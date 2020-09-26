Барселона - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Ла Лиги

Чемпионат Испании. 3-й тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 27.09.2020. 22:00. Арбитр в поле – Гильермо Куадра Эрнандес. Трансляция в Украине – MEGOGO

Матчи "Барселоны" – это всегда не скучно, но этот поединок превосходит все предыдущие по уровню ожиданий. "Барселона" так разогрела интерес в межсезонье, что теперь следить за событиями вокруг каталонской команды с равнодушием очень сложно.

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"Барса" летом сменила тренера, но не закрыла финансовые вопросы с предшественником Рональда Кумана Кике Сетьеном. Активные болельщики требовали летом немедленной отставки Хосепа Бартомеу с поста президента, а по факту едва не ушел Лионель Месси. Аргентинец был настроен покинуть "Камп Ноу", но не сумел урегулировать вопрос с контрактом юридически. В конце концов, ушел другой символ "постгвардиоловской" "Барселоны" – Луис Суарес. Точнее, как написал сам Месси, - идол болельщиков "блаугранас", - его товарищ не ушел, а его вышвырнули из коллектива.

Как в условиях такого хаоса будет играть команда? С каким настроением выйдет на поле Лео Месси (выйдет ли вообще) – вот главные вопросы, возникающие перед поединком с "Вильярреалом" в третьем туре. Это будет первый официальный матч "гранатовых" в сезоне. Интересно и то, какую игру коллективу будет прививать Рональд Куман. И не сломается ли он так, как ломались под бешеным давлением несколько его предшественников. Испанские СМИ уже успели рассказать, что Рональд Куман чувствует дискомфорт – и это еще даже не было матчей Ла Лиги и Лиги чемпионов.

Против "Вильярреала" будет непросто. Команда Унаи Эмери находится в поисках своей игры, но наверняка не повторит тех ошибок, которые были в матче с "Барсой" в конце прошлого чемпионата. Тогда каталонцы разгромили подопечных Хави Кальеха 4:1. Это при том, что "Вильярреал" перед тем выдал беспроигрышную шестиматчевую серию, а "Барса" уже с треском проиграла чемпионат.

Рональд Куман не сможет сыграть оптимальным составом. Не берем во внимание ушедших безвозвратно – Семеду, Суарес, Видаль, Ракитич. В обойме нет травмированных тер Штегена, Умтити, Брайтвайта и Матеуса. Также вне группы из-за плохого тонусу – Тодибо. Именно поэтому с первой командой готовились к этому поединку представители дубля – Конрад, Миранда, Пенья, Араужо, Пуч. Кто-то из них в официальную заявку на игру, очевидно, не попадет.

К тренировкам с "Вильярреалом" на неделе приступил Рауль Альбиоль, который был вне игры месяц. Его участие в матче зависит от самочувствия ветерана. Не будет Хави Онтивероса, который уже сыграл за "Уэску". Зато ждем в основе интересного новичка Эступиньяна – он должен закрыть левый фланг обороны.

Ориентировочные составы:

"Барселона": Нето - Роберто, Пике, Лангле, Альба - Пьянич, Де Йонг - Дембеле, Месси, Фати - Гризманн "Вильярреал": Асенхо - Гаспар, Мори, Пау Торрес, Эступиньян - Чуквезе, Коклен, Парехо - Мой Гомес - Морено, Алькасер

Прогноз: победа "Барселоны" 2:1.

Ставка: очень сложно спрогнозировать результат этого матча. Неизвестно, в каком образе предстанет "Барса". Каким будет центр поля с Миралемом Пьяничем? "Вильярреал" же в поиске самого себя под руководством Эмери. Рекомендуем ставку, что забьют обе.