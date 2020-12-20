Эйбар - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Четырнадцатый тур. Испания. Эйбар. "Мендисорроса". 20.12.2020. 22:00. Арбитр в поле – Хосе Луис Мунуэра

Поражения от "Алавеса" и "Шахтера" в конце ноября / начале декабря пошли "Реалу" на пользу. Ведь после конфуза в Киеве команда Зинедина Зидана выдает идеальный график: четыре победы из четырех возможных при только одном пропущенном мяче. Солидности этой серии добавляют имена соперников "Реала": "Севилья", "Боруссия" М, "Атлетико", "Атлетик".

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Декабрьский рывок помог "Реалу" догнать лидеров. К четырнадцатому туру "сливочные" подошли с 26-ю очками – столько же у "Атлетико" и "Реал Сосьедада", однако у всех трех команд разное количество сыгранных поединков. Кроме того, конкуренты свои поединки отчетного тура сыграют раньше, поэтому "Реал" снова будет догонять. Но это только первый круг, у всех участников турнира неровный график, поэтому ориентироваться лучше на свои внутренние маркеры.

Зинедин Зидан как никто другой умеет абстрагироваться от обстоятельств, уходить из-под критики и не обращать внимания на амбиции конкурентов. В хладнокровном стиле "Реалом" были биты крепкие и по-спортивному дерзкие "Севилья" и "Атлетико", поэтому "Эйбар" для мадридцев точно не выглядит непреодолимой силой. У "оружейников" есть свежий опыт победы над "Реалом", - два года назад баски разгромили мадридцев 3:0 на своем поле, - однако в целом Мадрид безжалостно доминирует в этом противостоянии. Еще не выветрился из памяти последний поединок между этими командами: 3:1 на "Альфонсо Ди Стефано" с феноменальной в плане командных действий игрой Карима Бензема. Это был первый поединок после локдауна и начало чемпионской серии "Реала", которая в итоге насчитала десять поединков.

"Эйбар" комфортно чувствует себя в середине турнирной таблицы. Для этой команды не пребывание в зоне вылета – уже удовольствие. А понимание того, что успех не случаен, дополнительно мотивирует Мендиллибара и его подопечных.

Баски не проигрывают уже пять туров подряд. Ядро этой серии – ничьи (четыре), но Мендиллибар ни о чем не жалеет. "Эйбар" стал качественнее действовать в защите – только десять пропущенных в тринадцати поединках дают право находиться в топ-5 по уровню надежности обороны. Этому может позавидовать даже "Реал", который пропускает в среднем гол в течение матча.

Однако мадридцы вволю забивают, а у "Эйбара" с атакой немало проблем. Не стоит ожидать от басков каких-то экспериментов – на поле "Реала" они попытаются сыграть с традиционным для себя высоким блоком и плотным прессингом. Это расчет на ноль у своих ворот, а впереди уже как получится.

Среди потерь "Эйбара" – Коте и Кике Гонсалес. За "Реал", вероятно, не сыграет кто-то из трио Лука Модрич, Карлос Каземиро, Тони Кроос, но не из-за травмы, а по тренерскому решению. Лидеры центра поля нуждаются в отдыхе, а на их месте могут появиться Вальверде и Эдегор. Первый восстановился от травмы чуть раньше, другой – только сейчас. Вышли из лазарета и Лука Йович, Эден Азар и Мариано Диас. Очень вовремя, учитывая плотный график команде.

Ориентировочные составы:

"Эйбар": Дмитрович - Посо, Арбилья, Бигас, Кевин Родригеш - Инуи, Диоп, Экспозито, Хиль - Муто, Кике Гарсия "Реал": Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Менди - Вальверде, Каземиро, Эдегор - Васкес, Бензема, Винисиус

Прогноз: победа "Реала" 2:0.

"Эйбар" постарается уплотнять игру, втягивать соперника в единоборства, искать пространство. Если у "Реала" будет на эту игру четкий план, то все получится. Проблемы возникают тогда, когда Зидан не готовится к соперникам, полагаясь исключительно на класс исполнителей.

У "Эйбара" хорошая защита, но хромает атака. У "Реала" не будет много шансов, поэтому залогом успеха может стать высокий уровень реализации. Интересная ставка – победа "Реала" и тотал меньше 2,5".