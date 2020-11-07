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Реал Сосьедад - Гранада. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
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Реал Сосьедад - Гранада: Прогноз и анонс матча ⋉ 08.11.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Гранада. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. Девятый тур. Испания. Сан-Себастьян. "Аноэта". 08.11.2020. 17:15. Арбитр в поле – Карлос Дель Серро. Трансляция в Украине – MEGOGO

Обе команды могут претендовать на звание "открытие чемпионата". Правда, "Реал Сосьедад" подобного статуса заслуживает по итогам текущего первенства (точнее, его стартового отрезка), а "Гранада" держит уровень еще с прошлого сезона.

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"Насриды" классно сыграли в Ла Лиге 2019/20, повторив свое историческое достижение по итоговому месту в турнирной таблице. Но важно и то, что команде Диего Мартинеса удается избегать кризиса второго сезона. "Гранада" начала чемпионат с 1:6 от "Атлетико", но с тех пор больше не проигрывала. Во всех турнирах.

"Реал Сосьедад" и вообще лидирует в турнире. Баски потеряли Мартина Эдегора, но нашли ему не менее качественную замену в лице Давида Силвы. Иманоль сбалансировал игру, не потерял ту простоту, которая помогала команде не терять очки в поединках с соперниками ниже классом. В сочетании со смелостью и скоростью, превалирующими в игре басков, это дает взрывную смесь. Семнадцать очков в восьми матчах – не случайный результат. Можно говорить, что "Реал Сосьедад" набрал даже меньше очков, чем мог. Потому что поражение от "Валенсии" в четвертом туре до сих пор не укладывается в голове болельщиков как нечто закономерное.

У "Гранады" много травмированных: Вальехо, Сольдадо, Азиз, Лосано, Виктор Диаз. К тому же дисквалифицирован Максим Гоналон. У "Реал Сосьедада" потери привычные – Сангалли и Ильярраменди.

Ориентировочные составы:

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Санья, Ле Норман, Муньос - Силва, Субименди, Мерино - Оярсабаль, Виллиан Жозе, Барренечеа

"Гранада": Руи Силва - Фулкье, Герман Санчес, Дуарте, Нева - Монторо, Милья - Кеннеди, Янгел Эррера, Мачис - Молина

Прогноз: ничья 1:1.

"Реал Сосьедад" в каждом из четырех последних матчей Ла Лиги забивал не меньше трех голов. "Гранада" пропустила лишь раз за последние четыре поединка. Обе команды на неделе провели матчи в Лиге Европы, обе устали, но в приподнятом настроении. Ни одна из команд не будет иметь преимущества до стартового свистка, поэтому ничья – хорошая ставка.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Чемпионат Испании Гранада (Испания) Прогнозы
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