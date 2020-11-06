Атлетико - Кадис. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 9-й тур. Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано". 07.11.2020. 22:00. Арбитр в поле – Адриан Кордеро; трансляция в Украине – MEGOGO

"Кадис" не проигрывает уже пять туров подряд. В восьми турах у новичка Ла Лиги вообще только два неудачных результата. Особенно хорошо дается игра "Кадису" на чужих полях: команда добыла четыре победы из четырех возможных, забила шесть голов и не пропустила ни одного. "Кадис" уверенно возглавляет сводную выездную турнирную таблицу Ла Лиги, опережая "Реал" и "Реал Сосьедад" на два очка. Поэтому и выезд на "Ванда Метрополитано" вряд ли испугает дерзкого новичка.

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"Атлетико" имеет свою особенность. Команда Диего Симеоне – единственная среди двадцати участников Ла Лиги, кто еще не проигрывал в этом турнире. Не лучшим образом дела складываются в группе Лиги чемпионов, но четыре очка после трех туров – это неплохая основа для выхода в плей-офф. Интересно, что ни один из своих матчей в Ла Лиге "матрасники" не выиграли с разницей в один мяч – только с преимуществом в два гола или больше. От атаки не отстает и оборона – лишь два пропущенных в шести поединках. В прошлом туре "Осасуна" прервала серию "Атлетико" без пропущенных мячей, которая насчитывала четыре поединка чемпионата Испании.

Но "Кадису" есть что ответить и на этот аргумент. Кроме того, что новичок турнира не проигрывает уже пять матчей подряд, а в гостях вообще берет максимум, "Кадис" еще и мало пропускает. В последних пяти турах забить в ворота команды Альваро сумела только "Гранада".

Гости недосчитаются травмированных Нано, Альберто Переа, Мауро Лопеса, Исака Каркелена, Хосе Мари. "Атлетико" вынужден играть без Феррейры Карраско, Витоло и Диего Косты.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо - Корреа, Эррера, Коке, Сауль - Феликс, Суарес "Кадис": Ледесма - Акапо, Фали Хименес, Кала, Эспино - Сальви, Аугусто, Йонссон, Алекс Фернандес - Негредо, Лосано

Прогноз: победа "Атлетико" 1:0.

Конечно, "Кадис" приспособлен к игре на чужих полях и умеет сохранять стройность под давлением. Но "Атлетико" как никто другой умеет навязывать свои правила. Мадридцам должно хватить для победы одного точного удара. Ставка на сухую победу "Атлетико".