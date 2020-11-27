Валенсия - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Одиннадцатый тур. Испания. Валенсия. "Месталья". 28.11.2020; 17:15. Арбитр в поле – Рикардо Де Бургос; трансляция в Украине – MEGOGО

Плохи дела у "Валенсии", но не безнадежны. Несмотря на проблемы в менеджменте и кадровую ограниченность, команда Хави Грасиа имеет твердый характер. Последние три матча Ла Лиги это ярко продемонстрировали. С "Хетафе" удалось не проиграть, играя почти весь второй тайм в меньшинстве. "Реал" "летучие мыши" вообще размазали, забив четыре гола. Ну а с "Алавесом" в прошлом туре получилась волевая ничья, которой Хави Грасия остался не до конца доволен. Ведь во втором тайме "Валенсия" доминировала и уже при счете 2:2 имела две или три возможности для победного гола.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Кроме "Реала", "Валенсия" в этом сезоне побеждала еще и "Реал Сосьедад". Настоящая гроза авторитетов, что заставляет насторожиться Диего Симеоне. Его "Атлетико" не проигрывает уже 24-е тура подряд, но у команды есть слабые места. Этот вывод следует из игры и результатов в Лиге чемпионов. В четырех турах "матрасники" одержали лишь одну победу, не сумев, в частности, в двух попытках хотя бы раз одолеть "Локомотив".

Лига чемпионов – это еще один фактор в пользу "Валенсии". Точнее, отсутствие Лиги чемпионов. Коллектив Хави Грасиа имел неделю на целенаправленную подготовку к этому поединку, тогда как "Атлетико" разрывается между двумя турнирами. Донимают мадридцам и кадровые проблемы: Врсалько, Лукас Торрейра, Луис Суарес, Эктор Эррера. У "Валенсии" отсутствуют только Яспер Силлессен и Муктар Дьякаби.

Ориентировочные составы:

"Валенсия": Хауме Доменек - Васс, Паулиста, Санмартин, Лато - Муса, Солер, Рачич, Гуедеш - Ли Кан Ин, Макси Гомес "Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо - Льоренте, Коке, Сауль, Карраско - Корреа, Феликс

Прогноз: победа "Атлетико" 2:1.

В этом сезоне "Атлетико" чаще побеждает с разницей в два мяча или больше, чем в один в один мяч. Но поединок против "Валенсии" – отдельная история. "Летучие мыши" умеют терпеть и не боятся авторитетов. А еще часто подстраиваются под соперников. Этого хватит, чтобы создать "Атлетико" проблемы. Но победу все же отдаем гостям. Ставка на "тотал больше 2,5".