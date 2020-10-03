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Леванте - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
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Леванте - Реал: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.10.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Леванте - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. Пятый тур. Испания. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия". 04.10.2020. 17:00. Арбитр в поле – Хосе Луис Мунуэра. Трансляция в Украине – MEGOGO

"Леванте", учитывая предыдущие матчи команды, не является грозным соперником. Однако так же говорили и о "Вальядолиде", который противостоял "Реалу" в предыдущем туре. Но даже при низком уровне оппозиции мадридцы не показывают яркого футбола – "Реал" далек от чемпионской игры.

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Возможно, Зидану и его подопечным просто нужно время. Команда перестраивается, ищет оптимальное сочетание игроков, оптимальную тактику. И при этом добывает результат. В трех поединках "сливочные" потеряли два очка, что является допустимой погрешностью. Но дальше проще точно не будет: календарь уплотняется, добавляются матчи Лиги чемпионов. Не за горами уже и Эль-Класико.

После поединка с "Леванте" состоится пауза на поединки сборных, поэтому Зидан, вероятно, рассматривает выезд в Валенсию как завершение своеобразного мини-цикла. Вероятно, этот матч станет очередным этапом поиска: против "Реал Сосьедада" мадридцы действовали в формации 4-2-3-1, против "Бетиса" и "Вальядолида" – 4-3-1-2. Ни одна, ни другая тактика не способствовала зрелищной игре команды.

"Леванте" начал чемпионат с поражения от кризисной "Валенсии". Результат того матча болезненно ударил по самолюбию "лягушат", ведь они дважды вели в счете, а в итоге уступили с разницей в два мяча. Уступили команде, у которой вырисовывается очень непростой сезон. Хотя дальше была победа над "Осасуной", полной сатисфакцией это не стало. "Леванте" пытался удивить "Севилью" в предыдущем туре и частично это команде Пако Лопеса удалось. "Лягушата" дисциплинированно действовали в защите, организовывали быстрые контратаки, но в конце встречи допустили ошибку и проиграли. Как это повлияет на настроение валенсийцев – неизвестно.

Подавит их или, возможно, разогреет спортивную злость, будет понятно уже во время матча с "Реалом". "Леванте" умеет отбирать очки у фаворитов. В прошлом сезоне на "Сьюдад де Валенсия" проиграли и "Реал" и "Барселона".

За мадридцев точно не сыграют травмированные Тони Кроос, Дани Карвахаль, Эдер Азар и Мариано Диаз. Кроме того, выпал еще один фланговый защитник – Альваро Одриосола.

У "Леванте" отсутствуют Эрнани и Шейк Дюкуре.

Ориентировочные составы:

"Леванте": Айтор Фернандес - Франсиско Идальго, Везу, Постиго, Тоньо - Кампанья, Вукчевич, Малса, Барди - Марти, Моралес

"Реал": Куртуа - Васкес, Варан, Рамос, Менди - Вальверде, Каземиро, Эдегор - Асенсио, Бензема, Винисиус

Прогноз – победа "Реала" 2:1.

Ставка: не стоит ожидать уверенной победы "Реала". Не стоит также рассчитывать на потерю мадридцами очков. Это будет вязкая борьба с большим количеством фолов и, вероятно, голами после стандартных положений. Можно сделать ставку на победу "Реала" с разницей в 1-2 гола.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Леванте (Валенсия) Прогнозы
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