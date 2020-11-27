Реал - Алавес. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Одиннадцатый тур. Испания. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано". 28.11.2020; 22:00. Арбитр в поле – Адриан Кордеро; трансляция в Украине – MEGOGO

Досадную потерю "Алавес" потерпел в прошлом туре. Команда Пабло Мачина по ходу встречи с "Валенсией" выигрывала 2:0, но в итоге победу не добыла. Могла даже потерять ничью, однако "Лос Чес" не реализовали несколько выгодных моментов уже при счете 2:2. Поэтому "Алавес" остается лишь с одной победой в последних шести турах и только с двумя от начала турнира. Этого достаточно, чтобы не находиться в зоне вылета, но не для спокойной жизни.

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С другой стороны, поражение от "Эльче" в шестом туре можно расценивать как переломный для "Алавеса" момент. После этого баски обыграли "Вальядолид" и трижды сыграли вничью, в том числе и с "Барсой". Как для оптимистов стакан наполовину полон, а не пустой, так и для "Алавеса" серия не безвыигрышная, а беспроигрышная – уже четыре матча подряд.

Ничья, безусловно, будет успехом для "Алавеса" и в Мадриде. Но получить ее не удастся без сверхусилий. "Реал" находится в приподнятом духе, потому что наконец исправили ситуацию в Лиге чемпионов. Победа над "Интером" вывела мадридцев на вторую строчку турнирной таблицы, поэтому дальше все зависит исключительно от команды Зинедина Зидана. К тому же тренер остался доволен качеством игры в Лиге чемпионов: с грозным соперником "Реал" разобрался с позиции силы.

И это при том, что не играли Рамос, Бензема и Каземиро. К матчу с "Алавесом" также не удалось подойти без кадровых потерь, но пикантности добавляет не только это обстоятельство. В последних двух матчах Ла Лиги "Реал" одержал лишь одно очко – и это удручающая для чемпиона статистика. Такими темпами можно загнать себя в трудное турнирное положение.

В пяти последних матчах чемпионата "Реал" непременно пропускал. Команда, у которой была лучшая защита в прошлом чемпионате, сегодня пропускает больше "Эльче", "Хетафе", "Осасуны", "Уэски", "Сельты" и "Леванте". Из девяти поединков лишь три удалось провести с нулем в графе "пропущенные".

Вероятно, забьет свой гол и "Алавес". Тем более, опять травмировался Дани Карвахаль, который только недавно вернулся в игру. Нет в заявке также Серхио Рамоса, Карима Бензема, Альваро Одриосола, Луки Йовича и Федерико Вальверде. "Алавес" вынужден обойтись без Бурги и Пере Понса.

Ориентировочные составы:

"Реал": Куртуа - Начо, Милитао, Варан, Менди - Эдегор, Каземиро, Кроос – Лукас Васкес, Мариано, Азар "Алавес": Пачеко - Чимо, Лагуардия, Лежён, Рубен Дуарте - Эдгар Мендес, Пина, Батталья, Пелетьеро - Лукас Перес, Хоселу

Прогноз: победа "Реала" 3:1.

В 2018-м в Примере "Алавес" победил "Реал", но после того проиграл мадридцам три матча подряд. Да и до того "Реал" побеждал стабильно, поэтому можно говорить о тенденции. Тенденции доминирования мадридцев. "Алавес" можно считать удобным соперником для "сливочных", поэтому хорошим результатом для гостей будет не проиграть с крупным счетом. Предлагаем ставку с "минусовой" форой на "Реал": фора 1 (-1).