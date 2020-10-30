Реал - Уэска. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Восьмой тур. Испания. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано". 31.20.2020. 15:00. Арбитр в поле - Пабло Гонсалес Гонсалес

Жизнедеятельность "Реала" – это черные и белые полосы. Но сменяют они друг друга очень часто. В субботу мадридцы одержали вдохновенную для Зидана победу в Эль-Класико, а уже во вторник едва ушли от поражения во втором матче Лиги чемпионов. После трети дистанции на групповом этапе "сливочные" замыкают квартет. А впереди два сложных матча против "Интера".

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Но перед тем Зидану принадлежит проэкзаменовать "Уэску". Хотя уместно ли слово "экзаменовать" в контексте коллектива, который не может обыграть "Кадис"? На бумаге "Уэска" выглядит откровенным аутсайдером, однако такие же диспозиции были перед поединком с другим новичком Ла Лиги. "Реал" не в том состоянии, чтобы надеяться на то, что очки упадут в их копилку без усилий.

Пикантности ситуации добавляет сенсационное "подслушивание" журналистов Marca, которые определили, что в перерыве матча с "Боруссией" М Бензема призывал Менди не пасовать на Винисиуса. А еще раньше Иско жаловался партнерам на то, что Зидан отводит ему слишком мало времени для самореализации. Этот едва ли не единственный аргумент "Реала" во время кризисного периода ощутил на себе подрывной удар - единство в коллективе не такое уж непоколебимо.

Зато радует Зидана возвращения в обойму Эдена Азара. Бельгиец своим выходом на замену усилил игру "Реала" в Германии и способствовал камбэку представителя первой корзины на поле команды из корзины четвертой. "Уэска" – это не "Боруссия", но в этом матче Зидану все равно нужны игроки, способные делать разницу. Такие как Эден Азар.

"Уэска" еще не побеждала в чемпионате. В семи матчах – два поражения и пять мировых. Ничья устроит подопечных Мичела и в Мадриде, но настраивать себя на нее заранее – значит, обрекать себя на поражение.

У гостей не сыграют Микель Рико, Синдзи Кагава, Педро Лопес и Антонио Валера. "Реал" все еще не рассчитывает на помощь Мартина Эдегора, Дани Карвахаля, Мариано Диаза и Альваро Одриосола.

Ориентировочные составы:

"Реал": Куртуа - Васкес, Рамос, Милитао, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Азар "Уэска": Андрес Фернандес - Маффео, Пулидо, Сиовас, Хави Гальян - Сеоане, Москера - Феррейро, Борха Гарсия - Рафа Мир, Сандро

Прогноз: победа "Реала" 3:1.

После "Кадиса" были сделаны Зиданом выводы. Конечно, матч в Германии вновь подчеркнул проблемы мадридцев с построением игры, но в чемпионате "Реал" должен развить успех. "Уэска" подходит к матчу с серией без побед в Ла Лиге, что повлияет на психологию андердога. Неплохо для него будет не проиграть с крупным счетом. Ставка на победу "Реала" с форой "-1".