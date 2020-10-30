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Алавес - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
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Алавес - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 31.10.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Алавес - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. Восьмой тур. Испания. Витория. "Мендисорроса". 31.10.2020. 22:00. Арбитр в поле - Алехандро Эрнандес Эрнандес. Трансляция в Украине - MEGOGO

"Реал" победил в Эль-Класико, но потом едва отскочил на поле "Боруссии" (Менхенгладбах) в Лиге чемпионов. "Барса" проиграла в Эль-Класико, но затем одержала уверенную победу над "Юве" в европейском турнире. Испанские гранды по-разному выступают на внутренней и международной аренах, хотя имеют одинаковые задачи. И у "Реала", и у "Барсы", еще есть возможности исправить ошибки там, где они были допущены, и наломать дров там, где все началось гладко.

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В Ла Лиге "Барсе" надо исправлять ошибки. Сегодня команда в турнирной таблице идет только на двенадцатой позиции, хотя и имеет на два матча меньше по сравнению с лидером. И по сравнению с "Алавесом", который до этого тура подходит, как и "Барса", с семью очками в активе. Вряд ли это даст баскам какое-то психологическое преимущество, но может, по крайней мере, лишить хозяев страха. Действительно, играть против "Барсы" с дрожащими коленями не стоит. Потому что ничего хорошего из этого не получится.

Рональд Куман много наговорил относительно судейства в матче с "Реалом", пытаясь хоть как-то оправдать поражение своей команды. Но сильнее любых слов-истерик тренера стали результат и действия его футболистов в поединке с "Ювентусом". Лучше так доказывать свое превосходство, чем борьбой с ветряными мельницами. "Алавес" – не проходной соперник, поэтому у "Барсы" есть возможность еще раз заявить о своих амбициях на футбольном поле.

Некоторые объясняют успех в игре с "Юве" эмоциональным подъемом, произошедшим у игроков после известия об отставке руководства клуба. Обычно такие вспышки не бывают длинными, рутина быстро восстанавливает свои права, однако для "Барсы" эффект усиленный как раз успехом в Турине. В конце концов, каталонцы могут эту ситуацию воспринимать и по-другому. В Ла Лиге они не выиграют уже три матча подряд, поэтому в сердцах футболистов уже должна была зародиться спортивная злость.

Близок к возвращению в основу Тер Штеген. Немец уже работает в общей группе без ограничений, но против "Алавеса" не сыграет. Улучшается состояние и у Самуэля Умтити, но француз тоже полностью к игре не готов. Точно не сыграет и Феллипе Коутиньо, который выбыл минимум на месяц. Есть проблемы и у Нестора Араужо. У "Алавеса" не готов на сто процентов Пере Понс.

Ориентировочные составы:

"Алавес": Пачеко - Чимо, Лагуардия, Лежён, Дуарте - Эдгар, Батталья, Пина, Жота - Перес, Хоселу

"Барселона": Нето – Дест, Пике, Лангле, Альба – Де Йонг, Бускетс – Гризманн, Педри, Фати - Месси

Прогноз: победа "Барселоны" 2:0.

"Алавес" победил лишь в одном из последних восьми домашних матчей в Ла Лиге. А последний поединок "Барсе" на своем поле проиграл со счетом 0:5. Вероятно, не удастся победить и сегодня. Но наверняка будет без разгрома. Ставка на то, что "Алавес" не забьет.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Алавес (Витория-Гастейс) Прогнозы
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