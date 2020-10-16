Хетафе - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Шестой тур. Испания. Хетафе. "Колизеум Альфонсо Перес". 17.10.2020. 22:00. Арбитр в поле - Сезар Сото; трансляция в Украине - MEGOGO

От любви к ненависти – один шаг. Эта поговорка как никогда актуальна нынче в контексте "Барселоны". После двух побед на старте Ла Лиги Рональда Кумана хвалили и называли спасителем, но после первой же осечки (ничья 1:1 с "Севильей") тренер стал "физруком".

На самом деле, четкого впечатления от работы Кумана в "Барселоне" нет да и быть не может – сыграно только три официальных поединка. Некоторые нюансы прояснятся во время ближайшего месяца, когда будут поединки с "Хетафе", "Реалом", "Алавесом", "Бетисом", "Атлетико". А параллельно с этим – поединки Лиги чемпионов.

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В предыдущих поединках мы имели возможность наблюдать за тактическим разнообразием "Барселоны". Наличие нескольких рабочих игровых моделей действительно может помочь каталонцам быстрее подняться на ноги после неудачного прошлого сезона. Потенциал у команды высокий, а идеи Кумана свежие. Сбой в матче с "Севильей" этого не перечеркивает.

"Хетафе" – также опасный соперник, однако для "Барселоны" удобен. Каталонцы побеждали "городских" в каждом из последних четырех поединков и в восьми из последних девяти. Важно также отметить, что обычно "Барса" побеждает "Хетафе" с небольшой разницей мячей. 6:0 и 4:0, которые имели место в этом противостоянии, - исключения из правила.

"Хетафе" уверенно начал чемпионат – ничья, две победы и ни одного пропущенного в трех стартовых турах. Но в последнем поединке подопечные Бордаласа провалились на поле "Реал Сосьедад" 0:3. Поэтому к очной встрече "Барса" и "Хетафе" подходят с одинаковым психологическим фоном. А вот физические кондиции лучше у "городских". У них все же меньше игроков ездили в сборные.

Куман еще в четверг собрал всех для тренировок. Всех, кроме Тринкана, которому еще предстояло выполнить все условия медицинского протокола, и Миралема Пьянича, который восстанавливается после удара в спину. Их не стоит ждать в основе, но, вероятно, в заявку попадут. В отличие от тер Штегена, Эктора Фирпо, Умтити и Хорди Альбы, которые травмированы. У "Хетафе" отсутствует Дани Поведа.

Ориентировочные составы:

"Хетафе": Соррия - Дамиан Суарес, Дакон, Этчейта, Оливейра - Ньом, Арамбари, Максимович, Кукурела - Кучо Эрнандес, Мата "Барселона": Нето - Роберто, Пике, Лангле, Дест - Бускетс, де Йонг - Гризманн, Коутиньо, Фати - Месси

Прогноз: победа "Барселоны" 2:1.

Ставка: "Барселона" редко не побеждает "Хетафе", но редко матчи бывают легкими. Ни один из шести последних матчей между этими командами "Хетафе" не проиграл с разницей более чем два мяча. Рекомендует плюсовую фору на "городских" – например, фора 1 "+2".

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий "не гарантирует выигрыша

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