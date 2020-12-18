Барселона - Валенсия. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 14-й тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 19.12.2020. 17:15. Арбитр в поле – Алехандро Эрнандес Эрнандес; трансляция в Украине – MEGOGO

"Валенсия" переживает трудные времена. Клуб охвачен хаосом и вакханалией, а команда при этом умудряется исправно брать очки. "Лос Чес" занимают двенадцатую строчку турнирной таблицы, хотя зону вылета опережают всего на три очка.

На неделе "Валенсия" сумела пройти первый раунд Кубка Испании, хотя едва не допустила казус в поединке с представителем четвертого дивизиона "Террасой". На 50-й минуте "Валенсия" проигрывала 0:2, а сравняла счет на первой добавленной. Уже в овертайме "летучие мыши" дожали соперника благодаря высшему классу и лучшему тонусу.

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Хави Грасия применил в этом матче ротацию, но это не значит, что "Валенсия" сохранила силы. Энергию было потрачено, также неприятные ощущения пришлось пережить в плоскости психологии. Но "Валенсию" трудностями не испугать. Хронологически последний поединок против "Барсы" "летучие мыши" выиграли 2:0, хотя тогда кризис уже полноправно царил в клубе. Альберт Селадес на молекулы расщеп потуги "Барсы", которая мучилась под руководством Кике Сетьена.

Сейчас у обеих команд новые тренеры. Рональд Куман отошел от того стиля футбола, который "Барсе" пытался привить Сетьен, Хави Грасия тоже выглядит более собранным, чем Селадес. Историю нельзя перечеркнуть, но можно начать с чистого листа. Это сегодня и произойдет.

Для "Барселоны" в чемпионате Испании уже не все так критично. В течение последней недели команда одержала две победы, а в последних четырех турах – девять очков. Этот результат поднял "Барсу" в топ-5 турнирной таблицы, хотя придавать большого значения промежуточным позициям в ситуации, когда лидеры имеют разное количество сыгранных поединков, не стоит.

"Барселона" ориентируется на "Атлетико". И ориентир этот впереди на шесть очков и с матчем в запасе. Арифметика простая – каталонцам нельзя терять очки. Каждая последующая потеря, на самом деле, может стать разрушительной в борьбе за чемпионство.

В уже упомянутом поединке (2:0 в пользу "Валенсии") небезнадежно у "Барселоны" выглядел только Месси. Лео самостоятельно нанес по воротам более десяти ударов, но так и не забил. Если же забьет в отчетном поединке, то сравняется с рекордом Пеле по количеству голов в одном клубе. Однако это не единственная изюминка поединка. Не забываем, что в 2007-2008-м годах Куман тренировал именно "Валенсию". Выиграл с ней Кубок Короля, но в чемпионате едва не опустил "летучих мышей" в зону вылета. Во главе "Валенсии" Куман проиграл "Барсе" 0:3 в чемпионате, но прошел ее в Кубке.

В отчетном матче не сыграют Тони Лато, Гамейро и Силлессен – заметные потери для "Валенсии". Под вопросом - участие в поединке Макси Гомеса. У "Барсы" вне игры остаются Фати, Пике, Роберто и Дембеле.

Ориентировочные составы:

"Барселона": тер Штеген - Дест, Араужо, Лангле, Альба - Де Йонг, Бускетс - Месси, Коутиньо, Педри - Гризманн "Валенсия": Доменек - Васс, Паулиста, Дьякаби, Гайя - Хасон, Солер, Рачич, Гуэдеш - Вальехо, Макси Гомес

Прогноз: победа "Барселоны" 3:1.

Защита "Валенсии" весьма уязвима. А "Барса" много моментов создает даже в тех матчах, где соперник хорошо защищается. Вопрос только в реализации. В поединке с "Реал Сосьедадом" было уже не так безнадежно, как с "Кадисом" и "Леванте". Есть основания рассчитывать на прогресс.

Но свой гол забьет и "Валенсия". Эта команда умеет использовать чужие ошибки, а "Барса" без ошибок не сыграет. Поэтому ставка на "обе забьют" – весьма актуальна.