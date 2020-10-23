Кризисное Эль-Класико. Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Седьмой тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 24.10.2020. 17:00. Арбитр в поле - Хуан Мартинес Мунуэра. Трансляция в Украине - MEGOGO

Не так давно матчи между "Барселоной" и "Реалом" собирали у экранов телевизоров и мониторов компьютеров многомиллионную аудиторию со всего мира. Это было шоу, аналогов которому не найти. Конечно, без внимания Эль-Класико не остается и сейчас. Но статус противостояния немного пошатнулся.

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Первым серьезным ударом для Эль-Класико стал уход Криштиану Роналду из "Реала". Лионелю Месси, - извечному сопернику португальца в глазах спортивных журналистов и футбольных экспертов, - начали противопоставлять Серхио Рамоса. Эффект не был таким как раньше. Вместе с тем, целый испанский футбол поглотил кризис идей прежде всего из-за нестабильности грандов. Можно говорить о том, что "Атлетико" и "Севилья" остаются при своем, но прошлогодний чемпионат ответил на все вопросы – эти команды не готовы создавать конкуренцию даже кризисным "Барсе" и "Реалу".

Кризис сначала начался в "Барселоне". После ухода Луиса Энрике с тренерского мостика команду лихорадит, что является логическим следствием менеджерского хаоса. Каденция Вальверде, как оказалось, была неким штилем, нарушали который разве что казусы в Лиге чемпионов. После Вальверде все пошло наперекосяк и в Ла Лиге.

"Реал" завуалировал свои проблемы. Роналду попытались заменить Азаром, но трансфер бельгийца из-за постоянных травм футболиста не оправдывает себя. Был взят курс на омоложение и Зидан как никто другой подходил для роли "крестного отца" для молодых футболистов. "Реал" даже впервые за три года выиграл чемпионство, но это было достижение не благодаря, а вопреки. Мадридцы выиграли игру в поддавки.

Поддавки – последние года два-три "Барса" и "Реал" этим только и занимаются в Ла Лиге. В текущем сезоне ничего не изменилось. Каталонцы начали кампанию с новым тренером, но без нервотрепки и лишних потрясений провели всего два матча со стартовых пяти в сезоне. Проблемы начались в матче пятого тура с "Севильей", продолжились в следующем туре на поле "Хетафе" и не закончились в поединке Лиги чемпионов против "Ференцвароша". "Барса" выиграла 5:1, но Куман заметно нервничал на тренерском мостике. Неименитый соперник сдерживал "Барсу", пока у него были физические силы.

Наверное, "Реал" был бы фаворитом Эль-Класико, если бы не два хронологически последних поединка. Да, вопросы о качестве игры возникали и в матчах против "Бетиса", "Вальядолида" и "Леванте", однако никто не мог спрогнозировать того, что случится дальше. Поражения от "Кадиса" и "Шахтера" – удар по репутации Зидана. Настолько сильный, что даже заговорили о его возможной отставке в ближайшее время. Если он не справится с работой в ближайших двух поединках.

Поэтому "Реал" не будет фаворитом матча на "Камп Ноу". То давление, под которым команда готовится к Эль-Класико и в сопровождении которого проведет поединок, выглядит сейчас большЕй проблемой, чем внутренние распри в барселонском коллективе. Клуб продолжает воевать с игроками о зарплате (пытается заставить их пойти на понижение), а кого-то "взял" хитростью. Это, как пишет местная пресса, раскололо команду на несколько лагерей.

Однако "Барселоне" не привыкать. Атмосфера там давно уже испорчена, а после ухода Луиса Суареса эта атмосфера невыносима лично для Месси. Но он, как и остальные игроки, остается профессионалом.

Ориентировочные составы

Оба тренера на неделе попытались поберечь кого-то из основных игроков. Рональд Куман со старта против "Ференцвароша" не выпустил Серхио Бускетса и Антуана Гризманна. Первый, в результате, появился на поле лишь после семидесятой минуты, второй не появился вообще. В центре поля играл Миралем Пьянич и показал себя не лучшим образом. Пике получил красную, проиграв забег Нгуену. Но в Эль-Класико Херард точно сыграет. Тер Штеген не успевает восстановиться, а Хорди Альба не в форме.

Кто закроет позиции на флангах обороны - главный кадровый вопрос относительно "Барселоны" накануне матча. Альба тренировался в группе, но выйдет ли в основе? Его выход позволил бы перевести на правый фланг Деста, а Серхи Роберто, который в последних поединках действовал на этой позиции, остался б запасе. На Эктора Фирпо Куман, похоже, не рассчитывает.

В центре поля стоит ждать игры с двумя опорниками - Бускетсом и Де Йонгом. Впереди вряд ли будут сюрпризы - Фати, Коутиньо, Месси и Гризманн. Хотя при Кумане без шансов не остаются Дембеле с Тринкао.

Нето - Роберто, Пике, Лангле, Дест - Бускетс, Де Йонг - Гризманн, Коутиньо, Фати - Месси

Зидан на матч с "Шахтером" не выставил в основе Карима Бензема и поплатился за это. Не было и Серхио Рамоса, который нуждался в отдыхе. Точнее, которого решили приберечь как раз для выезда на "Камп Ноу". У Зидана не закрыта позиция правого защитника из-за травмы Карвахаля. Против "Шахтера" здесь играл Ферлан Менди, а Марсело действовал слева. Свободных зон на их флангах было немало.

Менди может сыграть слева, а справа есть варианты с Начо и Васкесом. Первый - старательный и надежный игрок в плане в бороны. Но не нужен ли он в центре защиты с учетом ужасной формы Рафаэля Варана? Французу после "Кадиса" и "Шахтера", наверное, снились кошмары.

Выпускать Йовича в основе - это авантюра. Стержневым игроком нападения будет Бензема. А кто сыграет рядом - это вопрос. Испанские СМИ прогнозируют формацию с двумя нападающими и насыщенным центром поля. Вальверде, Кроос, Модрич, Каземиро - это основная сила. Хотя против "Шахтера" бразилец сыграл плохо.

Куртуа - Начо, Варан, Рамос, Менди - Вальверде, Кроос, Каземиро, Модрич - Винисиус, Бензема

Прогноз - победа "Барселоны" 2:1.

Ни в одном из трех последних матчей между этими командами не было забито более двух голов. "Барса" шла с поля без голов в двух последних Эль-Класико. На "Камп Ноу" в прошлом году удалось добиться ничьей 0:0, но "Реал" выглядел лучше по игре. Поэтому каталонцам нужно многое доказывать.

"Севилья" и "Ференцварош" показали, что магия "Камп Ноу" в атмосфере без зрителей не действует - здесь можно забивать. "Реал" наверняка воспользуется этим, вопрос - сколько пропустит? Есть убеждение, что больше, чем забьет. Ставка на победу "Барсы" и тотал больше 2,5.