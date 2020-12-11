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Реал - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Атлетико: Прогноз і анонс матчу ⋉ 12.12.2020 ⋊ Ла Ліга на UA-Футбол

Реал - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 13-й тур. Испания. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано". 12.12.2020. 22:00. Арбитр в поле – Антонио Матеу Лаос; трансляция в Украине – MEGOGO

Зидан сказал, что "Атлетико" – фаворит чемпионата Испании. Психологический фокус, чтобы снять напряжение, или дань реальности устами французского тренера? Со статусом "Атлетико" действительно трудно не согласиться. Команда возглавляет турнирную таблицу, опережая "Реал" на шесть очков, а "Барсу" – на целых двенадцать. Относительно "Реала" имея еще и поединок в запасе.

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Однако, правда также в том, что и "Реал" с "Барсой" рано списывать со счетов. В каком бы состоянии не находились эти команды – класс остается при них. А в рукаве "Реала" к тому же – еще один козырь: это умение мобилизоваться в критических ситуациях.

Зидан умеет хорошо проводить решающие и важные матчи, умеет настроить игру команды по принципу "от ножа". Это мы видели в недавнем Эль-Класико, состоявшемся после нескольких неожиданных и неоправданных поражений "Реала". Это мы видели в среду, когда мадридцы легко и непринужденно добыли нужный результат в матче с "Боруссией" М. В ситуации, когда над командой Зидана висела угроза исторически не выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Но с "Атлетико" все будет иначе. "Реал" мобилизуется, но "Атлетико" в режиме мобилизации живет постоянно. В Ла Лиге команда Диего Симеоне не проигрывает уже 26-ь туров подряд, последнее поражение датировано первым днем ​​феврале 2020-го года. И нанес этого поражения "матрасникам" именно "Реал".

Идеальная возможность отомстить, еще один винтик в механизме мотивации мадридского "Атлетико". В течение текущей исторической серии "матрасники" уже победили "Барселону" (1:0), поэтому матч против "Реала" является последней преградой на пути к психологической раскрепощенности. Выиграть на "Альфредо Ди Стефано" – значит, окончательно и бесповоротно закрепиться в статусе главного претендента на корону. Далее нужно будет просто не терять очки с соперниками ниже классом. "Атлетико" способен на это.

Не только "Реал", но и команда Диего Симеоне на неделе решила свои задачи в группе Лиги чемпионов. "Матрасники" победили "Зальцбург" и вышли в плей-офф со второго места, хотя игра в Австрии не принесла болельщикам "Атлетико" удовольствия. Однако они, наверное, предпочитают думать, что это был холодный тренерский расчет – затратить ровно столько сил, сколько нужно, чтобы не перегореть перед дерби.

Посмотрим, как будет на самом деле. "Атлетико" не может рассчитывать на Хосе Хименеса, Диего Косту и Ману Санчеса. У "Реала" отсутствуют Эден Азар, Лука Йович, Мариано Диас и Мартин Эдегор. Федерико Вальверде накануне приступил к занятиям в основной группе, а вот Дани Карвахаль после матча с "Боруссией" тренировался индивидуально. В заявку на матч попал и наш Андрей Лунин.

Ориентировочные составы:

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Родриго, Бензема, Винисиус

"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо - Льоренте, Коке, Сауль, Лемар - Феликс, Суарес

Прогноз: ничья 1:1.

"Реал" сыграл на ноль пропущенных и против "Севильи", и против "Боруссии" (Менхенгладбах) – это прогресс, учитывая, что до этого мадридцы пропускали в шести поединках подряд. Однако ни в одном из последних четырех матчей Примеры "Реал" не смог забить больше одного гола. Тогда как "Атлетико" не пропускает четыре тура подряд, в десяти сыгранных матчах чемпионата в целом пропустил лишь дважды. Рекомендуем рискнуть и поставить на "Реал": тотал меньше 1,5".

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Прогнозы
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
11.12.2020 в 20:24
Реал не думаю, що продує. Хочу додати: Реал двічі підряд вилітав в 1/8 Ліги чемпіонів - від Аякса та від МанСіті, тепер вони зайняли 1-е місце і питання від кого вони можуть вилетіти тепер? Лаціо, Порту пройдуть, від Аталанти та Лейпцига можуть вилетіти. Цікавий факт: Тільки Реал з іспанців зайняв перше місце в групі.
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Algrab (Костопiль)
11.12.2020 в 19:42
Перемога Реалу 2-1.
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