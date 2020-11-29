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Реал Сосьедад - Вильярреал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
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Реал Сосьедад - Вильярреал.: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.11.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Вильярреал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. Одиннадцатый тур. Испания. Сан-Себастьян. "Аноэта". 29.11.2020; 22:00. Арбитр в поле – Хесус Хиль Мансано; трансляция в Украине – MEGOGO

Такие уж сейчас времена – центральным (или, по крайней мере, одним из центральных) матчем в туре испанской Ла Лиги может быть матч, в котором не играют ни "Барса", ни "Реал", ни "Атлетико".

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"Реал Сосьедад" и "Вильярреал" – команды, которые в период кризиса грандов пытаются уцепиться за свой шанс. И первую часть сезона обе действительно провели отлично. В двадцати матчах на двоих "Вильярреал" и "Реал Сосьедад" имеют лишь два поражения, у басков лучшая атака лиги и второй лучшая защита, у обоих продолжаются беспроигрышные серии.

Ровно два месяца назад "Реал Сосьедад" неожиданно и вопреки логике проиграл дома "Валенсии". Но после этого выиграл в чемпионате шесть матчей подряд только с двумя пропущенными. "Вильярреал" в начале дистанции без шансов крупно уступил "Барсе", но в прошлом туре не проиграл, - и даже претендовал на победу - в поединке с "Реалом". Обе команды прогрессируют – обе полны решимости и энергии. Их очное противостояние обещает быть фестивалем атакующего футбола.

Хотя по статистике последние поединки между "Реал Сосьедадом" и "Вильярреалом" не являются слишком результативными. Ни в одном из четырех последних матчей между этими командами не было забито более трех голов. Также важный факт: начиная с февраля 2017-го года, когда у "Вильярреала" завершилась беспроигрышная серия в этом противостоянии, ни одна из команд не может связать воедино более двух беспроигрышных результатов. Также нет ничьих – ни одной в последних восьми поединках между соперниками.

Кадровая ситуация не критична ни для "Вильярреала", ни для "Сосьедада". Хотя у басков вне игры остается Давид Сильва – не чувствовать отсутствия одного из лучших исполнителей нельзя.

Ориентировочные составы:

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа, Ле Норман, Субельдия, Муньос - Роберто Лопес, Гевара, Мерино - Порту Жозе, Оярсабаль

"Вильярреал": Асенхо - Пена, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян - Тригерос, Иборра, Парехо - Мой Гомес, Морено, Чуквезе

Прогноз: ничья 2:2.

Обе хорошо атакуют, обе полны решимости и упорства, обе имеют хорошие кадровые ресурсы. Этот матч имеет шансы стать украшением тура и наконец "пробить" "тотал больше 3" в данном противостоянии. Есть смысл делать ставку на количество голов.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Чемпионат Испании Вильярреал Прогнозы
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