Атлетико - Эльче. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 14 тур. Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано". 19.12.2020. 15:00. Арбитр в поле - Хавьер Эстрада; трансляция в Украине - MEGOGО

"Атлетико" посреди недели играл в Кубке Испании, но улучшил свою позицию в чемпионате. Мадридцы вышли на первое место благодаря поражению "Реал Сосьедада" от "Барселоны". Команды имеют одинаковое количество набранных очков, но у басков были лучшие дополнительные показатели. После неудачи на "Камп Ноу" это изменилось.

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Однако промежуточные позиции не имеют глобального значения, ведь команды сыграли разное количество матчей. "Атлетико" в этом сезоне хорошо абстрагируется от обстоятельств и гнет свою линию. Неделю назад имело место поражение от "Реала", но Диего Симеоне не склонен посыпать голову пеплом.

"Атлетико" до сих пор остается претендентом на чемпионство. А в таком статусе команда просто обязана побеждать соперников калибра "Эльче". Новичок лиги не тонет в чемпионате, но и звезд с неба не хватает. В последних шести турах – ни одной победы. Однако и поражений только два.

К концу календарного года "Эльче" предстоит сыграть не только против "Атлетико", но и против другого мадридского гранда "Реала". Терять команде нечего, поэтому тренер Хорхе Альмирон настраивает подопечных на самоотверженную борьбу. Без такого настроя на "Ванда Метрополитано" ловить нечего.

"Эльче" не поможет Карильо, а вот у "Атлетико" потерь больше. Среди них – Диего Коста, Эктор Эррера и Хосе Хименес.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо - Льоренте, Коке, Сауль, Карраско - Суарес, Феликс "Эльче": Бадия - Барраган, Верду, Гонсалес, Хосема - Маркони - Хосан, Пере Милья, Фидель, Тете Моренте - Лукас Бое

Прогноз: победа "Атлетико" 2:0.

На неделе обе команды играли в Кубке Испании. Однако потратили разное количество энергии: "Атлетико" легко победил, а "Эльче" пришлось демонстрировать характер. К тому же нельзя сравнивать кадровую обойму коллективов.

Прогнозируем уверенную победу "Атлетико" – с форой (минус один).