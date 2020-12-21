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Реал Сосьедад - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
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Реал Сосьедад - Атлетико: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.12.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 15-й тур. Испания. Реал Сосьедад. "Аноэта". 22.12.2020. 20:30. Арбитр в поле - Гильермо Куадра; трансляция в Украине - MEGOGО

Третья и первая команды Лиги на текущий момент. Хотя совсем недавно "Реал Сосьедад" был первым, а затем "Атлетико" сменил его на Олимпе. Команда Диего Симеоне стабильна – это ее козырь. Поражение от "Реала" в мадридском дерби не могло не ударить по амбициям, но "матрасники" быстро пришли в себя. Позже были добыты две уверенные победы: в Кубке над "Кардоссаром" (не показатель) и в Ла Лиге над "Эльче".

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"Атлетико" опережает "Реал" благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных, но имеет два матча в запасе при одинаковом количестве набранных очков. "Реал Сосьедад" отстает на три балла – поэтому это одно из ключевых противостояний первого круга для обеих команд. "Атлетико" опережает басков на три очка и имеет три сыгранных матча меньше. Поэтому победа значительно облегчит жизнь мадридцев в борьбе с этим конкурентом. А вот "Реал Сосьедад" должен думать сразу о нескольких аспектах: было бы хорошо удержаться в тройке лидеров и продолжить преследование "Реала" и "Атлетико", но нужно учитывать и конкурентов снизу. "Вильярреал" и "Барса" опасные и мотивированные, поэтому под угрозой может оказаться даже месте в зоне Лиги чемпионов.

"Реал Сосьедад" существенно так сбавил обороты. Команда не может выиграть уже пять туров подряд. И это после мощного старта и передовой позиции в чемпионате. Больно было смотреть на Иманоля в последнем матче против "Леванте": при ничейном счете тренер попытался усилить игру басков заменами на атаку, однако прогадал. "Реал Сосьедад" пропустил и потерял одно очко, а тренер, которому вот-вот должны были предложить контракт до лета 2023-го года, хватался за голову. Теперь не все так однозначно.

"Атлетико" не выпадет из гонки за чемпионство при любом результате этого матча. А вот "Реал Сосьедад" в случае поражения, наверняка, вынужден будет пересмотреть свои задачи.

У мадридской команды почти нет потерь. Иван Грбич и Эктор Эррера не делают погоды. А вот "Реал Сосьедад" страдает из-за переполненного лазарета: Ариц Элустондо, Давид Сильва, Хон Гуридо, Асьер Ильярраменди, Лука Фуэнтес. Отсутствие этих футболистов сковывает тренерские планы Иманоля Альгуасиля.

Ориентировочные составы:

"Реал Сосьедад": Ремиро - Эспиноса, Субельдия, Ле Норман, Монреаль - Субименди, Геварра, Мерино - Порту Жозе, Оярсабаль

"Атлетико": Облак - Триппьер - Савич, Фелипе, Эрмосо - Лемар, Коке, Льоренте, Карраско - Корреа, Суарес

Прогноз: Победа "Атлетико" 1:0.

"Атлетико" нечасто в этом сезоне побеждает в своей любимой прагматичной манере. Игра команды изменилась в лучшую сторону относительно атаки, но при этом не страдает защита. Вот только Диего Симеоне смело на атаку предпочитает играть с простыми соперниками – не такими как "Реал Сосьедад". В матче против прямого конкурента ожидаем от "Атлетико" прагматичного футбола со стартовым давлением. Судьбу противостояния, вполне вероятно, решит один мяч.

Ставку предлагаем нетрадиционную, но очень интересную и реальную для выигрыша – "ничья хотя бы в одном из таймов - да".

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3.35
3.15
2.39
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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Чемпионат Испании Прогнозы
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