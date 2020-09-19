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Реал Сосьедад - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Реал Сосьедад: Прогноз и анонс матча ⋉ 20.09.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. Второй тур. Испания. Сан-Себастьян. "Аноэта". 20.09.2020. 22:00. Арбитр в поле – Хуан Мартинес Мунуэра. Трансляция в Украине – MEGOGO

Защиту титула "Реал" начнет матчем с непростым и принципиальным соперником. Формально мадридцы должны были открыть для себя чемпионат 2020/21 домашним поединком с "Хетафе", но для участников еврокубков 2019/20 были внесены изменения в календарь. Следовательно, Зидан начинает с визита на "Аноэту".

В прошлом чемпионате "Реалу" удалось одолеть басков на их территории 2:1. Но до этого, в мае 2019-го, "Реал Сосьедад" победил мадридцев дома 3:1. В своих лучших кондициях баски не боятся авторитетов, но сегодняшнее состояние команды Иманоля не внушает болельщикам оптимизма.

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Дело даже не в том, что ушел Мартин Эдегор, который был мозговым центром "Реал Сосьедада" в прошлом чемпионате. Ведь остается в коллективе Аднан Янузай, пришел опытный и звездный Давид Силва. Дело в той примитивности, которой пропитана игра футболистов "Реал Сосьедада". В предыдущем поединке этого не хватило для того, чтобы переиграть скромный "Вальядолид".

Тревожно для басков, что результат вполне закономерно вытекал из рисунка игры – была равная игра двух команд, хотя задачи и амбиции "Реал Сосьедада" не сравнятся с амбициями "Вальядолида". Иманоль не выпустил в основном составе Янузая – ему досталось лишь двенадцать минут. Не было в заявке Виллиана Жозе и Давида Силвы. Испанец уже восстановился и попал в список 23-х, кто готовится к игре. А вот бразилец вне игры из-за Covid-19. Не рассчитывает Иманоль также на Сальдуа, Илльяраменди, Сангалли и Субименди.

У "Реала" не будет Гарета Бэйла и Эдена Азара. Но это не потери. Бэйл уже отбыл в Лондон, Азар продолжает залечивать травмы. Милитао, Васкес, Марко Асенсио и Мариано также оказались вне заявки. Марсело теряет место в основе в ходе естественной конкуренции с Ферланом Менди. Хотя бразильца, судя по развлечениям в Тик-Ток, это не особо волнует.

Интересно, что тренировался в основной группе и попал в заявку Мартин Едегор. Норвежца не было среди участников товарищеского матча с "Хетафе", поэтому пресса уже успела разогнать тему о новой ссоре между Зиданом и Мартином. Однако все оказалось банальнее – у футболиста были проблемы с коленом, которые, похоже, остались позади. Найдет ли себя Эдегор в мадридской команде – одна из главных интриг сезона в отношении "Реала".

Меньшая интрига – это голкиперский вопрос в расположении чемпиона Испании. Куртуа был и остается бесспорным номером один, но Андрей Лунин готов терпеть и ждать своих шансов. Украинец впервые оказался в заявке "Реала" на официальный матч.

Ориентировочные составы:

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Элустондо, Диего Льоренте, Начо Монреаль - Роберто Лопес, Андер Гевара, Мерино - Порту, Исак, Оярсабаль

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго, Бензема, Винисиус

Прогноз: победа "Реала" 2:1.

Ставка: при других обстоятельствах этот матч мог бы быть серьезной угрозой для фаворита потерять очки. Но сегодня "Реал Сосьедад" далек от своего лучшего образца, поэтому задача сводится к тому, чтобы не проиграть с крупным счетом. Вероятно, это подопечным Иманоля удастся. Ставка на победу "Реала" с разницей в 1-2 мяча.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Прогнозы
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.09.2020 в 21:39
В первых числах сентября 2016 года я с семьёй отдыхал в Сан Себастьяне. Была прекрасная погода для отдыха у моря и пеших прогулок. Температура воды - 21, воздуха - 26. От местных узнал, что июль - сентябрь это наиболее благоприятные месяцы для отдыха в этом регионе Испании. А с ноября по середину марта погода очень плохая. С дождями и шквальными ветрами. А теперь к футболу. Не знаю, по каким критериям Ла Лига разбрасывает календарь новых чемпионатов, как-будто всё делает компьютер, но вот уже много лет, команде Реал Мадрид выпадает играть в Сан Себастьяне в самых благоприятных условиях, избегая неблагоприятные месяцы с ноября по середину марта. Судите сами. 2010 год матч Сосьедад - Мадрид состоялся - 18.09. Далее, 2011 г. - матч состоялся 29.10., 2013 г - 26.05. 2014 г. - 05.04., 2014 г. - 31.08. 2016 г. - 30.04., 2016 г. - 21.08., 2017 г. - 17.09., 2019 г. - 12.05., 2020 г - 21.06. и вот завтра матч - 20.09. Как видите, вот уже 10 лет календарь чемпионата Испании, каким-то чудодейственным способом, оберегает Реал Мадрид от возможности месить болото в Сан Себастьяне, а также играть в погодных условиях со шквальным ветром, иногда при температуре воздуха не выше 5 градусов. Вобщем, обнаружена очередная тёплая ванна для Мадрида в испанском чемпионате. Как отдельный фактор, игра в неблагоприятных погодных условиях, не должна существенно влиять на результат команды, которая ставит перед собой большие цели. Но, как видим, даже и этот фактор чиновники от футбола в Ла Лиге фильтруют для Мадрида, делая им календарь более легким. P.S. Понимаю, что скоро стадо оленей прискачет рассказывать здесь про проделки Переса. Если и так, олени, то это скажете вы. Я про Переса здесь ничего не сказал.
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hardcorepwnz (Украина)
19.09.2020 в 22:00
Ужас какой, и как ты с этим живешь?
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Alex7Chapman (Кропивницький)
19.09.2020 в 22:16
шепетівський імбіциле здрисни це не твоя гілка... тут лише РЕАЛісти!
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