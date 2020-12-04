Севилья - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 12-й тур. Испания. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан". 05.12.2020. 17:15. Арбитр в поле – Хосе Санчес Мартинес; трансляция в Украине – MEGOGO

"Реал" в упор подобрался к критической ситуации. Позади – пропасть. Шаг назад – и Зенидин Зидан потеряет свою должность, а коллектив – единство и монолитность. Хотя стоит ли в контексте "Реала" говорить о единстве? Вообще хоть о каких-то достоинствах? Команда ужасно выглядит в матчах против соперников, которые не являются острым раздражителем для Зидана. И это болезненно бьет по амбициям и перспективам команды.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

После поражения 0:2 от "Шахтера", как писала испанская пресса, Зидану был выдвинут ультиматум: или выход из группы Лиги чемпионов, или конец тренерской каденции. Однако Лига чемпионов – это только половина проблемы. Другая половина – в Ла Лиге, где в трех последних матчах мадридцы одержали лишь одно очко.

О ничьей с "Вильярреалом" мы писали как о событии вполне логичном, таким, которое исходило из контекста событий. Поражение от "Валенсии" (матчем ранее) списывали на несчастный случай: все же не каждый день пропускаешь трижды с пенальти. Но вот провал в поединке с "Алавесом" ничем другим, кроме как безалаберности Зидана, оправдать не получится. Тренерский штаб банально не подготовился к этому противостоянию – и за это поплатился. То же самое случилось в Киеве в матче с "Шахтером".

"Севилья" на неделе также потерпела поражение в Лиге чемпионов, но ситуация совсем другая, чем у "Реала". Нервионцы обеспечили себе место в плей-офф турнира еще после четвертого тура, поэтому против "Севильи" сыграли без искорки и азарта. Да и состав был не совсем оптимальным.

А главное – не было спортивной злости. Которой должно с избытком быть в противостоянии с "Реалом". Хулен Лопетеги раскрылся на посту главного тренера "Севильи", поэтому в очном противостоянии со "сливочными" готов доказать, что его зря травили в Мадриде за непрофессионализм. Тренерские интересы совпадают с интересами клуба и команды: в трех последних поединках "Севилья" проиграла "Реалу" с общим счетом 1:5. Когда, если не сейчас, прерывать эту серию?!

"Севилья" в текущем сезоне показала, что готова бросать вызов грандам. Ничья 1:1 на "Камп Ноу" стала мощным психологическим всплеском для нервионцев, хотя после этого коллектив и проиграл три поединка подряд. Но важно то, что есть сейчас. А сейчас у "Севильи" продолжается победная серия в Ла Лиге (три матча). "Реал" о такой нынче может только мечтать.

Вацлик, Акунья и Эскудеро не сыграют у хозяев, у "Реала" потери болем существенные: Азар, Карвахль, Феде Вальверде. Зато вернулся в обойму Серхио Рамос, который накануне организовал встречу и призвал партнеров сражаться за Зинедина Зидана. Посмотрим, как будет на практике.

Ориентировочные составы:

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Рекик - Ракитич, Хордан, Фернандо - Окампос, Де Йонг, Мунир "Реал": Куртуа - Васкес, Рамос, Варан, Менди - Кроос, Модрич, Каземиро - Родриго, Бензема, Асенсио

Прогноз: ничья 1:1.

"Севилья" – команда с крепким характером. Поражение 0:4 от "Челси" не выбьет ее из колеи. Коллектив Лопетеги умеет терпеть и брать свое вопреки, а не благодаря. А еще "Севилья" охотно подстраивается под соперника, чтобы использовать его слабые стороны. А таких у "Реала" сейчас немало. Понимание того, что позади пропасть, будет гнать мадридцев вперед, но вряд ли этого хватит для победы. Однако ставку рекомендуем сделать на голы – забьют обе команды.