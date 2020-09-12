Валенсия - Леванте. Прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Первый тур. Испания. Валенсия. "Месталья". 13.09.2020. 22:00. Арбитр в поле – Хосе Санчес. Трансляция в Украине – MEGOGO, Oll.tv

Поскольку матчи с участием "Барселоны", "Реала", "Атлетико" и "Севильи" перенесены, центральным в первом туре Ла Лиги 2020/21 будет левантийское дерби. Стабильный, гордый и самодостаточный "Леванте" сыграет против кризисной "Валенсии" на ее поле.

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Только первый тур – а уже речь о кризисе? Дело в том, что проблемы "Валенсии" спрятаны значительно глубже футбольного поля, поэтому черная полоса охватывает межсезонье и вообще все периоды в существовании коллектива. Чемпионат 2019/20 "Лос Чес" доигрывали без искорки в глазах и без надежды на какие-то выдающиеся достижения. А летом получили еще один удар в виде потери нескольких ключевых футболистов.

Ушли Родриго и Ферран Торрес, за которых в сумме удалось выручить более пятидесяти миллионов евро. Но никто на замену лидерам не пришел. Был уволен также Альберт Селадес, пост которого занял опытный, но не титулованный и не именитый тренер Хави Грасия.

Хотя болельщики "Валенсии" все же надеются получить положительные эмоции от игры своей команды на старте турнира. Надежда опирается на результаты товарищеских встреч, в которых были три победы и одна ничья. Кроме скромных "Кастельона" и "Картахены", была победа над "Вильярреалом" и ничья с "Леванте".

Ничья нулевая, хотя в официальных поединках в этом дерби в последний раз команды не забивали друг другу почти десять лет назад. А в последнее время приучили к результативности: в четырех из пяти последних поединков "Валенсия" и "Леванте" на двух забивали четыре гола или больше.

"Леванте" в межсезонье потерял Эрика Кабака, Ойера Оласабаля и Борха Майораля – это из заметных фигур. Пополнение произошло путем возврата арендованных.

Ориентировочные составы:

"Валенсия": Доменек - Васс, Паулиста, Мангала, Гайя - Солер, Кондогдия, Рачич, Гуэдеш - Вальехо, Макси Гомес "Леванте": Айтор Фернандес - Мирамон, Робер Пьер, Поштиго, Клер, Мелеро, Кампанья, Вукчевич, Барди - Дани Гомес, Моралес

Прогноз: ничья 1:1.

Ставка: трудно прогнозировать результат первого официального матча сезона. Сделаем ставку на то, что обе команды уже по традиции забьют друг другу. Но обе не подготовят сюрпризов друг другу – ничья.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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