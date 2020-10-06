Португалия - Испания. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных

Товарищеский матч. Португалия. Лиссабон. Стадион "Жозе Алваладе". 07.10.2020. Арбитр в поле – Паоло Валери (Италия). Трансляция в Украине – "Футбол 2"

Как и остальные сборных, во время октябрьского окна ФИФА сборная Испании проведет не два, а три поединка. Однако это обстоятельство не повлияло на план подготовки "Фурии Рохи". Луис Энрике собрал команду в понедельник, пятого октября, и с того же дня начал тренировки. Первая из них должна была быть открыта для прессы, однако в связи с обострением ситуации по COVID-19, была закрыта. Испанцы поместили себя в так называемый "пузырь", сведя к минимуму контакты с посторонними людьми.

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Это понятно, ведь из-за коронавируса сборная Испании и так недосчитается сразу двух футболистов центра поля. Еще ранее было известно, что не сыграет Тьяго. Также на изоляцию ушел Фабиан Руис, который представляет "Наполи". Несмотря на эти потери, тренер сборной Испании решил никого дополнительного не вызывать. А вот тренер португальцев инфицированного Жозе Фонте заменил Домингушом Дуарте. Как видим, проблемы есть у всех. Но футбол – по плану.

Для Испании товарищеская встреча с соседями станет последней проверкой перед поединками Лиги наций со Швейцарией (десятое октября) и Украиной (тринадцатое октября). Португальцы, в свою очередь, готовятся к поединкам с французами и шведами в рамках того же турнира. Для обеих команд необычно, когда во время одного окна нужно сыграть не два, а три поединка.

Об этом на пресс-конференции говорил, в частности, Луис Энрике: "Более десяти лет у Испании не было календаря, который определил бы для нас три матча в течение десяти дней. Однако футболисты привыкли, потому что в условиях пандемии календарь уплотнился. У меня есть шесть замен, и я увижу, кто из игроков сможет сыграть наибольше". Отреагировал тренер и на ситуацию в сборной Украины, которая является соперником испанцев в Лиге наций. "Я надеюсь, что матч в Киеве состоится. Потому что дат для поединков мало. Но здоровье всегда на первом месте".

Также Луис Энрике отметил, что не собирается как-то особенно строить защиту против Криштиану Роналду. Несмотря на то, сыграет бывший лидер "Реала", а ныне звезда "Ювентуса", или нет, испанцы собираются доминировать. И рассчитывают делать это благодаря фундаменту в центре поля.

Прогноз: ничья 1:1.

Ставка : власти Португалии допустит на матч 2 500 зрителей. Вряд ли это даст хозяевам какое-то преимущество, но хоть немного повысит градус напряжения. Два последних поединка между соседями завершались вничью, прогнозируем и третью. Но на этот раз не с таким большим количеством голов, как на чемпионате мира 2018 (3:3). Напрашивается тотал меньше 2,5.