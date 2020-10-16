Реал - Кадис. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Шестой тур. Испания. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано". 17.10.2020. 19:30. Арбитр в поле - Сантьяго Хайме Латре; трансляция в Украине - MEGOGO

После окна сборных клубам, которые делегируют в национальные команды многих игроков, трудно восстанавливать баланс. Однако "Реал" в Испании как нельзя лучше борется с проблемами. Коронавирус? Мадридцы использовали это в свою пользу, активно проводя реконструкцию "Сантьяго Бернабеу", тогда как без зрителей можно спокойно играть и на запасном стадионе. Травмированные? Отсутствие некоторых основных игроков способствует и ускоряет процесс омоложения. Важно, что при этом "Реал" добывает результат.

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И хотя игру мадридцы демонстрируют не чемпионскую, на вершине турнирной таблицы расположились именно они. В предыдущих турах были осечки, но и конкуренты действуют не безупречно. "Реал" набрал десять очков в четырех поединках и в следующем матче попытается утвердить свое лидерство.

Для команды важно сыграть хорошо и не потратить много сил, ведь уже во вторник начнется изнурительный марафон, где рядом с матчами Ла Лиги будут поединки Лиги чемпионов. Важно отметить, что следующий после "Кадиса" матч "Реала" в Примере – против "Барселоны". Поэтому победа над новичком лиги гарантирует мадридцам выезд на "Камп Ноу" в статусе лидера. Хотя "Барселона" сыграла на один матч меньше и отстает всего на три очка.

"Кадис" не так прост, как может показаться на первый взгляд. Команда Альваро набрала семь очков в пяти турах – победила "Атлетик", не проиграла "Гранаде", дала достойный бой "Севильи". Новичку пока не хватает стабильности и хладнокровия, но это все наживное. С "Реалом" стоит сыграть организованно – и как минимум трудности фавориту это принесет.

В последний раз "Кадис" не проигрывал "Реалу" в 1992-м году. Правда, и последний матч между этими командами был сыгран в уже далеком 2006-м. В новейшей истории это противостояние начинается с чистого листа.

"Реал" переживает кадровые трудности на правом фланге обороне. Травмированный Дани Карвахаль, Начо способен закрыть эту позицию, однако его Зидан может использовать в центре вместо уставшего и не готового к интенсивному графику Варана. Был бы в строю Милитао – было бы проще, но бразилец также имеет проблемы со здоровьем. Также в лазарете находятся Эден Азар, Альваро Одриосола и Марион Диаз. Не попал в заявку Мартин Эдегор.

Ориентировочные составы:

"Реал": Куртуа - Начо, Рамос, Варан, Марсело - Вальверде, Каземиро, Иско - Винисиус, Безема, Асенсио "Кадис": Ледесма - Акапо, Маркос Мауро, Кала, Эспино - Хосе Мари, Йонссон - Сальви, Алекс Фернандес, Помбо - Негредо

Прогноз: победа "Реала" 2:0.

Ставка : сейчас получается так, что "Кадис" лучше играет в гостях, чем дома. Но лишь в одном матче из предыдущих пяти новичок забил более одного голо в ворота соперников. На этот раз спрогнозируем, что не забьет вообще. Ставка на сухую победу Мадрида.