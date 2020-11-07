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Валенсия - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Валенсия - Реал: Прогноз и анонс матча ⋉ 08.11.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол
В прошлом году "Валенсия" на своем поле отобрала у "Реала" очки, а в поединке в Мадриде дала бой, который завершился очередным судейским скандалом (очередным в контексте мадридской команды). И хотя прошло не так много времени, сейчас те события воспринимаются как пережиток далекого прошлого. "Валенсия" теряет остатки самоидентичности, а "Реал" после серии невыразительных результатов набирает форму. В этом матче все выглядит довольно однозначно.
Поражение от "Шахтера" в Лиге чемпионов стало серьезным ударом по самолюбию Зидана и его подопечных. После этого между тренером и подопечными, очевидно, состоялись серьезные разговоры, результатом которых стали три победы в следующих четырех поединках. Даже ничья, которая имела место во втором туре ЛЧ на поле "Боруссии" (Менхенгладбах), добавила мадридцам оптимизма в плане характера, способности терпеть. Она напомнила болельщикам о том, что у "Реала" есть такой игрок как Эден Азар. Когда бельгиец не травмирован – это серьезное усиление для "сливочных".
Сейчас он не травмирован, но подвластен другой напасти – тест Эдена Азара на COVID-19, как и Карлоса Каземиро, дал положительный результат. Зидан не сможет рассчитывать на этих футболистов, но больше проблемы "Реала" скрывается в линии обороны: Карвахаль, Начо, Одриосола и Милитао вне игры. Снова в оборонительной линии может сыграть Лукас Васкес.
У "Валенсии" дисквалифицирован Тьерри Корреа, травмирован Мухтар Дьякаби, но эти проблемы выглядят цветочками на фоне обще-клубных дел. На неделе произошло очередное потрясение, спровоцированное ситуацией с Кондогбия. Сначала Жоффрей публично раскритиковал руководство, заявив, что оно убило амбициозный проект, а потом набрала реалистических черт информация о том, что француз может перебраться в "Атлетико" за смешные одиннадцать миллионов евро (плюс два миллиона бонусов). "Валенсия" трещит по швам – иначе эту ситуацию и не охарактеризовать.
И все это четко отражается на турнирной таблице. В последних четырех матчах Ла Лиги "Валенсия" вымучила только один зачетный балл в борьбе с "Хетафе". В четырех последних матчах "летучие мыши" пропускали в свои ворота по два гола, только в одном из последних семи поединков сумели забить больше одного мяча.
Для "Реала" такая "Валенсия" выглядит сладкой булочкой, раненой жертвой, не способной ни маскироваться, ни огрызаться. Хотя команда Зидана в этом сезоне умудрялась терять очки и в куда менее угрожающих ситуациях.
"Валенсия": Доменек - Васс, Паулиста, Санмартин, Гайя - Муса, Солер, Рачич, Гедеш - Ли Кан Ин, Макси Гомес
"Реал": Куртуа - Васкес, Рамос, Варан, Марсело - Вальверде, Каземиро, Модрич - Родриго, Бензема, Винисиус
Прогноз: победа "Реала" 1:3.
У "Валенсии" очень уязвима оборона. Зидан наверняка попытается сразу захватить инициативу в матче и не затягивать с получением результата. У мадридцев есть достаточно ресурсов для того, чтобы направить игру в спокойное для себя русло. Максимум, что сможет "Валенсия – это гол престижа. Напрашивается ставка на "обе забьют" (учитывая проблемы мадридцев в обороне), или как вариант – победа "Реала" с форой "-1".
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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