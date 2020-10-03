Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Пятый тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 04.10.2020. 17:00. Арбитр в поле – Хесус Хиль Мансано. Трансляция в Украине – MEGOGO

Еще несколько месяцев назад "Барселону" бы не считали ярким фаворитом этого матча, но сейчас все изменилось. Приход Рональда Кумана перевернул ситуацию с ног на голову. По крайней мере, так выглядит после двух стартовых поединков "Барселоны" в Ла Лиге.

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Каталонцы дома сначала поиздевались над "Вильярреалом", а затем в гостях разгромили "Сельту". Это были разные по наполнению поединки, но суть одна – "Барселона" излучает уверенность. Тренер варьирует тактикой, игроки получают удовольствие от игры, атмосфера в коллективе наладилась. Теперь уже не так угрожающе для "Барсы" выглядит плотный календарь. Если удастся сохранить настроение и тонус, то фаворитами каталонцы подойдут и к Эль-Класико, которое состоится в конце месяца.

Но пока "Севилья" – и это очередное звено в цепочке испытаний. Хулен Лопетеги сколотил хорошую команду, которая умеет добівать результат в разных стилях. Не чурается "Севилья" позиционной игры, может перейти на контратаки, может действовать от защиты. Но тренд стартового отрезка сезона для андалусийцев – это победы на характере. И "Кадису", и "Леванте" подопечные Лопетеги победные голы забивали на девяностой минуте или после.

Проблема именно этого матча – отсутствие тренера на мостике. Лопетеги был удален из технической зоны за две желтых карточки в матче с "Леванте", поэтому управлять действиями подопечных на "Камп Ноу" формально будет его ассистент. Это потеря, но важно, что практически нет у "Севильи" потерь среди игроков. Не в форме находится только Карлос Фернандес. Зато полон мотивации Иван Ракитич, а новичок Маркос Акунья готов отдать всего себя в борьбе с именитым соперником.

У "Барселоны" проблем больше. Если к отсутствию из-за травм тер Штегена, Умтити и Эктора Фирпо уже привыкли, то дисквалификация Клемана Лангле – "свежая" головная боль для Кумана. Барселона тщетно пыталась обжаловать отстранение центрбэка – француз не сыграет из-две желтых карточек, заработанных в матче с "Сельтой". Вторая из них – за удар соперника локтем.

Ориентировочные составы:

"Барселона": Нето - Роберто, Араужо, Пике, Альба - Де Йонг, Бускетс - Гризманн, Коутиньо, Фати - Месси "Севилья": Буну - Хесус Навас, Кунде, Карлос, Акунья - Хордан, Фернандо Режес, Ракитич - Сусо, Де Йонг, Окампос

Прогноз – победа "Барселоны" 3:1.

Ставка : "Барселона" – одна из двух команд, которая еще не пропускала в этом чемпионате. Каталонцы выглядят образцово по игре, однако у "Севильи" есть характер. Характер и смелость противостоять грандам. Этого как минимум должно быть достаточно для гола в ворота Нето. Напрашивается ставка на "обе забьют", однако можно сыграть оригинальнее – победа "Барселоны" и тотал больше 2,5.