Барселона - Леванте. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Тринадцатый тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 13.12.2020. 22:00. Арбитр в поле - Рикардо Де Бургос, трансляция в Украине - MEGOGO

На неделе был бит козырь Рональда Кумана. "Барселона" одержала пять побед в пяти турах группового этапа Лиги чемпионов, чем можно было гордиться в ответ на упреки за провальный старт в Ла Лиге. Однако в последнем матче "Барса" бездарно проиграла "Юве" и потеряла первое место турнирной таблицы. Все предыдущие достижения были перечеркнуты – в плей-офф Лиги чемпионов каталонцы сыграют с кем-то из победителей квартетов.

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Но это вопрос будущего. В настоящем же предстоит исправлять ситуацию в Ла Лиге. В десяти турах каталонцы набрали лишь четырнадцать очков, что является худшим показателем "Барселоны" за последние 33 года. Отставание от "Реала" составляет шесть баллов, но с матчем в запасе для "Барсы" – вполне рабочая ситуация. Однако от "Атлетико" каталонцы отстают на двенадцать баллов и имеют одинаковое с "матрасниками" количество сыгранных поединков. Вот это действительно угрожающе. Парадокс, но в мадридском дерби каталонцам, похоже, нужно болеть за своего заядлого врага с "Сантьяго Бернабеу".

На момент стартового свистка матча "Барселона" - "Леванте" уже будет известен итог мадридского дерби. Хотя для "блаугранас" это не принципиально. Нужно побеждать "лягушат" независимо от результата конкурентов. Это нужно не только для улучшения турнирного положения, но и для психологической уверенности. В восьми последних матчах Ла Лиги "Барса" добыла лишь две победы, а поединок с "Кадисом", который состоялся неделю назад, вообще останется пятном на репутации Рональда Кумана. Что уж тут по сторонам смотреть…

"Леванте" – скромный, но не безнадежный. Особенно с учетом умения "лягушат" противостоять грандам. В прошлом году валенсийцы побеждали и "Реал", и "Барселону". В текущем чемпионате, правда, "лягушки" уже успели проиграть мадридцам, а также "Атлетику" (Бильбао), "Севильи" и "Валенсии". Не критично, но засилье ничьих в результатах (пять в одиннадцати матчах) не позволяет быть выше зоны вылета. Однако вся борьба еще впереди.

Гостям в этом матче не помогут Дюкуре, Барди и Кампанья. Двое последних – это существенные потери. У "Барселоны" вне игры до сих пор остаются Пике, Фати и Серхи Роберто. Также к ним в лазарете присоединился Усман Дембеле.

Ориентировочные составы:

"Барселона": тер Штеген - Дест, Мингеза, Лангле, Альба - Бускетс, Де Йонг - Педри, Месси, Коутиньо - Гризманн "Леванте": Айтор Фернандес - Коке, Везо, Постиго, Клерк - Де Фрутос, Рочина, Вукчевич, Мелеро - Марти, Д. Гомес

Прогноз: победа "Барселоны" 2:0.

Разница в классе между командами – колоссальная. Не нивелирует ее даже кризис "Барселоны". "Леванте" имеет опыт успешной борьбы против "блаугранас", однако сегодня вряд ли удастся удивить. "Лягушки" не проигрывают уже шесть туров подряд, однако пять из этих матчей завершились вничью. "Барса" только дважды в этом чемпионате делила очки. Компромисса не будет, как и разгрома от "Барсы". Скорее всего, увидим рядовую победу фаворита с небольшим счетом. Украсить обыденность смогут разве что голы Лео Месси, которому осталось совсем ничего до рекорда Пеле. Делаем ставку на победу "блаугранас" в каждом из таймов.