0:4 от Ливера и влет в финале Копы от Валенсии. N.3. Сетьен - топтренер для Барсы и она с ним станет чемпионом. N 4. Гранада и Вильярреал победят РМ в двух ближайших матчах, потому что я читал прессу и они говорили , что победят. . N 5.Касильяс никогда не вернётся в Реал, так как Перес его выгнал со скандалом. Итог: Касильяс спокойно при Пересе возвращается в Королевский Клуб на должность спортдира.
+1
0


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