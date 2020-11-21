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Атлетико - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Атлетико - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 21.11.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Атлетико - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. Десятый тур. Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано". 21.11.2020. 22:00. Арбитр в поле – Хосе Мунуэра Монтеро; трансляция в Украине – MEGOGO

"Атлетико" не проигрывает в чемпионате Испании уже 23 матча подряд. Это рекордная серия в истории команды и четвертая лучшая серия в истории Ла Лиги. "Атлетико" начинает десятый тур в статусе третьей команды турнирной таблицы, однако по потерянным очкам – это лидер первенства. "Барселона" же расположена на низком восьмом месте, хотя по сравнению с конкурентами каталонцы сыграли меньше матчей. "Атлетико" - "Барселона" – это изюминка не только отчетного тура, но и целого первого круга Ла Лиги.

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Было бы интереснее, если бы сыграл Луис Суарес. Уругваец шесть лет защищал цвета "Барселоны", а затем оказался каталонцам не нужен, от чего больно стало не только ему. "Эль Пистолеро" обещал, что отдаст за "матрасников" все силы в матче против "Барсы", а если забьет, то своим традиционным прицелом будет искать тех, кто вышвырнул его из "Камп Ноу". Но миссию мести придется отложить на второй круг – Суарес сдал положительный тест на коронавирус и в матче не сыграет.

Это не единственная потеря на обе команды. "Атлетико" до сих пор не может рассчитывать на Лукаса Торрейру, Шиме Врсалько и Эктора Эрреру. Далек от оптимальных кондиций Диего Коста. У "Барсы" пробоины в составе тоже немалые: Юмтити, Бускетс, Фати, Араужо. Несмотря на это, от матча очень много ожиданий. "Барса" плохо провела матч против "Реала", поэтому должна доказывать амбиции относительно чемпионства с другим претендентом на корону. Для "Атлетико" же этот матч своеобразная проверка – проверка на то, способна ли команда наконец воспользоваться упадком конкурентов и выйти на ведущие позиции в чемпионате.

В прошлом чемпионате "Атлетико" отобрал очки у "Барселоны" на "Камп Ноу", однако дома мадридцы не могут победить соперника уже более десяти лет. Примечательно, что в последнем матче между командами большинство голов были забиты с пенальти – дважды "Атлетико" отличился с "точки" и один раз "Барселона". Сегодня ожидается другой футбол, футбол с творчеством и изобретательностью.

Потеря Суареса – это не только потеря для "Атлетико". Это потеря для антуража поединка. Но есть Гризманн, которого в "Барселоне" не критикует только ленивый. Диего Симеоне сказал, что очень любит Антуана, привязан к нему, но комментировать ситуацию вокруг француза не может. Это прерогатива тренера "Барселоны". Но за Кумана лучше скажут результаты на поле. Голландец еще не доказал, что действительно достоин этой должности, поэтому такие матчи как с "Атлетико" – маркер его работы.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Хименес, Лоди - Льоренте, Коке, Сауль, Феррейра Карраско - Корреа, Феликс

"Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, Лангле, Альба - Пьянич, Де Йонг - Коутиньо - Гризманн, Дембеле - Месси

Прогноз: ничья 1:1.

Нужно учитывать тот факт, что дома в Ла Лиге "Атлетико" не выиграет у "Барсы" уже более десяти лет. Но есть и другая серия – текущая беспроигрышная в чемпионате, которая насчитывает уже 23 поединка. Диего Симеоне руководит этой командой очень уверенно, тогда как Куман все еще ищет себя на тренерском мостике "блаугранас". Фактор Месси важен, но хватит ли сил у Лионеля тянуть команду за собой без Фати и Суареса? А если не пойдет игра у нестабильных Дембеле и Гризманна, что вполне вероятно? Прогнозировать победу "Барселоны" – дело рискованное, ничья больше вписывается в картину.

Имеет шанс сыграть ставка "тотал меньше 2,5".

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Чемпионат Испании Прогнозы
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.11.2020 в 07:55
Ну, во-первых, поправлю автора анонса. Барса очень хорошо провела матч против Реала. В том матче у Реала были шансы противостоять Барсе только в первые 30 минут матча. А во втором тайме в игру вступил арбитр, который и добыл для Реала победу. Ну и во-вторых... Почти год назад, 01 декабря 2019 года Барса выиграла на Ванда Метрополитано (0-1) с голом Месси на 85 мин. С тех пор АМ на своём поле не проигрывал. А за всё время, с момента открытия "ВМ", Атлетико провёл 80 матчей с 41 соперником в разных турнирах и проиграл только 5 раз. Одержав при этом 65 побед. Ну и самое главное, которое должно быть перед "во-первых". Лучший футболист мира всех времён - Лео Месси, если в последнюю минуту ничего не помешает, проведёт свой 800-й матч за Барселону! До этого дня у Месси официальных матчей - 741, товарищеских - 58. В 799 матчах в футболке Барселоны одержано 561 победу, 149 ничьих и было 89 поражений. Среднее количество выигранных матчей - 70,21, ничьих - 18,64, поражений - 11,13. Если проще, Лео Месси выигрывал в футболке Барсы каждые 7 матчей из 10. В этих 799 матчах Месси забил - 677 голов. 640 в официальных матчах, 37 в товарищеских. Что касается статистики лучшего футболиста всех времён - Лео Месси против Атлетико Мадрид, то она такая. В 41 матче Лео Месси забил АМ 32 гола! В среднем, 0,78 гола за матч. Как видите из приведённой статистики выше, Лео Месси подошёл к вечному рекорду Пеле по голам за один клуб в официальных матчах. Сейчас у Лео - 640 голов, Пеле остановился у отметки 643 гола. Пожелаем Лео Месси как можно установить ещё один вечный рекорд в футболе! Если это случится в Киеве, против ДК, значит столица Украины навсегда будет ассоциироваться в реестре рекордов лучшего футболиста мира!
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Algrab (Костопiль)
21.11.2020 в 06:58
Перемога Атлетіко 2-1.
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-1


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