Атлетико - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Десятый тур. Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано". 21.11.2020. 22:00. Арбитр в поле – Хосе Мунуэра Монтеро; трансляция в Украине – MEGOGO

"Атлетико" не проигрывает в чемпионате Испании уже 23 матча подряд. Это рекордная серия в истории команды и четвертая лучшая серия в истории Ла Лиги. "Атлетико" начинает десятый тур в статусе третьей команды турнирной таблицы, однако по потерянным очкам – это лидер первенства. "Барселона" же расположена на низком восьмом месте, хотя по сравнению с конкурентами каталонцы сыграли меньше матчей. "Атлетико" - "Барселона" – это изюминка не только отчетного тура, но и целого первого круга Ла Лиги.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Было бы интереснее, если бы сыграл Луис Суарес. Уругваец шесть лет защищал цвета "Барселоны", а затем оказался каталонцам не нужен, от чего больно стало не только ему. "Эль Пистолеро" обещал, что отдаст за "матрасников" все силы в матче против "Барсы", а если забьет, то своим традиционным прицелом будет искать тех, кто вышвырнул его из "Камп Ноу". Но миссию мести придется отложить на второй круг – Суарес сдал положительный тест на коронавирус и в матче не сыграет.

Это не единственная потеря на обе команды. "Атлетико" до сих пор не может рассчитывать на Лукаса Торрейру, Шиме Врсалько и Эктора Эрреру. Далек от оптимальных кондиций Диего Коста. У "Барсы" пробоины в составе тоже немалые: Юмтити, Бускетс, Фати, Араужо. Несмотря на это, от матча очень много ожиданий. "Барса" плохо провела матч против "Реала", поэтому должна доказывать амбиции относительно чемпионства с другим претендентом на корону. Для "Атлетико" же этот матч своеобразная проверка – проверка на то, способна ли команда наконец воспользоваться упадком конкурентов и выйти на ведущие позиции в чемпионате.

В прошлом чемпионате "Атлетико" отобрал очки у "Барселоны" на "Камп Ноу", однако дома мадридцы не могут победить соперника уже более десяти лет. Примечательно, что в последнем матче между командами большинство голов были забиты с пенальти – дважды "Атлетико" отличился с "точки" и один раз "Барселона". Сегодня ожидается другой футбол, футбол с творчеством и изобретательностью.

Потеря Суареса – это не только потеря для "Атлетико". Это потеря для антуража поединка. Но есть Гризманн, которого в "Барселоне" не критикует только ленивый. Диего Симеоне сказал, что очень любит Антуана, привязан к нему, но комментировать ситуацию вокруг француза не может. Это прерогатива тренера "Барселоны". Но за Кумана лучше скажут результаты на поле. Голландец еще не доказал, что действительно достоин этой должности, поэтому такие матчи как с "Атлетико" – маркер его работы.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Хименес, Лоди - Льоренте, Коке, Сауль, Феррейра Карраско - Корреа, Феликс "Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, Лангле, Альба - Пьянич, Де Йонг - Коутиньо - Гризманн, Дембеле - Месси

Прогноз: ничья 1:1.

Нужно учитывать тот факт, что дома в Ла Лиге "Атлетико" не выиграет у "Барсы" уже более десяти лет. Но есть и другая серия – текущая беспроигрышная в чемпионате, которая насчитывает уже 23 поединка. Диего Симеоне руководит этой командой очень уверенно, тогда как Куман все еще ищет себя на тренерском мостике "блаугранас". Фактор Месси важен, но хватит ли сил у Лионеля тянуть команду за собой без Фати и Суареса? А если не пойдет игра у нестабильных Дембеле и Гризманна, что вполне вероятно? Прогнозировать победу "Барселоны" – дело рискованное, ничья больше вписывается в картину.

Имеет шанс сыграть ставка "тотал меньше 2,5".