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Барселона - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Барселона - Вильярреал: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.09.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Барселона - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 3-й тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 27.09.2020. 22:00. Арбитр в поле – Гильермо Куадра Эрнандес. Трансляция в Украине – MEGOGO

Матчи "Барселоны" – это всегда не скучно, но этот поединок превосходит все предыдущие по уровню ожиданий. "Барселона" так разогрела интерес в межсезонье, что теперь следить за событиями вокруг каталонской команды с равнодушием очень сложно.

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"Барса" летом сменила тренера, но не закрыла финансовые вопросы с предшественником Рональда Кумана Кике Сетьеном. Активные болельщики требовали летом немедленной отставки Хосепа Бартомеу с поста президента, а по факту едва не ушел Лионель Месси. Аргентинец был настроен покинуть "Камп Ноу", но не сумел урегулировать вопрос с контрактом юридически. В конце концов, ушел другой символ "постгвардиоловской" "Барселоны" – Луис Суарес. Точнее, как написал сам Месси, - идол болельщиков "блаугранас", - его товарищ не ушел, а его вышвырнули из коллектива.

Как в условиях такого хаоса будет играть команда? С каким настроением выйдет на поле Лео Месси (выйдет ли вообще) – вот главные вопросы, возникающие перед поединком с "Вильярреалом" в третьем туре. Это будет первый официальный матч "гранатовых" в сезоне. Интересно и то, какую игру коллективу будет прививать Рональд Куман. И не сломается ли он так, как ломались под бешеным давлением несколько его предшественников. Испанские СМИ уже успели рассказать, что Рональд Куман чувствует дискомфорт – и это еще даже не было матчей Ла Лиги и Лиги чемпионов.

Против "Вильярреала" будет непросто. Команда Унаи Эмери находится в поисках своей игры, но наверняка не повторит тех ошибок, которые были в матче с "Барсой" в конце прошлого чемпионата. Тогда каталонцы разгромили подопечных Хави Кальеха 4:1. Это при том, что "Вильярреал" перед тем выдал беспроигрышную шестиматчевую серию, а "Барса" уже с треском проиграла чемпионат.

Рональд Куман не сможет сыграть оптимальным составом. Не берем во внимание ушедших безвозвратно – Семеду, Суарес, Видаль, Ракитич. В обойме нет травмированных тер Штегена, Умтити, Брайтвайта и Матеуса. Также вне группы из-за плохого тонусу – Тодибо. Именно поэтому с первой командой готовились к этому поединку представители дубля – Конрад, Миранда, Пенья, Араужо, Пуч. Кто-то из них в официальную заявку на игру, очевидно, не попадет.

К тренировкам с "Вильярреалом" на неделе приступил Рауль Альбиоль, который был вне игры месяц. Его участие в матче зависит от самочувствия ветерана. Не будет Хави Онтивероса, который уже сыграл за "Уэску". Зато ждем в основе интересного новичка Эступиньяна – он должен закрыть левый фланг обороны.

Ориентировочные составы:

"Барселона": Нето - Роберто, Пике, Лангле, Альба - Пьянич, Де Йонг - Дембеле, Месси, Фати - Гризманн

"Вильярреал": Асенхо - Гаспар, Мори, Пау Торрес, Эступиньян - Чуквезе, Коклен, Парехо - Мой Гомес - Морено, Алькасер

Прогноз: победа "Барселоны" 2:1.

Ставка: очень сложно спрогнозировать результат этого матча. Неизвестно, в каком образе предстанет "Барса". Каким будет центр поля с Миралемом Пьяничем? "Вильярреал" же в поиске самого себя под руководством Эмери. Рекомендуем ставку, что забьют обе.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Вильярреал Прогнозы
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Комментарии (16)
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йоперний театр (Наш футбол)
26.09.2020 в 22:33
Ну что ж, посмотрим. Удачи, Барселона.
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0
0
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Loader (Днепр)
26.09.2020 в 21:09
Смотрю, три долб.ба на А... уже отметились.
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+1
-3
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Alex7Chapman (Кропивницький)
26.09.2020 в 21:11
маразматикханурик приповз... тьфу на тебе, алкашня безмозка
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+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
26.09.2020 в 21:23
Вот и четвертый малолетний поц добавился.
+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.09.2020 в 21:17
Довбойоби , грузчику, це такі тридвараси-алкаші-йолопи як ти, алєнь, блохастий, ригал, Олег Офрен, він же Дрочіус і їм співчуваючі. А за все те лайно, що від вас лилося - є карма. І вона вашу Барсу настигла, і ніхто вас, дебілоїдів, жаліти не буде, бо ви заслужили бути посміховиськом в першу чергу через вашого ватажка стада із Шепетівського дурдому
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+1
-1
amg333 (Kyiv )
26.09.2020 в 21:26
Это ты о этих что на ветке Реала понаписывали??..согласен,те ещё долбоепы,как впрочем и ты))))
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0
-1
avatar
Loader (Днепр)
26.09.2020 в 21:28
Не напрягайся, трехклубный. Обделаешься еще.
+1
-2
amg333 (Kyiv )
26.09.2020 в 21:29
Ну хуже чем 8-2 обделаться уже сложно)))..так что расслабься и получай удовольствие)))
+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
26.09.2020 в 21:31
На что вам еще, убогим, молиться остается.))) Слишком уж часто Барса об Реал ноги вытирала.
+1
-2
amg333 (Kyiv )
26.09.2020 в 22:18
Ну ,ну да-34 чемпионства ,и кто об кого ноги вытирал?)))
0
0
amg333 (Kyiv )
26.09.2020 в 20:56
фуфлонская помойка должна быть уничтожена
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+2
-3
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Alex7Chapman (Кропивницький)
26.09.2020 в 21:16
Вільярреал має всуху роздовбати цих фуфлонських мажорів 5:0 в самий раз
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.09.2020 в 20:47
Завтра увидим дебют в Примере новой команды - FC PornoStar
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+2
-3
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Alex7Chapman (Кропивницький)
26.09.2020 в 21:17
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
26.09.2020 в 20:35
Перемога Вільярреалу 8-2.
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+3
-3
amg333 (Kyiv )
26.09.2020 в 20:57
Лучше не надо,а то уволят кумана ещё
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