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Реал - Вальядолид. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
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Реал - Вальядолид: Прогноз и анонс матча ⋉ 30.09.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Реал - Вальядолид. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. Четвертый тур. Испания. Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано". 30.09.2020. 22:30. Арбитр в поле – Сезар Сото. Трансляция в Украине – MEGOGO

Четыре очка в двух матчах – как бы и неплохой результат, но осадок у болельщиков "Реала" остался. Осадок от игры мадридской команды и признаков скандала на почве судейства. На "Аноэте" с "Реал Сосьедадом" было очень мало конструктива и изобретательности, на "Бенито Вильямарине" – много борьбы, победный гол в которой "сливочные" забили лишь в большинстве и с пенальти.

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Но к такому уже привыкли. Зидан объясняет большое количество пенальти, назначенных в пользу Мадрида, тем, что футболисты "Реала" часто входят в штрафную соперника. И логики эти слова не лишены. Однако авторитетнее будет звучать голос Зидана, если игра его команды будет поставленной, четкой, с уникальным почерком. Этого пока не хватает.

Хотя надо учитывать тот нюанс, что "Реал" на старте сезона боролся с непростыми соперниками. "Реал Сосьедад" дома – по определению опасный оппонент. "Бетис" с Мануэлемем Пеллегрини – команда с высокими амбициями и пониманием того, что нужно делать на поле. "Вальядолид" – из другой категории.

В первом туре "пусела" зацепились за домашнюю ничью с "Реал Сосьедадом". Во втором без шансов уступили "Бетису". А в третьем давили-давили, но не додавили "Сельту" – лишь ничья 1:1 при игровом преимуществе "Вальядолида". С "Реалом" будет сложнее, с какой стороны ни посмотри. Здесь нужен и класс, и надежная оборона, и умение реализовывать максимум из минимума. Сейчас это все не про "Вальядолид".

Интересно будет взглянуть на стартовый состав "Реала". В первом для себя матче Ла Лиги мадридцы сыграли с молодой линией под нападающим Бензема – Винисиус, Эдегор, Родриго. В противостоянии с "Бетисом" Зидан сменил тактику, и это дало результат. Как будет с "Вальядолидом" – загадка.

История говорит, что проблем у фаворита быты не должно – независимо от тактики и стиля игры. В последний раз "Вальядолид" побеждал соперника в 2008-м году, а в последних десяти матчах добыл только две ничьи. Правда, одна совсем свежа в памяти – да еще и на поле "Реала". В августе 2019-го команды разошлись миром 1:1.

За "Реал" точно не сыграет Тони Кроос. Травмированные также Эдер Милитао и Мариано Диаз. Зато вернулись в общую группу Эден Азар и Марко Асенсио. Готов играть также Лукас Васкес.

У "Вальядолида" не ждем в составе Хорди Масипа, Хави Мояно, Кико Оливаса и Хоакина Фернандеса.

Ориентировочные составы:

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Менди - Модрич, Каземиро, Вальверде, Эдегор - Бензема, Йович

"Вальядолид": Хименес - Луис Перес, Хави Санчес, Бруно, Рауль Канера - Эрвиас, Мичел, Сан Эметерио, Оскар Плано - Вайссман, Маркос Андре

Прогноз – победа "Реала" 2:0.

Ставка: этот матч должен стать первым в сезоне, в котором "Реал" получит легкую победу. "Вальядолид" плохо стартовал и вряд ли сможет забить хотя бы гол мадридцам. Ставка с форой" -1 "на "Реал" напрашивается настойчиво. Или же другой вариант – сухая победа" Реала".

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Данный прогноз – лишь один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания) Прогнозы
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