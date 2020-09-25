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Бетис - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Бетис - Реал: Прогноз и анонс матча ⋉ 26.09.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Бетис - Реал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании. Третий тур. Испания. Севилья. "Бенито Вильямарин". 26.09.2020. 22:00. Арбитр в поле – Рикардо Де Бургос. Трансляция в Украине – MEGOGO

Похоже, что в субботу вечером мы увидим классный матч. "Бетис" лидирует в Ла Лиге после двух стартовых туров. Севильская команда одержала две победу и в одном из матчей показала весьма приличную игру. Амбиции "Бетиса" достигают зоны еврокубков, о чем свидетельствует приглашение Мануэля Пеллегрини - опытного и маститого тренера.

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У чилийца связаны с мадридским "Реалом" особые воспоминания. Летом 2009-го года тренер подписал со "сливочными" контракт и это (приглашение этого тренера) было первым активным действием на посту президента Флорентино Переса, который тогда начинал свою вторую каденцию в "Реале". Однако менее чем через год чилиец был уволен, после чего он трудоустроился в "Малаге". Пеллегрини говорил, что ждал такого сценария, хотя публично не признавал каких-то своих просчетов.

Но сейчас это уже история. Вряд ли Пеллегрини будет пытаться доказать что-то лично Пересу или "Реалу". Его задача - вернуть "Бетис" на путь побед и пока все идет хорошо. В первом туре "огурцы" одолели "Алавес", во втором – "Вальядолид". Что самое важное – от игры к игре наблюдался прогресс.

А "Реал" разочаровал своих болельщиков. Игра с "Реал Сосьедадом" во втором туре и первом для мадридцев официальном матче сезона выдалась неяркой. Скромной, если так можно говорить. Моментами были проблески, но целостной картинки, по которой можно было бы узнать чемпиона, а не рядового бойца турнира, не наблюдалось.

Хотя оправданием для Зидана могут служить кадровые проблемы. В предыдущем матче пришлось выпускать на поле не только Мартина Эдегора, который до этого провел за первую команду мадридцев в чемпионате лишь 31-у минуты, но и совсем "зеленого" Марвина Парка. Это правда, что Перес и Зидан договорились больше доверять молодежи, но готовы ли боссы при этом жертвовать результатом?

На матч с "Бетисом" в заявке опять нет Азара. Нет там также травмированного Асенсио. Милитао и Мариано до сих пор восстанавливаются от мышечной травмы и тонзиллита соответственно. Зато вернулись Лукас Васкес и Иско. Они вытеснили из заявки Марвина и Аррибаса.

Ориентировочные составы:

"Бетис": Браво - Эмерсон, Манди, Бартра, Алекс Морено - Каналес, Гуидо Родригес, Уильям Карвалью, Хоакин - Фекир, Санабрия

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго, Бензема, Винисиус

Прогноз – ничья 1:1.

Ставка: нелогично будет прогнозировать поражение "Бетиса" после двух его побед на старте и невыразительной игры "Реала" в предыдущем матче. Но вряд ли подопечных Пеллегрини хватит на победу. Поэтому рекомендуем сделать ставку на 1Х – победа хозяев или ничья. Другой вариант – "обе забьют".

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Бетис (Севилья) Прогнозы
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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
25.09.2020 в 22:53
Перемога Реалу Мадрид 2-1.
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0
-1
avatar
Планетянин (Барселиниус)
25.09.2020 в 21:04
Мой прогноз 1-1 Хм.. В редакции уже побздёхивают?
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0
-2


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