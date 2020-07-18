Леганес - Реал. Анонс и прогноз на матч Примеры

Примера. 38-й тур

19 июля. Леганес. "Бутарке"

"Леганес" 22:00 "Реал"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 3

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Матч, в котором на первый план неминуемо выйдет фактор мотивации, оставив позади все остальное.

"Реал" стал чемпионом еще в прошлом туре и последние дни провел, празднуя знаменательную победу. А вот для "Леганеса" предстоящая игра - последний шанс остаться в элите. "Пепинерос" отстают от "Сельты" только на одно очко, и их надежда в том, чтобы обыграть "Реал" и ждать осечки "Кельтов" в параллельной игре с "Эспаньолом".

Да, шансов мало, ведь "Эспаньол" проиграл 8 (!) последних матчей и заслуженно идет последним в таблице, но надежда, как известно, умирает последней.

Тем более, с "Реалом" "Леганесу" справляться не впервой - "Сливочные" в принципе слабо выглядят на "Бутарке". Два последних матча здесь они сыграли 1:1 и 0:1. А тут еще и "Пепинерос" набрали ну очень солидный ход - у них 10 очков в 4 последних турах. Среди прочих команда Хавьера Агирре одолела "Валенсию" (1:0) и "Атлетик" (2:0). Поздновато, конечно, спохватились, но кто знает.

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"Реал" почти наверняка выставит на "Бутарке" полуторный, а то и вовсе второй состав. "Сливочным" этот матч сдался, как школьникам домашнее задание на каникулах. После изнурительного месяца они вправе как следует отпраздновать чемпионство. О каком "Леганесе" при таком раскладе может идти речь?

Да, честь футболки, дисциплина, показательное выступление - это все мы знаем. Да и о бомбардирском споре, где у Бензема остаются шансы обойти Месси, помним. Но, во-первых, Карим никогда не гонялся за личной статистикой. А во-вторых, испанский менталитет не предусматривает стопроцентную концентрацию в таких ситуациях. Это вам не немцы. Поэтому Зидан, будучи тонким психологом, вряд ли станет уговаривать команду на никому не нужное усилие.

Отсюда и аномальные коэффициенты - некоторые букмекеры предлагают на победу "Леганеса" примерно те же цифры, что и на "Реал". Уникальная картина - не факт, что мы еще хотя бы раз увидим подобное.

Цифры и факты

"Леганес" в случае неудачи против "Реала" вылетит из Примеры, где непрерывно выступает с 2016 года

Карим Бензема отстает от Лионеля Месси в бомбардирском споре только на 2 гола - 21 против 23

"Леганес" не проиграл "Реалу" в двух последних матчах на "Бутарке" (1:1 и 1:0), однако в текущем сезоне в единственном очном матче на "Бернабеу" провалился - 0:5

"Леганес" выиграл 3 из 4 последних матчей - больше, чем за 4 предыдущих игровых месяца вместе взятые

"Реал" в текущем сезоне потерпел все 3 поражения в Примере на выезде - против "Мальорки" (0:1), "Бетиса" (1:2) и "Леванте" (0:1)

"Реал" выиграл абсолютно все матчи после рестарта Примеры в июне - у него серия из 10 побед подряд

Ориентировочные составы

У "Реала" точно не сыграют Азар и Куртуа - они даже не поехали на "Бутарке". Восстановился после травмы Марсело, но по информации СМИ, Зидан даст ему отдохнуть до ЛЧ.

У "Леганеса" дисквалифицирован из-за перебора карточек важный центрхав Рубен Перес. Также под вопросом защитники Омеруо и Кевин Родригеш; форвард Каррильо; лучший бомбардир команды в этом сезоне Оскар Родригес (9 голов). Ну а Шимановски не играет уже почти год.

"Леганес": Куэльяр - Руибаль, Бустинса, Тарин, Сиовас, Росалес - Эрасо, Амаду, Меса, Хиль - Герреро

"Реал": Ареоля - Карвахаль, Эдер Милитао, Рамос, Менди - Вальверде, Каземиро, Иско - Асенсио, Бензема, Винисиус

Прогноз на матч "Леганес" - "Реал"

"Леганес" будет рисковать - у него на кону весь сезон. Поэтому он бросится в атаку всеми силами. Забьет ли? Скорее всего, да. Но и пропустить по такой игре будет проще простого.

Поэтому ставим на то, что обе забьют - букмекеры такой вариант предлагают с кэфом около 1,8.