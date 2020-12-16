Барселона - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Девятнадцатый тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу" 16.12.2020. 22:00. Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес; трансляция в Украине - MEGOGO

Два последних матча в Ла Лиге прошли для "Барсы" по схожему сценарию: много атак, но мало голов. Однако с "Леванте" удалось хорошо отзащищаться и не пропустить, что вместе с голом Лионеля Месси гарантировало каталонцам три очка. А вот "Кадис" наказал фаворита за небрежную работу на своей половине поля.

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Нестабильность – это характерная черта нынешней "Барселоны". В десяти последних матчах Ла Лиги удалось воедино связать только два результата – это два поражения. А так на протяжении этой серии был "разнобой", который не дает возможности в полной мере оценить тренерский талант Рональда Кумана. Сейчас одному лишь Богу известно, как сложится тренерская судьба нидерландца после выборов президента "Барселоны".

Но до выборов еще больше месяца - как минимум это время Куман проработает. И за это время у "Барселоны" будет немало испытаний, несмотря на паузу в Лиге чемпионов. Каталонцы проиграли "Реалу", проиграли "Атлетико", не победили "Севилью", поэтому не имеют больше права на ошибки с амбициозными и мастеровитыми оппонентами. Такими, как "Реал Сосьедад".

Баски в последнее время немного сдали, но о кризисе говорить не приходится. Команда Иманоля просто нашла возможность перевести дыхание. В шести последних матчах, учитывая Лигу Европы, у "Реал Сосьедада" шесть ничьих. Лишь в одном матче этой серии удалось забить более одного мяча.

Собственно, благодаря последней ничьей (1:1 с "Эйбаром") "Реал Сосьедад" вернул себе первое место турнирной таблицы, но опередить "Атлетико" удалось лишь по дополнительным показателям. По потерянным же очкам баски проигрывают "матрасникам", а с "Реалом" имеют одинаковые показатели.

"Реал Сосьедад" не раз отбирал очки у "Барселоны" на своем поле, а вот на "Камп Ноу" не играет даже вничью уже более пятнадцати лет – с апреля 1995-го. В последнем поединке между этими командами "Реал Сосьедад" долго держал защиту, но пропустил от Лео Месси на 81-й минуте. Аргентинец забил и в прошлом туре, впервые в этом сезоне принеся "Барсе" зачетные очки. Ведь ни один из предыдущих семи голов аргентинца не был победным.

Точный удар в ворота "Леванте" максимально приблизил Месси к рекорду Пеле по голам в одном клубе – для повторения осталось забить один мяч.

Кадровые потери Барселоны традиционные – Фати, Пике, Роберто, Дембеле. А вот у "Реал Сосьедада" опять выпал из обоймы Давид Силва. Он не сыграет ни против "Барсы", ни против "Леванте" в субботу. Мойя, Гуридо, Ильярраменди, Элустондо тоже не помощники. Микель Оярсабаль в лучшем случае вернется к поединку против "Леванте".

Ориентировочные составы:

"Барселона": тер Штеген - Дест, Лангле, Мингеза, Альба - Де Йонг, Бускетс - Месси, Педро, Коутиньо - Гризманн "Реал Сосьедад": Рульи - Сальдуа, Ле Норман, Субельдия, Монреаль - Мерино, Гевара - Порту, Лопес, Барренечеа - Жозе

Прогноз: ничья 1:1.

Именно сейчас продолжаются активные переговоры между клубом и тренером Иманолем о продлении контракта до лета 2023-го года. Это большой стимул для наставника. Учитывая склонность басков к ничьим, а также нестабильность "Барсы", спрогнозируем, что после ничьей с "Леванте" каталонцы максимум смогут взять ничью. Привлекательная ставка - 2Х ("Реал Сосьедад" не проиграет).